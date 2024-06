„Fakt jste normální?“ Fialově vládě od plic. Uvidí prý ten fofr

reklama

Kontroverzní restauratér vzkázal premiérovi Petru Fialovi, ministryni obrany Janě Černochové a nejspíše předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétě Pekarové Adamové, že nechce, aby bylo Česko zataženo do války. Volil k tomu ostřejší slovník.

„Mám tady vzkaz pro Fialu, pro Černochovou, pro tu blbku, pěknou, mladou, ale blbou a mám tady vzkaz pro všechny ty, co nás tady ženou do války. Vy svině jedny, jestli si myslíte, že nás zatáhnete do války, to jste na omylu. Kurva běžte si válčit sami, tahat nás tady kurva do třetí světové, jste normální?“ prohlásil ve videu restauratér.

„Máme tady kurva málo problémů a ještě tady budeme válčit s celým světem? Amerika nás do toho zatahuje a vám to je úplně jedno. Vy jste tak blbí všichni v tom Parlamentu, fakt jste normální?“ pokračoval ve své emotivní promluvě.

Restauratér přidal ostrý vzkaz i voličům vládních stran. „Vy všichni, co je chcete volit, vy jste normální kreténi, vy jste normální čůráci, kterým není obdoby. Migranty sem zatahovat, ty vole,“ nebral si servítky.

Nakonec přišla dokonce i výhrůžka premiérovi a ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi. „Fialo s Rakušanem, chraň vás ruka páně, jak se něco stane mojí ženě, nebo dceři. Vás vole najdu kurva a uvidíte ten fofr vy parchanti jedni zkurvení,“ dodal vytočený majitel restaurace U Ervina.

Tento podnik se proslavil už v době covidové pandemie, kdy odmítal zavedené vládní restrikce a restaurace nadále zůstávala otevřená. Majitel odmítal zavřít, i když mu do restaurace pravidelně chodila policejní hlídka a ukládala mu pokuty. Do restaurace i tak každý den mířili na pivo a jídlo lidé z obce i z okolí.

Majitel výzvy policie na ukončení provozu a k uzavření místa opakovaně odmítal a navíc vyhrožoval policii, aby se nedopustila zneužití pravomoci úřední osoby, protože proti covidovým restrikcím běží trestní oznámení.

„Jen abyste věděl, je podané trestní oznámení na Českou republiku, které jsem vám teďka předal a ještě bych vám chtěl říct jednu věc, že v případě, že použijete zaklínadlo jménem zákona, tak se dopouštíte trestného činu, jenom abyste to věděl,“ varoval muž velitele zásahu v roce 2021.

