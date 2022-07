„Já bych nebyl prezident Ukrajiny.“ Kandidát Březina to řekl jasně. Bojí se, že Fiala neví, co dál

Uchazeč o prezidentský post Tomáš Březina má za to, že český sociální stát je přebujelý a že celou společnost vlastně kormidluje do zdi. V poslední době opět hojně probíranou politickou korektnost označil za „absolutní mor dnešní doby“. A nakonec vyčinil současné vládě Petra Fialy (ODS). Prý ve volbách dal koalici SPOLU hlas a je velmi zklamán z toho, co teď předvádí. Konstatuje, že vláda by se měla starat v prvé řadě o své občany, a teprve poté o plné ledničky uprchlíků.

„V tuto chvíli máme odhadem asi 70 tisíc podpisů, ale okamžik, kdy ten sběr přerušíme, se blíží, protože další sběr by nám přišel téměř až arogantní.,“ prohlásil Březina v internetové televizi XTV.cz v rozhovoru s moderátorem Lubošem Xaverem Veselým. Konstatoval, že napřed člověk musí něco dokázat, musí ukázat, že dokáže inspirovat druhé a v sobě musí mít chuť sloužit druhým. Ale tyhle složky v sobě podle Březiny nemají zdaleka všichni z dvacítky kandidátů, která se momentálně o Hrad uchází či to vážně zvažuje.

Prozradil o sobě, že nikdy neměl rád slovo podnikání, případně podnikatel, protože mu to zavání tím, že někdo něco levně koupí a draze to prodá sál. Sám sebe vnímal spíš jako továrníka, ve kterého se podle svých vlastních slov vypracoval z nuly. „Ten skutečný a správný podnikatel to nikdy nedělá pro peníze. Já jsem to nikdy nedělal pro peníze. Nikde jsem neměl ani danou hranici, na které bych se chtěl zastavit. Dělá to pro ten výkon, dělá to pro ten pocit, dělá to pro tu užitečnost,“ poznamenal Březina.

V jednu chvíli si prý řekl, že v byznysu už dokázal to, co chtěl, a teď se rozhodl nabídnout své služby všem svým spoluobčanům. Cítí totiž údiv nad tím, kdo celou tuto společnost vede a kam to všechno směřuje. „Řekl jsem si, měl bys to asi zkusit, protože jsi na tom nepochybně lépe, z hlediska schopností, než ti, kteří ti vládnou,“ rozvedl bývalý továrník myšlenku.

Když v roce 1991 žádal o povolení na fungování první fabriky, trvalo to 6 týdnů. Když se měla uvést do provozu továrna poslední, tak vyřízení úředních povolení trvalo několik let.

K tomu přidal další historku, ve které byl po těžkém úraze, ležel v nemocnici po několika operacích a v jednu chvíli mu ve středu zazvonil telefon a na straně druhé se ozvala úřednice, která trvala na tom, že musí přijít v pátek na úřad, jinak nedostane nemocenskou. Prý tam v pátek nepřišel, ale takovéto chování obecně nazval byrokratickou hydrou, se kterou by jako prezident rád bojoval.

Pár slov věnoval i politické korektnosti. „Je to absolutní mor dnešní doby,“ konstatuje někdejší továrník s tím, že dnes se i díky politické korektnosti uživí mnoho lidí, kteří vlastně ale nevykonávají žádnou práci, nechodí s motykou na pole.

Stranou jeho pozornosti nezůstaly ani neziskové organizace, o kterých si zkrátka a dobře myslí, že by český stát měl fungovat tak, aby žádné neziskové organizace nebyly potřeba. Odvolával se tady na asijské země, kde se v rodinách starají o své přestálé či nemocné a tím vlastně sociální stát není třeba. Zdá se mu, že dnešní západní společnost s přebujelým sociálním státem směřuje do zdi.

Březina poznamenal, že z vlády Petra Fialy (ODS) je zklamán. V říjnu loňského roku ve volbách prý přitom koalici SPOLU, tedy koalici ODS, lidovců a TOP 09, odevzdal svůj hlas.

„Po měsících jejich konání musím říct, že je to pro mě velké zklamání. A je to zklamání nejen pro mě, ale i pro širokou veřejnost. Vláda nastoupila do nesmírně složité doby, ale nastoupila a musela si rozmyslet, jestli to zvládne. Vláda Petra Fialy to na sebe vzala, a teď už i různí spřátelení novináři píší, že ta vláda neudělala vůbec nic. A já si kladu otázku, jestli to neudělala, protože to neumí, nebo protože se bojí. Já mám strach, že ta vláda netuší, co má dělat,“ podotkl Březina.

Nakonec věnoval pár slov ruské agresi vůči Ukrajině. „Kdybych se prezidentem stal, tak bych byl prezidentem svých lidí, nikoli prezidentem Ukrajiny. Vždy když bych šel spát, tak bych se ptal, co jsem dnes udělal dobrého pro těch téměř 11 milionů lidí. Je potřebné pomáhat uprchlíkům, je to mravné... ale pokud tato vláda dává velkorysé prostředky uprchlíkům, aniž by se starala o občany ČR, alespoň z pohledu těch samotných občanů, tak já bych to určitě takto nedělal,“ zdůraznil Tomáš Březina.

Konstatoval, že vláda by se měla starat v prvé řadě o své občany, a teprve poté o plné ledničky uprchlíků.

