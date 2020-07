„Inženýre Zemane!“ Vaši voliči by se měli omluvit! Hřebejk, Drahoš, Czernin a další jsou velmi nazlobení

Včerejší rozhodnutí Městského soudu v Praze, že se český stát musí prostřednictvím Ministerstva financí omluvit za výrok prezidenta Miloše Zemana o autorství článku „Hitler je gentleman“ vnučce Ferdinanda Peroutky Terezii Kaslové, budí silné emoce. „Pane inženýre Zemane, teď máte poslední příležitost,“ vyzývá hlavu státu senátor a první místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin. Ozval se též názor, že by se měli omluvit i samotní voliči Zemana. „A ti co ho volili dvakrát, měli by se omluvit dvakrát,“ padlo.

Ministerstvo financí nyní musí Kaslové zaslat do sedmi dnů od právní moci rozsudku omluvný dopis a omluvu má také po dobu 30 dnů zveřejnit na svém webu.



„Mýlit se je lidské. Čestný muž má mít dost pokory, aby se omluvil. Pokud se neomluví, je to pýcha. Pokud to hodí na jiné, je to zbabělost,“ komentuje rozhodnutí soudu Tomáš Czernin. Prezidentovi politik vzkazuje, že „má poslední příležitost“. „Pane inženýre Zemane, teď máte poslední příležitost. Omluvte se a netahejte do svých lží a pomluv stát a občany,“ vyzval hlavu státu prostřednictvím sociální sítě Twitter.

Pane inženýre Zemane, teď máte poslední příležitost. Omluvte se a netahejte do svých lží a pomluv stát a občany.https://t.co/zAMwSeuJJG — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) July 2, 2020

Podobně jako Czernin načíná svůj příspěvek i senátor a Zemanův volební rival Jiří Drahoš. „Chybovat je lidské, odmítat uznat omyl je hloupé, a nechat za sebe omlouvat jiné je zkrátka zbabělé. Jsem rád, že se vnučka F. Peroutky dočkala satisfakce alespoň v podobě omluvy od českého státu, tedy od nás všech,“ vyjádřil se.

Chybovat je lidské, odmítat uznat omyl je hloupé, a nechat za sebe omlouvat jiné je zkrátka zbabělé. Jsem rád, že se vnučka F. Peroutky dočkala satisfakce alespoň v podobě omluvy od českého státu, tedy od nás všech. — Jiří Drahoš (@jiridrahos1) July 2, 2020

„Když čtu anabázi ‚Peroutka‘ a neomluvu za lživý blábol, vzpomenu si i na další urážky a sprostoty, říkám si, zda by se našly alespoň 3 skutky, které se Zemanovi za 1 a půl prezidentského období podařily, a nebyl z nich malér. Nechci srovnávat zkušenost s Havlem. Jen pár příkladů,“ přemítá sociolog a bývalý poslanec Ivan Gabal.

Když čtu anabázi "Peroutka" a neomluvu za lživý blábol, vzpomenu si i na další urážky a sprostoty, říkám si, zda by se našly alespoň 3 skutky, které se Zemanovi za 1 a půl prezidentského období podařily, a nebyl z nich malér. Nechci srovnávat zkušenost s Havlem. Jen pár příkladů. — Ivan Gabal (@ivan_gabal) July 2, 2020

K věci přispěl i místopředseda občanských demokratů, starosta Líbeznic a poslanec Martin Kupka. „Takže máme premiéra: ‚Nikdy neodstoupím, nikdy!‘ a prezidenta: ‚Nikdy se neomluvím, nikdy!‘,“ narážel na známý výrok premiéra Andreje Babiše (ANO).

Takže máme premiéra "nikdy neodstoupím, nikdy!" a prezidenta "nikdy se neomluvím, nikdy!" — Martin Kupka (@makupka) July 2, 2020

A režisér Jan Hřebejk uhodil i na voliče současné hlavy státu. „Paní Kaslové by se za bláboly prezidenta Zemana o Ferdinandovi Peroutkovi, měli omluvit všichni voliči Zemana, neschopného se omluvit a pronásledujícího a šikanujícího prostřednictvím státem placeného Nespaly rodinu Peroutky. A ti co ho volili dvakrát, měli by se omluvit dvakrát,“ napsal.

Paní Kaslové by se za bláboly prezidenta Zemana o Ferdinandovi Peroutkovi, měli omluvit všichni voliči Zemana, neschopného se omluvit a pronásledujícího a šikanujícího prostřednictvím státem placeného Nespaly rodinu Peroutky.A ti co ho volili dvakrát, měli by se omluvit dvakrát. — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) July 2, 2020

Spor bude zřejmě pokračovat i nadále

Stále nekončící proces se týká Zemanova projevu, který prezident pronesl v lednu 2015 na konferenci k výročí konce holokaustu. Prezident prohlásil, že Peroutka zveřejnil zmíněný článek v časopisu Přítomnost. Později na tiskové konferenci doplnil, že článek viděl na vlastní oči. Hradu se však text v archivech nepodařilo nalézt, podle historiků neexistuje a podle soudu byl výrok o Peroutkově autorství nepravdivý.



Spor současným rozhodnutím zřejmě nekončí. Ministerstvo financí s verdiktem nesouhlasí a trvá na tom, že veřejný projev prezidenta nelze pokládat za nesprávný úřední postup, a že tedy státu nevznikla povinnost odškodnění.



Nespokojená s verdiktem zůstává i samotná žurnalistova vnučka. Ta se chce obrátit ještě na Nejvyšší soud. Trvá totiž na omluvě za všechny prezidentovy výroky včetně těch, které odvolací senát označil za hodnotící soudy. Psali jsme: „Hitler je gentleman.“ Významný posun v rozepři Stát se musí omluvit za Zemanovy výroky o novináři Peroutkovi Kecy! Topolánek se zlobí na Zemana. Padly i ,,kok*tiny” Kauza Peroutkovy vnučky: Hradní právník trvá na výchovném trestu, z prezidenta nelze dělat trhací kalendář

