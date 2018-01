„Elity se bojí obyvatel. Ti by se mohli naštvat a dát jim všem na prdel!“ zahřměl Jandák po Drahošových slovech o referendu. Ale Neff, Heidi Janků, Horváth či Quido MC profesora hájí

Jeden z dotazů, které směřoval prezident Miloš Zeman na profesora Jiřího Drahoše v závěrečné části prezidentské debaty v ČT, zněl takto: „Žádáte občany České republiky v přímé volbě v podstatě v referendu o jejich hlasy. Řekl jste, že právo rozhodovat v referendu například o členství v Evropské unii nepodporujete. Proč nechcete dát právo lidem rozhodovat i o zásadních otázkách? Proč jim nevěříte?“ Profesor Jiří Drahoš v reakci uvedl: „To není o důvěře lidem. Jednak nejsme Švýcarsko se staletou tradicí referenda. Za druhé, referendum o takto zásadních otázkách je velmi nebezpečné. Pokud se nenastaví jasná pravidla takové akce. Když rozhodujeme v lokální situaci komunální politiky, víme dobře, o čem rozhodujeme. Já nevím, kdo z občanů České republiky v tuto chvíli je schopen například docenit nebo zhodnotit, jestli vystoupení České republiky z Evropské unie je v pořádku, nebo není.“

Herec a bývalý ministr kultury Vítězslav Jandák uvedl své vysvětlení pro důvod, proč odmítá kandidát na prezidenta Jiří Drahoš referenda v zásadních otázkách: „Protože tito lidé, tato elita, se bojí obyvatel. Protože už by se jednou lidi mohli naštvat a dát jim všem na prdel. Takže oni se bojí. To je strach, vždyť se na ně podívejte.“

Spisovatel, publicista a zakladatel serveru Neviditelný pes Ondřej Neff s vyjádřením Drahoše ale naopak souhlasí: „Drahoš v tom má stoprocentní pravdu, protože já osobně referendum v jiných otázkách než lokálních odmítám. Je to vždy předmětem manipulace a má to nepředvídatelné důsledky. Normální parlamentní proces vždy vyústí do nějakého kompromisu, do nějaké shody, obrousí se hrany a přijdou nové podněty. Kdežto referendum musí nadefinovat otázku, a i ta je vždy sama o sobě manipulativní. Pak přichází rozhodnutí ano, či ne. Myslím si, že soudnému člověku slouží jako odstrašující příklad, proč neuvažovat rozumně o této eventualitě, například Velká Británie. Obrovsky silná země s dlouhou parlamentní tradicí a jaké má problémy s Brexitem? Miloš Zeman z toho udělal předvolební vábničku, ale nevěřím, že to myslí vážně, protože je soudný člověk, zkušený, a ví, kam takové věci vedou. Implicitně pokládám Okamuru za nebezpečného člověka a zásadně tuto věc odmítám.“

Horváth: Rád se dobrovolně vzdávám možnosti ublížit sobě, své rodině a všem, které mám rád

„Pro mnohé nedemokratické země, pro které jsme zajímaví, je mnohem snažší činit rozhodnutí ve svůj prospěch skrze občany v referendech, než přes uplácení lidí v parlamentu, senátu a dalších institucích potřebných k těmto krokům,“ předeslal pro ParlamentníListy.cz aktivista a písničkář Ziggy Horváth. „Jednoznačně souhlasím s profesorem Drahošem a necítím se být nijak uražen a podceňován, když tvrdí, že ne každý běžný občan se svými starostmi, problémy a obyčejným životem si může zajistit dostatečně relevantní informace k zásadnímu rozhodnutí, jakým je například vystoupení ze společenství zemí Evropské unie nebo z NATO. Něco takového se nemůže rozhodovat snadno manipulovatelnými lidskými emocemi. Může jít o nezvratné kroky, kterými si velmi ublížíme,“ dodal s tím, že chtít o těchto věcech rozhodovat je jako špatně zvážit své síly a skočit z jednoho činžáku na druhý. „Zodpovědné lidi si volíme, máme zastupitelskou demokracii. Já volím zodpovědně, k volbám chodím, abych si byl jist, že za mě kvalifikovaně rozhodnou profesionálové. Lidé, kteří k tomu mají potřebné vzdělání a informace, prostě je to jejich práce a dobře placená,“ doplnil.



K názorům prezidenta Miloše Zemana v souvislosti s referendem pak uvedl: „Dobře chápu, na kterou cílovou skupinu tímto Miloš Zeman útočí. Je to inteligentní člověk, který ví, jak ovládat a manipulovat méně sebevědomé občany. Člověk, který nemá vysoké sebevědomí, potřebuje slyšet, že je fundovaný rozhodnout v zásadních věcech, že má informace a nenechá se nikým podceňovat. Opak je ale pravdou. Já jsem myslím zdravě sebevědomý člověk a vůbec mě neuráží, když mi někdo řekne, že tuto práci s dovolením udělá za mě, protože já bych mohl chybovat. Jsem si toho vědom. Obával bych se jít k takovému referendu, a proto se velmi rád dobrovolně vzdávám možnosti ublížit sobě, své rodině a všem, které mám rád.“

A také doplnil: „Jeden z dalších příkladů je, že se mi zdá, že platím dost vysoké daně, ale osobně bych se bál si je v referendu snížit na polovinu, protože nevím, co bych tím způsobil a jak by se s tím státní správa utkala.“

Svůj názor na vyjádření profesora Jiřího Drahoše přidal i písničkář Pepa Nos: „Pan Drahoš na mne působí dojmem, že si myslí, že by mu měli dát voliči svůj hlas, to ano, to bere, ale pak už by mu neměli vůbec do ničeho žvanit. Přitom do Evropské unie jsme vstoupili na základě lidového referenda, takže i teď má na to veřejnost samozřejmě právo. A tvrdit, že lidé už nikdy nemohou do těchto věcí zasahovat, zavání pořádnou dávkou totality. Ten člověk pořád uvažuje jen sám o sobě, čehož je důkazem i výtka vůči Miloši Zemanovi, že je prezidentem dolních deseti miliónů lidí.“

Muzikant, autor parodické postavy ‚Fanoušek prezidenta‘, učitel dějepisu a češtiny, vlastním jménem Marcel Šuslík alias Quido MC, se vyjadřuje takto: „Já jsem proti posilování referenda. V situaci, kdy u nás přímo rejdí ruská propaganda (stačí se podívat na to, co lidé sdílejí na Facebooku ze serverů jako je Aeronet), by to bylo velmi nebezpečné. Navíc nedávná historie nám ukazuje, že referendum je často nástrojem posilování autoritářské moci – viz Hitlerův plebiscit o anšlusu Rakouska po jeho anšlusu nebo Putinův o okupaci Krymu po jeho okupaci...“

Racek: Občané rozhodují o prezidentovi, proč ne o EU?

Ilja Racek ml., ředitel opavského divadla a bývalý náměstek ministra kultury, uvedl: „Jestliže jsou občané republiky svéprávní k volbě prezidenta a k jiným demokratickým úkonům, pak nevím, proč by nebyli svéprávní k takovému referendu.“

Názor pro ParlamentníListy.cz přidala také zpěvačka a moderátorka Heidi Janků: „Já bych tuto reakci pana Drahoše klidně i podepsala. Stoprocentně s ní souhlasím i v tom, že referendum je možná vhodnější pro některé záležitosti na komunální úrovni. Hovořil také o Brexitu a já si také nejsem jistá v tom, jestli ve Velké Británii měla většina lidí potřebné informace k tomu, aby se mohli dobře rozhodnout, a zda věděli, jaké to bude mít vlastně důsledky. U nás by to dopadlo stejně, lidé nemají dostatek důležitých informací a každý by to posuzoval jen ze svého subjektivního hlediska. S panem Drahošem jsem v tom zajedno.“

Autoři: Jan Štěpán, Daniela Černá, Zuzana Koulová

