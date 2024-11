„Elity, včetně Fialy, vděčí Putinovi.“ Dopis z ODS, který si Fiala nedá za rámeček

Bájná (bájivá) lhavost (pseudologie, mýtománie) je trvalá a obtížně léčitelná duševní porucha. Jsou různá pojmenování pro duševní poruchu osobnosti, jejíž podstatou je chorobná touha po smyšlenkách a lžích, někdy i fantastických, prezentovaných jako fakta. Ovlivňuje plně osobnost mýtomana, stejně jako droga je schopná ovládnout svého nositele do té míry, že se pro něj stane každodenní nezbytnou a trvalou potřebou.

I pouhé občasné sledování současného dění v ČR je stále náročnější na udržení duševní rovnováhy. Jeden z posledních výroků předsedy vlády ČR Petra Fialy stran nárůstu mezd a platů s poukazem na jejich výšku v SRN by měl být zařazen do skupiny jednoznačných potvrzení jeho naprosté nezpůsobilosti k výkonu jakékoliv exekutivní či politické funkce. A nejen samotný předseda vlády. Týká se to i té ve sboru panující party nekvalifikovaných patolízalů, kterou se pan Fiala obklopil. Nebo byl obklopen. I v zájmu udržení zmíněné duševní rovnováhy jsem se vrátil k obsahu mých sedmi dopisů, které jsem adresoval předsedu Fialovi a výkonné radě ODS od roku 2019 do roku 2023. Pro informaci uvádím, že jsem členem ODS od roku 1993. Současný počet členů se blíží číslu 11 000. Zkusím poukázat na kvalitativní souběh (shodu) ve vývoji v ODS a v České republice. Tato paralela se sama nabízí vzhledem k vlivu ODS na vlády ČR. Jak docházelo k erozi původních představ představitelů ODS i jich samotných a především pak vstupem do tzv. Evropské unie, začal být společný pád ODS a ČR z onoho virtuálního mrakodrapu do bezvýznamnosti stále patrnější.

Rok 2019

První dopis reagoval na osobní setkání s Petrem Fialou v Liberci. Chtěl jsem znát odpověď na otázky, které se týkaly již v té době viditelného rozporu mezi tím, co říká a co činí. A také jeho postoje k neuvěřitelně sprostému a agresivnímu vystupování tehdejšího (i současného) starosty městské části Praha-Řeporyje Pavla Novotného. Dodnes člena ODS! Odpověď pana Fialy sice byla bezesporu „hodnotová“, ale skutečné odpovědi jsem se nedočkal. Po několika urgencích jsem obdržel několikavětou odpověď, skvěle dokumentující standardní reakci pana Fialy (ad hominem). Cituji část mé odpovědi na tento e-mail (můj druhý dopis):

„Dne 08/07/2019 jsem obdržel Vaši reakci na můj text, který jsem Vám a členům výkonné rady ODS zaslal. I když jsem si po předchozích zkušenostech nedělal iluze o kvalitě Vaší odpovědi, přesto jste překvapil. Jak už jsem se v uvozujícím textu zmínil, nereagovat na zcela jasně kladené otázky či sdělení je obecně nezdvořilé až urážlivé. A když svoji reakci doprovodíte hulvátským mudrováním o mém klidu či neklidu, musím opakovat přání, aby se již nikdo takový jako Vy nestal předsedou jakékoli politické strany. A nejen to. Aby se nikdo takový jako Vy nestal poslancem či senátorem v PSP ČR.“

Tehdy jsem si poprvé uvědomil, že pan Fiala se považuje za synonymum politické strany, které předsedá. Co jsem však podcenil, jsou projevy drogové závislosti. Zatím je tou drogou především moc a s ní související finance. Podobným způsobem také vystupují jiní politici ODS. Slečna Černochová, poslankyně Decroix, za ekonomického experta se vydávající poslanec Skopeček, distributor slovního sirupu, poslanec Kupka – oba patřící do skupiny verbálně nepřerušitelných. Ministr kultury(!) Baxa nezůstává ve lhaní pozadu za svými hodnotovými kolegy. Nelze zapomenout na dejme tomu solitér v osobě europoslance Vondry, který mnohokrát za svoji politickou kariéru prokázal záviděníhodnou pružnost ve svých postojích. Prezident Václav Klaus ve svém nedávném vystoupení v pořadu „Pane prezidente“ použil k popisu vlastností Alexandra Vondry boha z římské mytologie. Janus, bůh čtyř tváří spolu s dalšími vlastnostmi, je poměrně zdařilou charakteristikou. Doporučuji si ji přečíst třeba na Wikipedii. Jeho disidentství je skvělou ukázkou zdařilého načasování a vším, co s načasováním souviselo a souvisí do současné doby. Pokud by chtěl někdo uvést příklad prognostika té doby, musí uvést Alexandra Vondru.

Naplánovaný kurz pana Fialy ale pokračoval zvyšující se rychlostí k předepsaným cílům. Pravděpodobně za iniciace historika Žáčka, člena ODS, realizoval starosta Řeporyjí stavbu pomníku tzv. vlasovcům. Za 2. světové války součásti německých jednotek SS. A aby nikdo nezůstal na pochybách, osobně pan Fiala se svým doprovodem starostu Novotného navštívil. V reakci na tuto návštěvu v dalším dopisu z 9/12/2019 uvádím:

„ ... Adorovat někoho, kdo je ‚Kupkou toxického odpadu‘, společnými fotografiemi, rasistickým žvaněním nebo dle Vašeho vyjádření tzv. ‚neortodoxní komunikací‘, může skutečně jen duševně ne zcela způsobilý jedinec. Kdybych na chvíli připustil, že Vaše duševní kondice je v normálu, pak jedním z Vašich cílů je zřejmě likvidace politické strany, jíž jste bohužel předsedou.“

Další citace z téhož dopisu, která je vzhledem k nedávno publikovaným skutečnostem (možnost používání německého jazyka v úředním styku na území ČR a americkým prezidentem Bidenem „udělený souhlas k použití“ raket dlouhého doletu v konfliktu Ruské federace a Ukrajiny) důležitá:

„ ... chvíli jsem přemýšlel, zdali chyba v komunikaci mezi námi dvěma není na mé straně. Prošel jsem publikovanou slovní zásobu Vašeho PR gurua – Novotného ml. Ne. Ani za cenu, že si neporozumíme, nejsem ochoten používat slovní aparát, který je Vám, tak poslancům Kupkům, ideovým inspirátorům a bývalým funkcionářům SSM Žáčkům blízký. A to nesmím zapomenout na poslankyni Němcovou s jejími projevy nenávisti. Aktivní účast poslance (!) ODS Žáčka na propagaci pamfletu z dílny šílené ženštiny Langšádlové, která za standardní komunikační prostředek mezi státy považuje použití jaderných zbraní, je pro každého slušného člověka nepřijatelná. Novodobý historik, svazák Žáček, jistě prostudoval zvací dopis 99 pragováků. Vaši milí krajané Vás, pane předsedo, ale pravděpodobně pochválí. A pomohou vytyčit další smělé cíle – staatsgrenze => landesgrenze.“

Pro pochopení souvislostí: skupinka hodnotových poslanců tehdy sesmolila dopis, který adresovala kongresmanům USA. V něm v podstatě žádá o podporu (formu podpory pro jistotu nespecifikují) a blábolí cosi o ohrožené demokracii v ČR. Proto ta zmínka o dopisu 99 pragováků z roku 1968 (tzv. zvací dopis). A ještě jedna citace, tentokrát z článku Davida Dvořáka, který se přímo týká ODS. Zdůrazňuji, že pochází z roku 2019:

„Těch důležitých témat, která nechává ODS ležet nebo je uchopí za opačný konec, je více. Aktuálně nemůže mít nic větší prioritu, pokud chceme zachovat naši identitu, než opustit za jakoukoliv cenu cestu po sebedestruktivní spirále EU. Bohužel tento úkol očividně není pro želé na systemizovaném místě lídra, želé, které se pro zviditelnění připlácne k hulvátovi.“

Rok 2022

By to rok, kdy po letech stálých provokací byla ze strany jednoho vojenského uskupení a za spolupráce s vládnoucí reprezentací Ukrajiny úspěšně vyprovokována Ruská federace ke vstupu do otevřeného vojenského konfliktu s Ukrajinou. Součástí této provokace byla i zřetelná propagace německé nacistické ideologie, a to i v armádních složkách Ukrajiny. V otevřeném dopisu Petru Fialovi jsem napsal:

„Sluší se říci, že nad krokem Ruské federace (RF) vstoupit vojensky na území sousedního státu mohu vyslovit jen politování. Pokud se však někdo honosí kvalifikací politologa, je jeho profesionální povinností hodnotit tento krajní krok v souvislostech, které by si měl zjistit a sledovat. Právě proto musím prohlásit, že jiné východisko ze situace dlouhodobě připravované a režírované USA, finalizované pomatenou eurogynekoložkou nebylo možné. Je to neradostné, smutné konstatování. Vzhledem k neuvěřitelné gradaci tlaku na RF ze strany USA (viz jen posledních osm let) prostřednictvím své firmy zvané NATO jiné řešení nebylo možné. Vlastně bylo a bohužel stále je.“

Anketa Měla by Česká republika přistoupit k BRICS? Ano 96% Ne 2% Nevím/Nezajímá mě to 2% hlasovalo: 6960 lidí

„… kde bere předseda vlády ČR drzost blábolit ve veřejnoprávní žvanírně veřejnoprávního žvanila o tom, že jsme (ČR) ve válce? Kde bere vláda, které předsedá, drzost vyhlašovat nouzový stav (viz argumenty pro odsouhlasení tzv. pandemického zákona) a tvrdit, že se českých občanů netýká. Navíc když ve veřejném ústním odůvodnění nezmíní možné kroky vyplývající z tohoto stavu. Cituji z odůvodnění: „omezení vlastnického a užívacího práva, práva k výkonu podnikatelské činnosti atd. “.... konec citátu.“

Ano a vrcholem (tehdy jsem se naivně domníval, že to je vrchol) bylo:

„Faktickým souhlasem se zavedením cenzury, veřejným vyhrožováním trestním stíháním prostřednictvím prokurátora Ivana Stříže, Lenky Bradáčové, ale hlavně vyhlášenou dohodou s prezidentem republiky (viz 03/03/2022 – osobní setkání s prezidentem Zemanem) jste potvrdil, že zákony včetně ústavy za Vaší vlády pozbyly platnosti. Vlastně nepozbyly. Jen sdělujete, že loutky, kterými jste, se jimi budou řídit dle cizích požadavků a potřeb. Alespoň do doby, než se patřičné zákony vládnoucí skupině podaří vyhovujícím způsobem ‚modifikovat‘. Cituji Vás po setkání s prezidentem republiky: ‚Domluvili jsme se, že můžeme garantovat beztrestnost formou abolice prezidenta s mojí kontrasignací,‘ konec citátu. Podmínka: beztrestnost těm, kteří se aktivně budou účastnit bojů na Ukrajině, a to na straně současné vlády Ukrajiny. To jste se již definitivně zbláznili? Vy prakticky vyzýváte k trestnému činu, když porušiteli zákona garantujete beztrestnost! Kam až jste ochotni zajít?“

Pro pořádek uvádím, že tehdy byl prezidentem Miloš Zeman. Ten Miloš Zeman, který současnou vládu jmenoval. Ten Miloš Zeman, který od „Petře sem, Petře tam“ dospěl v současnosti k jejímu negativnímu hodnocení. Ten Miloš Zeman, který se jako prezident ČR prohlásil na území druhého státu za občana třetího státu. Pan Zeman není schopen sebereflexe. Není schopen skutečné omluvy. Součástí jeho výjimečné omluvy je vždy jen další urážka. A také zcela nepochopitelný, ale Zemanovu naturelu odpovídající výběr vyznamenaných. Vyznamenáním tehdejšího prezidenta Ukrajiny Zelenského jedním z nejvyšších českých státních vyznamenání projevil pan Zeman pohrdání lidskými životy obou stran konfliktu. Pro mne byl poslední rok prezidentování pana Zemana velkým zklamáním. A to i s přihlédnutím k jeho tehdejšímu zdravotnímu stavu.

Psali jsme: To už je záměr. Cizí moc. Fiala dostal z ODS dopis, který si nevystaví

Tento rok byl hlavně ve znamení platnosti výroku pana Kissingera: „Být nepřítelem Spojených států může být nebezpečné, ale být přítelem je fatální.“ O pravdivosti tohoto výroku se mělo v minulosti možnost přesvědčit mnoho zemí. Ukrajina patří k těm posledním. S přibývajícími desítkami tisíc mrtvých na obou stranách za potlesku psychopatů včetně Ursuly von der Pfizer se neumím vypořádat s něčím, co bych nazval segregací mrtvých. Prostě mrtví jedné dejme tomu etnické či národnostní množiny jsou v duchu této segregace nesrovnatelně větší tragédií, než jsou mrtví z jiné množiny, kteří jsou považováni jen za nezbytný průvodní efekt v šíření pravdy a lásky – tzv. kolaterální ztráty. Pravidla pro toto rozdělování mají především charakter rasový a národnostní a samozřejmě politický. Události nejen na Ukrajině tento poznatek jen umocnily. S tím souvisí chování a vystupování slečny Černochové v pozici ministryně obrany ČR. Všechna její vystoupení byla především v souvislosti s Ukrajinou a RF lidsky i politicky nechutná. O odpovědnosti, odbornosti a rozvaze nemluvě. Ve skutečně suverénním státě by nikdo s tak labilním psychickým aparátem nemohl funkci ministra čehokoli zastávat. Jisté vysvětlení lze třeba hledat v částce 1 376 500 Kč, kterou formou tzv. přímého sponzorování ODS za období let 2015–2023 slečna Černochová zaplatila na účet ODS.

Anketa Jste pro vystoupení z EU? Ano 95% Ne 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11904 lidí

Toto všechno by bylo možno považovat za příznivějších okolností za „vedlejší“ a volbami částečně řešitelné problémy. Nicméně když předseda vlády začal psát bojové vzkazy a podepisovat hlavně kanonů, blábolit cosi o právu na korigované informace a hlavně zcela nepokrytě lhát, uvědomil jsem si, že tento člověk je ochoten za každou cenu naplnit své dřívější vyhlášení, že „jsme ve válce“. Právě probíhající (21/11/2024) dění na Ukrajině by mohlo přání tohoto profesora, který se považuje za politologa, naplnit.

Cituji proto z mého předposledního dopisu (Předsedo Fialo, proč usilujete o můj život?!):

„Pro další a lepší pochopení dění v Evropě alespoň v posledních devíti letech 21. století může posloužit hospodářská situace velkých evropských států na konci osmdesátých let století minulého. Nebyla dobrá. A tak ‚otevření‘ východních trhů po roce 1989, které hlavně pokračovalo v letech devadesátých, možno označit za záchranný kruh, hozený tzv. kolektivnímu Západu. Hlavně území dnešní RF bylo vždy vystaveno velkému zájmu, především ze strany stále ještě okupovaného Německa. Za ním se ale vždy skrývaly Spojené státy. Poslední dvě světové války Němci prohráli. Tím, kdo na těchto válkách nejvíce vydělal a posílil, byly právě USA. Politici, podnikatelé, banksteři této federace stále více připomínají chování sarančat. Obsadit, zmocnit se, vše zkonzumovat, vzlétnout a obsadit další lokalitu. Díky počtu amerických vojenských základen po celé planetě (700+), obrovské vojenské výbavě (necelý bilion amerických dolarů ročně na zbrojení) a udržování dolaru jako tzv. rezervní měny, to jakžtakž fungovalo. Od posledního zásadního ‚občerstvení‘ kompaktu USA a GB uplynulo 33 let. Ti, co spolu mluví, spolu s těmi, co tyto vodí, si minimálně v roce 2008 uvědomili, že je nezbytné najít další zdroj pro pohon USA samotných. Tak přichází na řadu Evropa, spíše však východ Evropy. Ale především Rusko. Když se Rusko jako následník Sovětského svazu vzpamatovalo z první fáze ‚nezištné‘ západní pomoci, USA přitlačily na pilu v zemích, kde měly ekonomický a vojenský ‚zájem‘. A jsou zde: nejdříve Jugoslávie a poté Ukrajina…“

V současné době užitečnost ODS spočívá snad jen ve funkci ukazatele místa, kam je směrováno obyvatelstvo žijící na ploše necelých 79 000 km čtverečních. Ano, už ne v protektorátu, ne kolonii. Tyto formy organizace vládnutí předpokládají totiž jistou ochranu těch, kteří pracují v těchto protektorátech či koloniích. Jak se to dá udělat, nám předvedl za německé okupace v Protektorátu Čechy a Morava pan Heydrich.

Anketa Jste pro vystoupení z NATO? Ano 92% Ne 6% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10979 lidí

Zkušenosti pak byly aplikovány v přípravě, jak se nyní ukazuje, klíčových parlamentních voleb v roce 2021. Díky lhostejnosti části české společnosti k předvolebním manipulacím (Ústavní soud), a tím ke vzniku dvou účelových koaličních uskupení, se panu Fialovi podařilo zmocnit vlády. A přichází předposlední etapa: nepřátelské převzetí celého státu. Stále více upadající vliv ODS se tato strana snaží kompenzovat spojením s jinými lháři v jiných politických stranách. Dobrá, ale jak chce ODS tuto svoji technologii převzetí realizovat na úrovni státu? Mají snad sympatie současné vlády k používání německého jazyka v úředním styku na území ČR naznačovat, kam bude vývoj směřovat? Nevím, ale výše jsem použil označení „předposlední“ etapa nepřátelského převzetí. Úspěšné završení si především ODS snaží pojistit tzv. korespondenční volbou. A to zatím nezmiňuji rozvolnění pravidel pro získání občanství ČR. Nezbývá než si přát, aby se ČR nestala i de jure sedmnáctou spolkovou zemí. V konečném řešení pak dlouhodobě neobyvatelnou pustinou.

Jen odhaduji, čeho ještě bude pan Fiala spolu se svojí ideologicky resetovanou a samozřejmě materiálně vyztuženou „mladou gardou“ ještě schopen. Respekt k nespočítaněkrát hlásanému dodržování zákonů dokázaly vítězné koalice hned po posledních parlamentních volbách, při ustavování tzv. politických klubů v PSP. Dodnes porušení platného zákona s následnými finančními škodami nikoho nezajímá. Pofidérní dobrozdání ve prospěch ustavení klubů od novopečeného, dnes již ústavního soudce Jana Wintra to vše spolehlivě překrylo. Dodávkami zbraní do místa konfliktu na Ukrajině současná vláda ČR potvrdila své pohrdání lidskými životy. Ale i životy občanů ČR včetně těch, co koaliční seskupení volili. Novelizací zákona o valorizaci důchodů vyslala „mladá garda“ zase signál o tom, co si myslí o svých zaměstnavatelích, kterými občané ČR ve skutečnosti jsou. Blábolení pana Jurečky (KDU-ČSL) a ostatních členů vlády o důchodové reformě a dalších sociálních „vymoženostech“ mají kvalitu programových prohlášení vlády č.1 a 2.

V dubnu roku 2023 jsem na sněmu místního sdružení ODS předložil návrh výzvy k rezignaci Petra Fialy na funkci předsedy ODS.

Návrh usnesení přednesený na sněmovním jednání MS ODS Liberec 03.04.2023. Text návrhu usnesení:

Sněm MS ODS Liberec se na svém jednání dne 03/04/2023 usnesl vyzvat předsedu ODS a předsedu vlády ČR pana Petra Fialu ke zvážení svého dalšího působení ve funkci předsedy ODS. Důvodem je naprosto nepřijatelný výkon funkce předsedy politické strany, který je v zásadním rozporu s dobrými mravy. Svojí činností přímo ohrožuje životy občanů ČR a další možnou existenci ČR. Jeho chování by bylo pravděpodobně možné kvalifikovat jako vlastizradu.

Usnesení navrhuje Jiří Minčič, člen MS ODS Liberec.

Pro úplnost dodávám, že stejný návrh jsem chtěl podat 21/11/2022 na sněmu MS ODS Liberec. Tento se však pro nízkou účast, a tím pro neusnášení schopnost nekonal. Bylo mně jasné, že nemohu uspět. Nicméně za pokus to stálo. Prý demokracie, názorová pluralita. Tehdejší předseda MS ODS Liberec Židek mi dal ke zvážení mé další členství v ODS. Nebyl ale schopen uvést jediný racionální důvod svého návrhu. O porušení stanov strany ODS nemluvě.

Shrnutí

Říká se, že kdo lže, tak i krade. Toto přísloví by si měl opakovat pan Fiala, zatím ještě stále ve funkci předsedy vlády. A vlastně všichni členové vlády tohoto především Německem „sdíleného“ státu. Četné prostředky získávané všemi možnými způsoby s velkou pravděpodobností končí většinou na Ukrajině. A na diskrétních ostrovních účtech některých liberálních demokratů (!). Platíme za dodávku zbraní, ale i za půjčky ve prospěch Ukrajiny nebo platíme úroky za půjčky, které si vzala samotná Ukrajina. O astronomických platbách USA nebo Německu za dezinfekci ruského plynu a ropy nemluvě. Je toho hodně, co bylo v ČR zničeno. Každý den menší zbytek ničí panující vládci tohoto dnes již nesvéprávného státu, který býval Československem a nyní je Českem. Vše, co bylo doposud ostudně ‚implementováno‘ z EU za vesměs souhlasného blábolení většiny z 281 tzv. zákonodárců ČR (čest výjimkám), tvoří přibližně 70 % ze 100 % všech zákonů schválených a platných v ČR.

Ještě k výše zmíněnému výroku někdejší ministryně Langšádlové. Její obliba komunikace pomocí jaderných zbraní nabývá bohužel na aktuálnosti. Především díky třem psychopatům: prezidentu Francie, premiéru Velké Británie a šéfovi NATO. Viz jejich vyjadřování (26/11/2024) k možnosti přímého vstupu do konfliktu na Ukrajině. A to včetně současného rozmístění taktických jaderných zbraní na území Ukrajiny. Odůvodňují to tím, že je nutno se připravit na postupné vojenské stažení se USA z konfliktu. Pierre Boulle napsal román Planeta opic, který byl skvěle zfilmován v roce 1968. A právě závěrečná scéna z tohoto filmu se mně díky současnému dění ve světě stále častěji vrací na mysl. „Vy blázni, vy šílenci, tak jste to přece jen dokázali,“ říká hlavní představitel Charlton Heston v závěru filmu, když se před ním objeví zasypané torzo Sochy svobody.

Je trestuhodné, že si nejen Petr Fiala coby předseda české vlády, ale i jeho EU kolegové ve zbrani včetně všech svých „elit“ ani omylem neuvědomují, že lhát, korigovat informace, provozovat lichvu a šířit pravdu a lásku ohněm a mečem mohou vlastně jen díky rozvaze a odpovědnosti prezidenta RF Putina.

Mimochodem, jsem zvědavý, kdy si panující česká politická sedlina osvojí manýry premiéra Keira Starmera a začne „uvolňovat“ věznice, aby mohla uvěznit spoluobčany za „závadné‘ příspěvky na sociálních sítích. Tzv. odstoupení od předvolebních slibů se již pro českou elitu stalo rutinou. Britové si teprve zvykají.

Poslední citace, tentokrát z Ústavy České republiky.

Článek 1

(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

(2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

Článek 2

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.

(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.

(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Autor: Jiří Minčič, člen MS ODS Liberec, psáno ve dnech 03/11/2024–06/11/2024