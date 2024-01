„Dražší eidem i máslo než v ČR. Nepřijatelné!“ Ficovo hromobití

Slovenská opozice v čele s Progresivním Slovenskem dál bije na poplach a upozorňuje na to, že se Fico jako premiér snaží se svými koaličními kolegy zrušit speciální prokuraturu, která prošetřovala i kauzy spojené s lidmi kolem Roberta Fica. A čtyřnásobný slovenský premiér Fico přešel do protiútoku. Vyrukoval s videem, ve kterém zdůraznil, že on se svou vládou řeší skutečné problémy Slováků. Především vysoké ceny potravin. A popsal, co v tomto směru hodlá podniknout. Vyzdvihl situaci v Česku.

Čtyřnásobný slovenský premiér stojí v čele koalice Smeru, Hlasu a Slovenské národní strany, se kterou vládne teprve pár měsíců, ale šlape do toho na plné obrátky a snaží se prosadit změnu za změnou. Vedle snahy o zrušení speciální prokuratury oznámil, že se zasadí o snížení cen potravin, a to ve spolupráci s ministrem financí Ladislavem Kamenickým a ministrem hospodářství a venkova Richardem Takáčem.

Ve videu kolujícím po sociální síti Facebook zdůraznil, že boj s vysokými cenami potravin považuje za politickou prioritu své vlády, která je zakotvena i v programovém prohlášení vlády. „Rok 2024 se musí nést v duchu našich aktivit, aby ceny potravin na Slovensku nebyly vysoké.“ Nechtěl stanovovat, o kolik by potraviny měly zlevnit, ale jedno musí být podle Fica jasné. „Abychom neměli na Slovensku, kde jsou nižší mzdy a nižší důchody, vyšší ceny potravin než v okolních zemích. Česká republika by pro nás mohla být nějakou tou cílovou rovinkou, ke které chceme dospět,“ dal příklad Fico.

Zlobil se kvůli tomu, že vývoj inflace na Slovensku nevypadá dobře. A o to víc je z jeho pohledu třeba Slovákům pomoct. „V porovnání let 2022 a 2023 inflace na Slovensku činila 10,7 procenta, ale u potravin to bylo dokonce 22 procent. A když to porovnáme s Českou republikou, tak tam to bylo jen 17 procent, takže tady je dobře vidět ten rozdíl. V České republice mají vyšší příjmy a nižší inflaci, zatímco u nás máme nižší příjmy a inflaci vyšší,“ pravil Fico.

A co s tím?

„Samozřejmě že někde můžeme narazit na vysokou obchodní přirážku, ale pravda je taková, že my musíme sledovat, jestli obchodní řetězce měly přiměřené zisky. Pokud ty zisky jsou přiměřené, tak asi budeme muset respektovat vyšší obchodní přirážku. Ale jestli se ukáže, že tyto zisky jsou nepřiměřené, tak potom záleží na vás, s jakými regulačními opatřeními přijdete, protože zákon o cenách dává ministerstvu financí různé možnosti,“ obrátil se Fico na své kolegy.

Poté se dostal ke slovu slovenský ministr financí Kamenický a zdůraznil, že v některých ohledech je na tom Česká republika v čele s vládnoucím premiérem Petrem Fialou (ODS) mnohem lépe. „Např. eidam je v České republice levnější o 61 procent, což je nepřijatelné. Máslo je na Slovensku dražší o 76 procent a vejce o 22 procent,“ ozval se šéf slovenské státní kasy.

