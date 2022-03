„I nám se budou z Ukrajiny vracet rakve.“ Podnikatel Dobrovský burcuje národ

Podnikatel a filantrop Jan Dobrovský poznamenal, že Západ nechává Ukrajinu krvácet a sám si užívá vlastního pohodlí. Varoval, že Putin může kdykoli rozpoutat třetí světovou válku. „Ono už se to reálně děje,“ poznamenal. Putin si podle něj k rozpoutání ještě větší války může vybájit jakoukoli záminku. Proto bychom se my měli mnohem razantněji postavit za Ukrajinu. „My budeme muset počítat i s tím, že i nám se budou z Ukrajiny vracet rakve,“ upozornil Dobrovský.

Dobrovský hned v úvodu rozhovoru pro internetovou televizi DVTV připomněl, že ruský prezident Vladimir Putin označil za největší geopolitickou katastrofu 20. století rozpad Sovětského svazu. Dal tak najevo, že rozpad SSSR byl horší než první a druhá světová válka. A teď Putin realizuje svůj sen o obnově Sovětského svazu a jeho sféry vlivu, do které spadala i naše země.

Proto je Dobrovský přesvědčen, že bychom se měli více zapojit do obrany Ukrajiny. „Je to naše válka, Ukrajina je jen bojiště. To je fakt. Ukrajina je především cvičným bojištěm, po kterém se bude pokračovat dál,“ zaznělo od Dobrovského.

Neměli bychom se podle něj obávat, že s větším angažmá Západu Rusko rozpoutá třetí světovou válku. Pokud bude chtít, Rusko si podle Dobrovského tak či tak záminku k rozpoutání další světové války najde. I bez přičinění Západu. „Ono už se to reálně děje,“ poznamenal v souvislosti s úderem na Ukrajinu.

„My můžeme teď vytvářet sankce, ale mezitím budou umírat lidé a Rusové budou páchat válečné zločiny. Denně jako na běžícím pásu vidíme, že před nimi nestojí žádná překážka, Rusové ukazují dnes a denně, co jsou schopni páchat. A zvládneme to? Zvládneme to, že necháváme Ukrajinu krvácet pro naše vlastní bezpečí?“ zeptal se Dobrovský.

Ukrajinci jsou na tuto situaci už částečně zvyklí, protože Rusové zabíjí Ukrajince na jejich vlastním území už 8 let. V okolí Krymu i v oblasti Donbasu a Luhanska.

Rusové podle Dobrovského doufali, že na Ukrajině provedou československý scénář ze srpna 1968, že vládu v Kyjevě unesou do Moskvy, ty, kteří se nebudou chtít podvolit, zabijí a místo nich najdou vhodné kolaboranty, kteří udrží Ukrajinu v moskevské sféře vlivu. Stejně jako českoslovenští kolaboranti udrželi naši zemi ve sféře moskevského vlivu, myslí si Dobrovský.

Když se toto nepodařilo, tak si podle Dobrovského Putin pravděpodobně řekl, že zrealizuje čečenský scénář, to znamená, že nechá téct potoky krve. A Ukrajinou by to podle Dobrovského opravdu nemuselo skončit. Jednou by se mohlo stát, že si takto Putin vybere i Českou republiku. Aby se to nestalo, musíme už teď podporovat Ukrajinu ze všech sil.

A jedním dechem uznal, že Česko a Západ už Ukrajině pomáhá. „Za to je třeba se pochválit. Není to málo. Ale není to dost. My budeme muset počítat i s tím, že i nám se budou z Ukrajiny vracet rakve,“ upozornil Dobrovský.

Podnikatel a filantrop je totiž přesvědčen, že Putin nakonec zatáhne Západ do války. Například útokem na Pobaltí, které je součástí NATO.

