„Já nejsem u výslechu tady, budu říkat, co budu chtít!“ V ČT se strhl konflikt mezi Babišem a Moravcem

Moderátor Václav Moravec pozval do studia předsedu vlády Andreje Babiše a ten spustil nemilosrdnou kanonádu. „Vy tady překrucujete té fakty, vy jste stále negativní. Fakt jste velice nekorektní, pane redaktore. Já nejsem u výslechu tady, já nejsem u policie, já budu říkat, co já budu chtít,“ udeřil Babiš na moderátora. Nikoli poprvé také konstatoval, že ČSSD z vlády neodejde. „Proč by to dělali?“ ptal se doslova v ČT premiér.

Hlavním hostem nedělních Otázek Václava Moravce byl předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Ten, jak je jeho zvykem u drtivé většiny televizních vystoupení, ve studiu proti sobě neměl politického oponenta a volného prostoru využil k tomu, aby rozehrál svůj tradiční politický koncert, během něhož před Moravcem bránil prezidenta Zemana a vysvětloval, že v České republice nemáme žádnou politickou krizi.

Moravec připomněl Zemanova slova o tom, že by Michal Šmarda neměl být ministrem kultury, protože nemá ani vysokou školu. „Tu ostatně nemá ani prezidentův mluvčí. Miloš Zeman, který podle svých slov nemá rád vydírání, sám vydírá,“ nešetřil tvrdými slovy na adresu hlavy státu.

„Vy jste to trošku tak vyselektoval, ty informace, protože Václav Havel skutečně měl výhrady k ministrovi Miroslavu Grégrovi, i když ho za měsíc jmenoval,“ vyčetl Moravcovi obratem Babiš s tím, že je třeba prezidenty hodnotit spravedlivě.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moravec se Babiše zeptal, který z atributů demokracie považuje za nejdůležitější, a Babišovi se otázka ani trochu nelíbila. Chápal, že Moravec naráží na spor o odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), ale předseda vlády vidí podstatu tohoto problému jinde.

„Já nevím, z čeho mě teďka zkoušíte, máme svobodu a demokracii, máme tady svobodu slova, máme tady svobodné volby. Já nerozumím té vaší otázce, pojďme se vrátit k podstatě toho problému,“ žádal Babiš.

„A pro vás demokracie není podstatná?" otázal se moderátor.

Anketa Vadí vám, že prezident Zeman zatím nepřijal demisi ministra kultury Staňka? Vadí 5% Nevadí 91% Kdo to je, ten Staněk? 4% hlasovalo: 17054 lidí

Moravec oponoval, že dopis se žádostí o odvolání ministra Staňka se vztahoval ke 31. květnu a 31. květen už dávno není.

Babiš okamžitě Moravcovi vynadal. „Neříkejte věci, které nejsou pravdivé,“ žádal Babiš Moravce s tím, že se Zeman k situaci vyjádřil až tuto středu, takže se otevírá prostor na řešení problému. „Vy tady manipulujete té fakty,“ uchýlil se premiér ke svému svéráznému slovníku.

Zdůraznil, že k jednotlivým ministrům se kdysi vyjadřovali Václav Havel i Václav Klaus, takže se nelze divit tomu, že to dělá i prezident Zeman. „Já doufám, že ho přesvědčím už v úterý večer,“ vyjádřil své přání Babiš. Jako člověk, který přišel do politiky z byznysu, kde byl podle svých vlastních představ úspěšným obchodníkem, mu nejsou cizí postupy k jednání, protože jako obchodník musel umět vyjednávat o celé řadě věcí.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já jsem nešel do politiky, abych získal nějakou výhodu. Já jsem uspěl i v tom obyčejném životě na rozdíl od těch tradičních politiků, kteří nepostavili ani psí boudu,“ vypálil host před kamerami.

Poté se zastal Miloše Zemana.

Anketa Myslíte, že Andrej Babiš bude premiérem až do konce tohoto volebního období? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 20237 lidí

Z tohoto důvodu Babiš věří, že sociální demokraté z vlády neodejdou. „Oni neodejdou, proč by to dělali?“ ptal se. Odchod ČSSD z kabinetu by podle hosta mohl vést k předčasným volbám a předčasné volby by teď neměly být na pořadu dne, protože v Evropě se teď dějí důležité věci.

Kdyby ČSSD přece jen z vlády odešla, Andrej Babiš by prý předstoupil před Poslaneckou sněmovnu a zeptal by se zákonodárců, jak chtějí postupovat dál. Zdůraznil také, že už před několika měsíci odmítl, že by svou vládu chtěl opřít o hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Jednou z možností by byly předčasné volby.

Vláda už přežila druhé hlasování o nedůvěře vládě a Babiš se zlobil, že u řečnického pultíku přišla řeč i na jeho děti. „Pokud někdo mluví o mojich dětech a o mojí rodině, tak je to hnus. Byl to hnus,“ rozpálil se.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moravec přehodil výhybku k předběžnému auditu Evropské komise, kde je uvedeno, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů, protože si uchovává vliv v Agrofertu, který čerpá Evropské dotace, přičemž Babiš o dotacích pro Česko spolurozhoduje jako premiér v Bruselu. „Fakt jste velice nekorektní, pane redaktore,“ obořil se znovu na Moravce Babiš.

„Brusel vykládá České republice český zákon, tak to je absurdní,“ rozčiloval se předseda vlády.

„Ale oni nevykládají český zákon, on ho vyložil úřad v Černošicích a vy jste úředníky urazil tím, aby šli zametat sníh,“ pustil se znovu do Babiše Moravec.

„A necháte mě mluvit, nebo budete pořád mluvit vy?“ rozohnil se znovu Babiš. „Vy jste si mě pozval, tak mě nechte mluvit,“ pozvedl hlas šéf kabinetu. „Ano, já trvám na tom, že úřad v Černošicích nemá řešit takovouhle zásadní věc. Oni mají zametat sníh,“ nešetřil tvrdými slovy Babiš.

Za mnohem podstatnější považuje Babiš to, že expremiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) údajně s Miroslavem Kalouskem přijali zákon o střetu zájmů a Babiš tento zákon do puntíku dodržel. Z toho dovodil, že žádný střet zájmů nemá. Babiš byl připraven to opakovat stále. Moravcovi vysvětlil proč. „Ale já nejsem u výslechu tady, já nejsem u policie, já budu říkat, co já budu chtít,“ zaznělo z úst předsedy vlády.

Moravec také ukázal před kamerami průzkum, podle kterého by dnes hnutí ANO Andreje Babiše volilo asi 25 procent voličů, takže v posledních týdnech hnutí ztrácí podporu části voličů.

„Já doufám, že máte radost, to je i vaše práce,“ mračil se premiér na moderátora. „Vy vysíláte samé negativní zprávy, proto říkám, že je to skvělé, že ještě máme těch 25 procent. Vy jste stále negativní a neustále nám podsouváte nějaký problém. To se pak nedivím, že nám klesají ty preference. Vy nemáte dobré slovo pro hnutí ANO, vy jste stále negativní,“ rozhněval se host znovu na moderátora.

V debatě trval na tom, že jeho vláda lidem pomáhá a postupně plní úkoly, které si sama uložila.

Náš region je budoucností Evropy, pravil Babiš

Vyjádřil se také k zásadním otázkám Evropské unie.

„Pro nás je nejdůležitější předseda Evropské komise, on rozhoduje o portfoliu, on rozhoduje o jednotlivých komisařích,“ upozornil Babiš s tím, že v čele Evropské komise potřebujeme někoho, kdo rozumí regionu i střední Evropě, což prý není nikdo z navrhovaných „spitzenkandidátů“. „Bohužel se zdá, že pan (francouzský) prezident (Emmanuel) Macron změnil názor,“ posteskl si Babiš, že nakonec může být předsedou Evropské komise nějaký z oněch předních kandidátů některých frakcí Evropského parlamentu.

„Některý lidi nevnímají, že tento region je budoucností Evropy. My máme bezpečnost, my máme růst, my máme skvělé výsledky a potřebujeme někoho, kdo by jenom nekritizoval jednou Polsko, jednou Maďarsko, jednou Slovensko. Teď je tu ten nesmyslný audit, o kterém vy neustále mluvíte,“ rozčiloval se předseda vlády.

Zdůraznil, že nehodlá čekat na to, jak se dohodne německá kancléřka Angela Merkelová s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Podle Babiše jsou Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko silnými zeměmi, které jsou v EU slyšet.

„Není to o tom, že se někde domluví Německo s Francií a my budeme plnit pokyny, my jsme suverénní zemí a já nebudu bojovat za cizí zájmy, jak to v minulosti dělali jiní, kteří za to pak dostávali v zahraničí vyznamenání. My jsme vyspělá země, která má svoje názory. Nám nikdo nebude diktovat, kdo tady smí žít nebo jaký bude vnitřní trh,“ uzavřel své vystoupení Babiš.

Psali jsme: Ivan Vyskočil po zlém zážitku účtuje se „sluníčkáři“: Zemanovcům rozstřískat hlavy na srač*y, aby ty vaše pravda a láska zvítězily?! To snad ne Zdeněk Zbořil se nestačil divit, jak v ČT předkládali divákům hlasování o nedůvěře vládě Zeman z Babiše dělá svého „poskoka a vošousta“, odhaluje Ondřej Neff Babišova menšinová vláda. Pomůže Okamura i komunisti. Takový scénář se prý rýsuje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp