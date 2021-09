„Farmabyznys je neskutečnej vejvar. Dělám v něm,“ uvedl lékař. A zásadní věc řekl k očkování dětí

Lékař Šimon Reich v rozhovoru pro iniciativu Vraťme děti do škol bez podmínek promluvil o plošném očkování dětí proti covidu. Je to podle něj totiž absolutní nesmysl. Farmabyznys je údajně neuvěřitelný vývar. Kvůli covidu se zanedbávala běžná lékařská péče a bude to mít obrovský vliv. Očkování proti covidu v podstatě jen starším a nemocným, u dětí absolutní nesmysl. Vláda prý patří do vězení a rodiče by se měli kvůli svým dětem soudit.

„Každý z nás je zodpovědný za svoje zdraví, a když se něčeho bojím, tak se podle toho chovám. Když se bojím hodně, tak se budu víc chránit. Je to o míře rizika, kterou chci přijmout. Když na sto procent nechci dostat covid, tak se budu očkovat, budu mít od rána do večera na obličeji respirátor nebo klidně tři a každý den je vyměním. A nebudu se absolutně s nikým vídat. Pak budete mít stoprocentní jistotu, že se nenakazíte,“ řekl v úvodu rozhovoru Reich a dodal, že proti celé řadě infekčních onemocnění se někdo nemůže očkovat a že i před covidem zde byli lidé s poškozenou imunitou, kteří museli být opatrnější než jiní.

„Já sám dělám ve farmabyznysu, vždyť si to vezměte, naočkovat každého x dávkama, každý týden lidi testovat, to je přece neuvěřitelnej vejvar a skvělá byznysová příležitost. Nejde o žádný konspirace, takhle to v politice přece funguje. Ale politici medicíně a zdraví nerozumí. Politici nemají co kecat do zdraví občanů,“ domnívá se.

Reich podle svých slov nebagatelizuje covid, ale je prý si potřeba uvědomit, že se začínají ukazovat data, která jasně říkají, že izolace lidí při lockdownech, odkládané operace v nemocnicích, zanedbávaná preventivní lékařská péče a zhoršení psychického stavu obyvatelstva budou mít na zdraví populace obrovský vliv.

„Já dlouhodobě říkám, že bych očkování proti covidu doporučil v podstatě podobně, jako to my lékaři děláme u očkování proti chřipce. To znamená, doporučoval bych to spíše pro starší lidi, nemocný lidi, pro lidi s chronickými onemocněními, protože ti z toho budou nejvíce profitovat. Když mladý chytne chřipku, pravděpodobně ji zvládne,“ popisoval lékař s tím, že samozřejmě nic v medicíně neplatí absolutně plošně. Pokud je nějaké dítě opravdu těžce nemocné, je vhodné se ohledně očkování proti covidu poradit s lékařem, který zná zdravotní stav dítěte nejdéle a nejlépe.

„Nyní to každopádně vypadá, pokud jde o děti, že pro ty covid problémem není. Protože covid-19 se u nich většinou vůbec nevyvine. Většina kvalitních dat, kterých je tedy málo, od institucí, jako jsou například evropské ECDC nebo švédské ministerstvo zdravotnictví, zatím říká, že děti, čím mladší, tím víc to platí, covid na dospělého člověka téměř vůbec nepřenášejí,“ popisoval dále Reich.

K očkování by se tak podle Reicha měl rozhodnout ten, u kterého potenciální benefity převažují potenciální rizika, což děti údajně rozhodně nejsou. Není podle něj také jisté, a nikdo zatím neví, zda se některé negativní vedlejší účinky vakcín objeví u lidí až po několika letech. „A protože to nevíme, tím spíš je o to víc důležité, aby ty vakcíny nedostávaly děti, které je nepotřebují. Ani ti skutečně ohrožení covidem nepotřebují, aby děti byly očkovány. Je to nesmysl. Nechápu, jak mohou vystudovaní lékaři doporučovat plošné očkování dětí. Ať si napíchaj svoje děti a naše ať nechají na pokoji,“ prohlásil jednoznačně lékař.

V rámci boje proti povinnému očkování a jiným „anticovid“ podmínkám pro vzdělávání dětí by Reich doporučoval rodičům obrátit se na právníky z iniciativy Zdravé fórum a začít na školy, obce, kraje nebo ministerstva podávat hromadné žaloby. „Kašlete na ně. Vypněte televize, zahoďte roušky, protože vláda kašle na vaše práva. Vláda vám plive na právní stát. Tak plivejte na ně! Sundejte roušku, hospodu nechte otevřenou, přestaňte lidi kontrolovat, jestli mají test v bazénu, vykašlete se jim na to. Nic se vám nestane, protože je nás víc než jich. Těch politiků je pár, a že na nás pošlou policii, no tak se pak budeme taky soudit. Vždyť ty lidi patřej do vězení. Každej, kdo na zůstává na Ministerstvu zdravotnictví, je kolaborant a jde to na jeho bedra,“ zakončil rozhovor bojovně Reich.

