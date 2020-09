„Já jsem Tchajwanec? Trapas!“ Po Vystrčilově vystoupení v tchajwanském parlamentu bouchly saze v jedné novinářce

reklama

Český politik tak připomenul Kennedyho berlínský projev, ve kterém se někdejší americký prezident vymezil proti komunismu a podpořil obyvatele západního Berlína. Kennedy tehdy pronesl slavnou větu „Ich bin ein Berliner“ (Jsem Berlíňan).



Že je Tchajwanec pak přítomné předseda horní komory informoval i v čínštině, za což jej Tchajwanci odměnili dlouhotrvajícím potleskem ve stoje. RNDr. Miloš Vystrčil ODS



Vystrčilův výrok spatřil prezidentský mluvčí Jiří Ovčáček a ve své narážce připomenul, že podobná slova, avšak k jinému národu, pronesl prezident Miloš Zeman již před pěti lety.



„Jsem Žid,“ zněl Zemanův výrok na konferenci Americko-izraelského výboru pro veřejné záležitosti (AIPAC).



Ve svém projevu tehdy Zeman výrok také kromě angličtiny vyřkl i hebrejsky. I na této konferenci reagovali přítomní potleskem. „Tisíce lidí v sále tleskaly vestoje,“ vzpomíná Ovčáček. Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

Zeman během tohoto projevu prohlásil, že svět čelí hrozbě islámského terorismu a navrhl systematický a koordinovaný boj proti základnám teroristů za podpory Rady bezpečnosti OSN. „Vaše diskriminace je naše diskriminace, vaše oběti jsou naše oběti,“ dodal na konferenci Zeman.



„V roce 2018 pan prezident jako první český politik promluvil v izraelském Knesetu,“ zmínil další zlomový bod Ovčáček s tím, že to byly „skutečné chvíle hrdosti“.

Prezident před dvěma roky na půdě izraelského parlamentu – Knesetu vzkázal občanům Izraele, aby hrdě bránili svou zemi před teroristy a neumírali na kolenou. Slíbil tehdy, že udělá vše pro přesun české ambasády do Jeruzaléma.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu předtím Českou republiku označil za nejlepšího přítele Izraele v Evropě. Zeman na to odvětil, že ho překvapuje, že jen v Evropě, a vysloužil si potlesk. Psali jsme: VIDEO Prezident Zeman před aplaudujícím izraelským parlamentem: Někteří Evropané se chovají k Izraeli jako zbabělci, je to ostudné. Lépe zemřít ve stoje, než umírat na kolenou

Vystrčilova slova nenechala bez povšimnutí rovněž novinářka Barbora Koukalová. „Takže ten trucpodnik Vystrčila a Hřiba a toho třetího vola, co na služební cestě plakal, že nemůže do bazénu, byl za mě nejprve jen výkřik do tmy, ale když Vystrčil česky a z papírku (kde je CNN Prima News se svým testem angličtiny) řekne: ‚Já jsem Tchajwanec‘, tak to je vyloženě trapas,“ zhodnotila. Oněm „třetím volem“ pak myslela senátora Tomáše Goláně. Ten si ve svém facebookovém příspěvku postěžoval, že „pracovní cesta na Tchaj-wan nebude žádnou procházkou růžovým sadem“, jelikož z důvodu karantény nesmí opustit hotel a nebude moci navštívit ani bazén. Psali jsme: Senátor Goláň letí na Tchaj-wan s Vystrčilem. A už si postěžoval, že nebude kvůli koronaviru moci do bazénu. Voliče přivedl do varu Fotogalerie: - Pozdrav z Tchaj-wanu

„Za mě proč ne, můžou tam tedy rovnou zůstat, senát je stejně sbírka neúspěšných kandidátů všeho druhu a tohle si Kubera jako svůj odkaz rozhodně nezasloužil. Z téhle cesty zbydou jen selfíčka na Hřibově instagramu a poslední snaha o pozornost Novotného,“ dodává Koukalová v narážce na řeporyjského starostu.



Ten se obořil na Čínu za tvrzení šéfa čínské diplomacie Wanga I, že předseda senátu Miloš Vystrčil zaplatí vysokou cenu za porušení principu jedné Číny. „To bylo naposledy, co jste si otevřeli hubu na Českou republiku!“ napsal Novotný ve svém úředním stanovisku Číně. Psali jsme: ,,Nevys*rejte!, kašpaři!" Pavel Novotný napsal dopis Číně. Ta se bude divit

K Vystrčilovi své mínění připojil i komentátor Martin Schmarcz, podle něj by měl Vystrčil nahradit Zemana.



„Když se na to podívám tak, že právo vládnout má mít ten, kdo se nebojí postavit před občany a něco zásadního jim říct, případně nést tíhu těžkých rozhodnutí, pak by místo Miloše Zemana měl na Hradě sedět Miloš Vystrčil (ODS) a místo Andreje Babiše ve Strakově akademii Jan Hamáček. Je mi jedno, že první je pravičák a druhý levičák. Oba se nebojí veřejně hájit svůj názor a nést za něj důsledky (například co se týká cesty na Tchaj-wan, kde zastávají opačné postoje), ani nemají strach mluvit před lidmi v den velkého výročí,“ vyjevil. Zeman prý často akorát „zarytě mlčí“.



Komentátor Vladimír Foltán očekává, že po Vystrčilově výroku dostanou Číňané hysterické záchvaty. „Jestli včera páté koloně a Číňanům praskaly žilky, dneska už počítám rovnou s hysterickými záchvaty a infarkty. Upřímně si vůbec nepamatuju, kdy jsem naposled byl opravdu hrdý na projev českého státníka v zahraničí. Miloš Vystrčil nám dělá tu nejlepší reklamu. Konečně někdo,“ pochválil šéfa Senátu.

Jestli včera páté koloně a Číňanům praskaly žilky, dneska už počítám rovnou s hysterickými záchvaty a infarkty.

Upřímně si vůbec nepamatuju, kdy jsem naposled byl opravdu hrdý na projev českého státníka v zahraničí. @Vystrcil_Milos nám dělá tu nejlepší reklamu. Konečně někdo. https://t.co/GGxNDGsBgz — Vláďa Foltán ???? (@VladaFoltan) September 1, 2020

Hrdým se cítí i senátor za TOP 09 Tomáš Czernin. „Je moc fajn cítit se hrdý na svou zemi, na náš Senát a na Miloše Vystrčila,“ zaplesal.

Je moc fajn cítit se hrdý na svou zemi, na náš @SenatCZ a na @Vystrcil_Milos https://t.co/5FeOLhzyme — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) September 1, 2020

Či glosátor a člen pražské ODS Jan Paluska. Podle něj je Vystrčil silný státník, kterého jsme hledali.

„Mě se libí, jak tu furt někdo volá po ‚silným státníkovi‘, kterej bude autentickej a nebude se bát hájit národní zájmy a suverenitu navzdory EU a USA a Bůh ví čemu ještě, ale když Miloš Vystrčil ukáže čínskýmu soudruhovi prostředníček, tak se najednou vyrojí miriáda chytráků ve stylu‚ jak to neměl dělat‘. Tak i kdyby jel do Afriky přeměřovat ptáky kanibalům z Konga, kde je do psí řiti problém?!?! Buď jsme suverénní stát, nebo skáčem jak jiný pískaj? Tahle předposranost ze ‚silnejch hráčů‘ je náš národní mor. Sorry jako,“ spustil.

A svého člena ocenila i ODS. „Jsme moc hrdí na našeho předsedu Senátu!“ zní od strany.

„Já jsem Tchajwanec!“



Tato slova pronesl @Vystrcil_Milos na půdě tchajwanského parlamentu a parafrázoval tak slavný projev amerického prezidenta Kennedyho.



Jsme moc hrdí na našeho předsedu Senátu! — ODS (@ODScz) September 1, 2020

