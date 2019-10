,,Hladí si pipinku. Ví, že může." To rozhořčilo poslankyni

02.10.2019 8:44

Poslankyně SPD Karla Maříková se rozčílila nad knihou Camille Laurans Co to tam mám? – moje malá proč, kterou vydalo nakladatelství Svojtka & Co. 2019. „Takovéhle zvrácenosti se cpou do malých dětí. Je to pro děti od 4 let! Neomarxistická indoktrinace,“ rozčiluje se Maříková.