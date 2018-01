„Já nevím, kdo z občanů ČR je schopen zhodnotit, zda vystoupení z EU je v pořádku, nebo není,“ odmítl Drahoš referendum. Zeman vytáhl papír, nasadil brýle a sdělil jasné slovo. Drahoš slíbil péči o chudé

Fotogalerie: - Drahošovci před Rudolfinem

Ve dvoraně pražského Rudolfina se moderátorka Světlana Witowská pozdravila s prezidentem Milošem Zemanem, Jiří Drahoš na úvod předvedl svůj tradiční vztyk s úklonou směrem k divákům, a šlo se na debatu. První moderátorčina otázka směřovala k tomu, proč by měla volit právě daného kandidáta. „Budu rád, pokud půjdete volit. Asi 40 % lidí k volbám nejde a podle mě je to chyba. Protože jste svobodný člověk a o nás obou víte víc než dost, víte, koho volit,“ řekl Zeman úvodem.

„Miloš Zeman je pro mě reprezentantem minulé éry – přeběhlíků, éry kmotrů, papalášství na Hradě, symbolem rozdělování, nálepkování, osočování. Já jako prezident bych chtěl přinést něco jiného na Hrad, chtěl bych se zabývat ne Peroutkovými články,“ poznamenal Drahoš, proč by měli lidé volit jeho. Dodal také to, že současná situace je pro něj nejdůležitějším okamžikem v životě.

Zeman následně vytkl Drahošovi, že vůbec nerozumí politice. „Politika je řemeslo. Já sám se ho učím už dvacet pět let. Ale je kus odvahy aspirovat na nejvyšší politickou funkci ve státě a nevědět nic o státě,“ sdělil.

Já se politice učím už 25 let, říká právě Miloš Zeman

Jiří Drahoš na stejnou otázku začal obšírný výklad, že věcí, které Zemanovi vytýká, je celá řada. Moderátorka však trvala na tom, že Drahoš má tak jako prezident jmenovat pouze jednu. „Že společnost nespojuje, že ji rozděluje. Že je prezidentem dolních deseti milionů,“ jmenoval Drahoš, co je podle něj největší chybou prezidenta Zemana.

„A to je výtka?,“ ptal se Drahoše s nevěřícným úsměvem prezident Zeman.

Prezident se podle Drahoše musí chovat v rámci ústavy. „Pokud bych sdědil vládu Andreje Babiše jako trestně stíhaného premiéra, musel bych postupovat profesionálně. Můj vztah by byl profesionální,“ míní Drahoš.

Zeman by jmenoval Andreje Babiše premiérem i bez dříve požadované deklarované „101“. „Když prohraju, tak hrozí nebezpečí, že by pan Drahoš nejmenoval vítěze voleb premiérem a tímto amatérským zásahem by vznikl naprostý chaos. Proto dám Andreji Babišovi možnost ke druhému pokusu. V případě, že vyhraju, budu vyžadovat tu většinovou podporu,“ podotkl Zeman. Vyloučil však, že by Babišovi udělil abolici. „On sám se musí očistit,“ míní Zeman.

Drahoš pak řekl svá slova ke kauze Čapí hnízdo. „Mám pochybnosti o tom, že by Andrej Babiš byl nevinný. Ale měl by rozhodnout nezávislý soud,“ míní Drahoš. Zeman poznamenal, že nemá důvod předpokládat, že by miliardář jako Andrej Babiš podváděl kvůli padesáti milionům. Důvod pro udělování abolice nevidí ani on. „Každý řadový policista, který je z něčeho podezřelý, je postaven mimo službu. A my tady máme premiéra a na něj platí jiná pravidla?“ ohradil se Drahoš, jenž však přiznal, že s Babišem se ještě nesetkal, ani o schůzku nepožádal. Následně se zamotal do toho, zda je Babiš premiérem, či nikoliv.

Zeman pak nevyloučil ani to, že se dá objednat trestní stíhání. „Má-li ta skupina mocenský vliv,“ poznamenal Zeman. „Já jsem přesvědčen, že to je spekulace, že to není možné,“ oponoval Drahoš.

Následně se přešlo k otázce spolupracovníků. „S Jakubem Kleindienstem jsem se seznámil na ministerstvu kultury, pak jsem si na něj vzpomněl, když jsem hledal někoho do týmu. A on mě přesvědčil,“ poznamenal Drahoš k postavě svého šéfa volební kampaně. Kleindienst má velmi bohatou minulost, kdy například figuroval ve vedení firmy, která hrála roli v kauze Davida Ratha. „Věřím mu, mediální spekulace nechávám stranou,“ poznamenal Drahoš a odmítl, že by nyní Kleindiensta upozaďoval.

V případě, že by Zeman obhájil svůj post, nevyloučil, že by na svých postech pokračovali kancléř Vratislav Mynář a poradce Martin Nejedlý. „Po volbách bych se o tom poradil s nimi. Ale nikdo z nich není trestně stíhán. A nikdo z nich nespolupracoval s Davidem Rathem,“ podotkl Zeman, jenž mimo jiné uvedl i to, že mu nevadí, že Mynář nemá dosud bezpečnostní prověrku. Zároveň zopakoval, že Drahoš upozaďuje Kleindiensta, což následně bývalý předseda Akademie věd důrazně odmítl.

Oba muži pak vyjádřili i svá stanoviska k získávání sponzorů. „Sponzoři se mně nabízeli sami. Jakub Kleindienst v tomto případě nehrál žádnou roli. Odmítli jsme jednoho dárce,“ poznamenal Drahoš a odmítl, že by se svým dárcům cítil zavázaný. „To není půjčka,“ míní Drahoš.

Financování své kampaně objasnil i Zeman, kdy se rozhodl předat Jiřímu Drahošovi seznam dárců spolku Přátel Miloše Zemana. „Tento seznam byl odevzdán úřadu pro dohled nad financováním kampaní. Občas jsem podezříván ze záhadného financování tohoto občanského sdružení,“ podotkl Zeman, jenž si nasadil brýle a chtěl desky předat Drahošovi. Ten však trval na tom, aby byly předány příslušnému úřadu.

Witowská jej pak vybídla, aby seznam přečetl. Zeman odmítl, že by někdo z dárců byl ze zahraničí a že by finance pocházely z trestné činnosti. „Já o tyto desky nestojím, mám všechny dárce na transparentním účtu,“ zareagoval Drahoš.

Ten se následně dostal do střetu s Witowskou, jíž odmítl sdělit, koho by si vzal s sebou na Hrad jako spolupracovníky. „A to chcete transparentnost?“ zeptala se jej Witowská. Drahoš však oponoval, že ještě není rozhodnut. Následně se pak omluvil také slovenským přátelům za výrok Miloše Zemana ohledně Alexandra Dubčeka, který nedávno hlava státu pronesla.

Witowská pak do Zemana rýpla v tom, že přestože chce, aby se Česko přibližovalo skandinávským státům, nikdy do nich za svůj výkon prezidentské funkce nezavítal. Drahoš pak vyjádřil své obavy z Ruska a začal předčítat zprávu BIS. Witowská jej přerušila a požádala o stanovisko Zemana. Ten však nebyl spokojen s tím, že Drahoš ještě hovoří, a řekl, ať přestane povykovat. Witowská debatu usměrnila. Zeman následně řekl, že Rusko není pro Česko hrozbou.

„Krym byl neoprávněně anektován Ruskem a bylo to porušení mezinárodních dohod,“ poznamenal Zeman následně k otázce Witowské. „Ruská vojenská doktrína označuje za hlavního nepřítele NATO. Ruské tajné služby u nás budou vyvíjet iniciativu,“ domnívá se Drahoš. „Krym je z mého pohledu ukrajinský,“ dodal pak Drahoš k otázce Krymu.

Oba muži se pak vyjádřili i k fake news, které se o nich objevily. A Drahoš také uvedl, jak by fungoval jeho tiskový mluvčí. „Pan Ovčáček není seriózní mluvčí v žádném případě,“ podotkl Drahoš. Zeman na to kontroval, že se na něj připravuje trestní oznámení kvůli šíření poplašných zpráv ohledně ovlivňování voleb. Až poté se teprve zastal svého mluvčího Ovčáčka.

Witowská následně rýpala do Drahoše, že nemá politické zkušenosti. „Pan prezident má za sebou bohatou politickou zkušenost,“ řekla Witowská. „To jsem rád, že ji nemám,“ řekl Drahoš. Zemana pak moderátorka napomenula za to, že mluví sprostě. Zeman to uznal jako svou chybu.

Když pak Zeman hovořil o svých porušených slibech, zmínil například milost Jiřímu Kajínkovi. „A to že nebudu vystupovat proti vládě? Celou dobu jsem s ní spolupracoval, až pak jsem řekl, že ta vláda byla slabá,“ podotkl Zeman.

Ten následně podotkl i to, že Pražský hrad je otevřen pro veřejnost. „Pane Drahoši, jste kdykoliv vítán,“ poznamenal Zeman, jenž zároveň uvedl, že při stoletém výročí se budeme obracet ke svým dějinám. „V případě, že se stanu prezidentem, zatrhnu papalášské oslavy v areálu Pražského hradu. Nejen v roce stoletého výročí tam nic takového probíhat nebude,“ řekl Drahoš.

Následovala otázka předsedy senátu Milana Štěcha (ČSSD). Ten se zeptal, zda mu přijde správné, že hlava státu podporuje nějakou z politických stran či jiného politika. „To v žádném případě správné není,“ poznamenal Drahoš. Zeman uvedl, že podpořil pouze jednou rakouského kandidáta Svobodných Hofera. Moderátorka mu pak ještě připomněla podporu Donalda Trumpa.

Drahoš pak v otázce, jaký evropský politik mu je smýšlením nejblíž, zmínil Andreje Kisku a Joachima Gaucka. Gaucka pak zmínil i Zeman. „Vzácná shoda, pánové,“ řekla moderátorka.

Další otázka pak padla z úst předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (ANO). Zeptal se na osobní vizi Evropské unie za deset let. „Vždy jsem se označoval za eurofederalistu, nikoliv za zastánce evropského unitárního státu. Evropská unie by měla mít společnou zahraniční politiku, obrannou politiku a další principy. Měla by mít společnou ochranu vnější hranice. Přál bych si, aby proces integrace v tomto smyslu, to znamená dělby práce mezi národními vládami, i nadále pokračoval,“ poznamenal Zeman.

Drahoš pak odmítl, že by byl eurofederalistou. „Nejsme v Bruselu ani v Evropě slyšet, a to je třeba změnit,“ rýpl pak také Drahoš do Zemana. Referendum o vystoupení z Evropské unie by neinicioval. Zeman si naopak myslí, že občané by o důležitých otázkách mohli rozhodovat v referendu.

„Jsem zastáncem eura, ale nechci, aby český daňový poplatník platil řecké dluhy,“ zdůraznil pak Zeman. „Přijetí eura je hlavně politické rozhodnutí. Termín není dán a já bych zejména rád zavedl seriózní debatu nad plusy a minusy přijetí eura,“ zmínil Drahoš.

Nemohlo samozřejmě chybět ani téma migrace. „Jsem člověk, který říká od samého začátku, že kvóty jsou špatně a že je třeba ochránit hranice. A je třeba pomáhat lidem v zemích, odkud migrace pochází,“ poznamenal Drahoš. Zeman pak zdůraznil především ochranu vnějších hranic. „Nepouštět sem zkrátka žádného nelegálního migranta,“ podotkl Zeman a zmínil také nutnost pomoci v zemích, odkud migranti pocházejí.

Otázka z řad veřejnosti směřovala na evropské dotace do soukromého sektoru. „Považuji je za důležité,“ sdělil Drahoš k otázce muže z jihočeské vesnice, kde oba kandidáti získali shodný počet přes 300 hlasů. „Dotace jsou důležité, ale je potřeba jejich spravedlivé rozdělení,“ míní Drahoš. Občan se pak zeptal i Zemana na vysoké a střední školství. „To, co v současné době v našem školství především potřebujeme, je důraz na technické obory,“ řekl Zeman.

Drahoš pak odpovídal i na další otázku občana, jenž se zeptal na zlepšení podmínek života lidí na venkově. „Venkov vyžaduje zlepšení dopravní infrastruktury a komunikační infrastruktury. Rychlý bezplatný internet. Určitě bych inicioval novelu zákona o rozpočtovém určení daní ve prospěch malých obcí. Samozřejmé je i využití státních služeb pošty v kooperaci s nabídkou soukromých služeb,“ zmínil Drahoš.

Zeman se pak vyjádřil k dalšímu dotazu ohledně hospodářství. „V době svého mandátu jsem absolvoval 19 podnikatelských misí na zahraničních cestách, kterých se účastnilo 867 zástupců podnikatelského sektoru. Prezident má možnost, a zejména v některých zemích, kde je takzvaný prezidentský režim, ovlivnit úspěchy našich exportérů, případně i ovlivnit zahraniční investice u nás,“ podotkl.

Oba muži pak vzájemně položili otázky druhému kandidátovi. Zeman se Drahoše zeptal na otázku referenda, proč lidem nevěří. „To není o důvěře lidem. Nejsme Švýcarsko se staletou tradicí referenda. Referendum o takto zásadních otázkách je velmi nebezpečné. Pokud se nenastaví jasná pravidla takové akce. Když rozhodujeme v lokální situaci komunální politiky, víme dobře, o čem rozhodujeme. Já nevím, kdo z občanů České republiky v tuto chvíli je schopen například docenit nebo zhodnotit, jestli vystoupení České republiky z Evropské unie je v pořádku, nebo není," podotkl Drahoš.