„Hejkal Bartoš. Vyřvával něco o nahnědlých. Až ho potkám...“ Vzkaz z plzeňské SPD do Prahy

Historie se opakuje. Ale v poněkud opačném gardu. V minulých komunálních volbách se v Plzni k moci dostala ODS, i když formálně vyhrálo hnutí ANO. To samé „na kraji“, kdy se použila oblíbená kombinace spojení ostatních stran proti vítězi voleb – a po takzvaném palácovém převratu se moci chopili Piráti. A nyní je to naopak a vítězné SPOLU má oči pro pláč.

Tak jako kdysi třeba komunisté, nyní hnutí SPD posloužilo jako určitá síla a pak se jí neelegantně zbavili. Jako nyní ANO i Piráti. Řeči o „hnědých“ z úst nejvyššího Piráta v Čechách a strach z údajného antisystémového postavení rezonoval katolickou Plzní natolik, že bez ohledu na počty voličů SPD byla hlavními hráči poslána do opozice, aby „pan čistý“ byl bez poskvrnění…

Tak to vidí řada lidí z Plzně. Vždycky pravicová Plzeň dala vale ODS, topce, KDU-ČSL a po mnoha letech dostala do křesla někoho jiného než zarytého pravičáka.

Jak sestřelit střelce

Lídr krajských voleb, olympijský vítěz ve střelbě Jan Kůrka, který se pokusil i o senátorský post, však nemluví o nějakém palácovém převratu. I když „vyšplíchnutí“ hnutí z vedení města nebylo ani elegantní, ani etické, ale podle Pirátů a ANO prý pragmatické. Nechtějí se umazat dohněda. „Jestli myslí nácky, tak já mám na mysli spíš hovínko,“ říká jeden z místních obyvatel, který se nyní už celkem zbytečně rozčiluje nad volebními výsledky na plzeňském náměstí, v blízkosti rozporuplných chrličů vody.

„Pozitivní je, že máme v plzeňské zastupitelstvu čtyři mandáty. Vzplála naděje, že budeme mít i větší rozhodovací možnost,“ konstatuje vitální sedmdesátník, který by jako ostřelovač měl nepokrytě velmi nadstandardní výsledky. „Bohužel, spadli jsme do opozice, ale nejsem z toho nešťastný. To se dalo čekat, že toto málokdo skousne. Ty velké historické strany to berou jako velkou porážku. Já jsem skutečný demokrat, nikoliv ten, o kterém říká Baxa, že jsem Okamurovec, jenž má úplně jiné zákony. Ale já jsem přece normální. Fandím práci a výkonům. Byl jsem celá léta ve sportovních funkcích a vím, že po každých volbách následuje tvrdá práce, které se ale hodně lidí vyhýbá. Něco jiného je euforie a pak slavnostní posezení, ale zařizovat akce, shánět peníze, to už je druhá stránka věci. Sám jsem zvědavý, jak ti, co tolik touží po moci, jak se budou po praktické stránce etablovat,“ konstatuje Kůrka.

„Hejkající velký Pirát“

„Mohu říci, že SPD je připravené a chce se pracovních úkolů zhostit. Ale nevadí, budeme pracovat i z opozice. Měl jsem pár debat s plzeňskými Piráty a neudělalo to na mne žádný špatný dojem. Jsou tam lidé docela schopní a konstruktivní. Na rozdíl od „hejkalů“ z Prahy, včetně pana ministra Bartoše. Protože tomu když docházejí argumenty, tak vyřvává něco o nahnědlých. Takže až se s ním potkám, zeptám se jej, co je na mne nahnědlého. Já padesát let tvrdě pracuji pro Plzeň a většinou zadarmo. A nejsem sám. Dělám to proto, že kolem mne jsou podobní lidé, kteří pracují rovněž zadarmo. Takže až jej potkám, s chutí se zeptám, co je tedy na mne nahnědlého,“ zopakuje svůj požadavek směrem k šéfovi Pirátů Bartošovi Jan Kůrka s jemnou naštvaností v hlase.

„Počet našich voličů je dobrý, já jim moc děkuji a ujišťuji je, ale samozřejmě i ostatní, že výkon, kvůli kterému mně dávali hlasy, tak si mohou být jistí, že bude pokračovat. Takže se nemusí obávat, že jejich hlasy přišly nějak vniveč.“

Hopinky hop, aneb jak rychle do opozice

Kůrka jako zkušený matador dále pokračuje: „Už jsem něco zažil. Dvakrát jsme spadli do opozice v Plzni, byť jsme s ANO byli, jak se říká, v jednom šiku, a zažil jsem to rychlé překlopení do opozice, takže mne nic nepřekvapuje, nezoufám si a vím, že když budu mluvit sportovně, je to další trénink a nenechám se odradit. Jak to chodí ve sportu, tak by to mělo být i v normálním pracovním životě. Ne vše se hned podaří.“ Kůrka zasedl kdysi i v krajském zastupitelstvu a reprezentoval tehdejší SPO.

Místo SPD se ANO dala dohromady s uskupením PRO Plzeň, které obsahuje řadu bývalých členů ODS. Jestli oni budou ty pravé štiky, které podle Babišova hnutí „vyčistí Plzeň“, jest otázka. To Piráti způsobili na jednáních zastupitelstva alespoň občas nějakou vlnu. SPD by podle některých plzeňských občanů dodala tomuto uskupení lepší drive a tah na branku. Ale nestalo se tak.

Panický strach z SPD. To zní Plzní. Ale jinak je tu znát radost z odstranění ODS z vedení města. A také TOP 09, která se v krajské metropoli pokud možno držela „vlády“.

Kmotr rozčilen: Již podruhé…

A co na to říká plzeňský kmotr Roman Jurečko (ODS)? „Je to prostě podvod křížený s podrazem,“ konstatuje muž, kterého „na kraji“ začátkem roku „shodili“ právě Piráti a to jim nezapomene. „Obalamucení lídra SPD a jeho zneužití k dosažení vlastních cílů. Kde jsou zákulisní hranice?“ konstatuje dále Jurečko. Má na mysli zákulisní jednání, kde ANO nejprve slíbilo koalici SPD, ale nakonec vzalo zpátečku. Ovšem slibem nezarmoutíš. ODS v Plzni také kdysi slíbilo nějaké věci a nakonec se ve vládách ochotně střídala s ČSSD, která je ovšem nyní v totální hibernaci a ani jméno populární lékařky, poslankyně a exministryně zdravotnictví Milady Emmerové a hrudního chirurga, ředitele Fakultní nemocnice Jiřího Šimánka nevzkřísilo oranžovou myšlenku. Podle prezidenta Zemana „hrobaři sociálně demokratických myšlenek“ s jejich nezdolnou chutí se spojovat třeba s čertem, jen aby měli podíl na vládnutí, byť tomu regionálnímu.

