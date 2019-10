,,Jak domovnice!" Z ČSSD přišel návrh, co škrtnout. A už to žije

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chystá další krok, jak ušetřit peníze. Jedná se o rušení daňové slevy za nepracujícího manžela či manželku. Tentokrát by se mělo šetřit na těch, kdo dle slov Maláčové „nepracují, protože je partner v pohodě uživí“ a nestarají se o dítě, postiženého nebo seniora. Ministryně řekla, že neví, proč by těmto lidem měl stát dávat „kapesné“. Ale narazila. „To je slovník hodný domovnice, a ne ministryně práce a sociálních věcí,“ zkritizovala ji Jana Jochová z Aliance pro rodinu. A spustila se diskuze o tom, kdo všechno z definice vypadne.

Včera agentura ČTK informovala o další iniciativě ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Úprava by se měla týkat daňové slevy na nepracující manželku či manžela. Ta by měla být jen na ty, kteří pečují o děti, starší příbuzné či postižené. „Nechci slevu na nepracující manželku či manžela zrušit obecně, měla by zůstat pro lidi na rodičovské, pro osoby, které pečují o seniora nebo zdravotně postiženého. Těch, kdo nemohou pracovat, protože pečují, by se tedy změna netýkala,“ uvedla ministryně. Anketa Kdo je nejlepší moderátor? Václav Moravec 4% Rey Koranteng 3% Jaromír Soukup 33% Terezie Tománková 1% Xaver Veselý 59% hlasovalo: 1639 lidí

Jak píše ČTK, slevu na dani je možné mít na manžela či manželku, kteří nemají vlastní příjem vyšší než 68 000 korun ročně. Uplatňuje se za celý rok. Celkem za rok 2018 činí 24 840 korun.

Podle Maláčové by při navrhované změně pravidel nemělo na toto zvýhodnění nárok 76 000 lidí. „Pravděpodobně nepracují, protože si to mohou dovolit. Myslím si, že bychom je neměli dotovat těmi 25 000 korunami ročně na daňových slevách,“ uvedla Maláčová. Podle ní by tak rozpočet ročně získal dvě miliardy korun. Část z částky by se podle ministryně dala využít na zálohované výživné. Podle resortu by alimenty za neplatiče a neplatičky vyšly stát asi na 800 milionů korun ročně.

Maláčová svůj návrh doprovodila i komentářem na Facebooku. „Nevím, proč by stát měl dávat KAPESNÉ 25 tisíc korun ročně někomu, kdo nepracuje, protože ho partner v pohodě uživí. To není úplně běžná situace – týká se asi 76 tisíc lidí. Ostatní si to dovolit nemůžou. Tvrdě makají za mzdu třeba kolem 17 tisíc a pracovat musejí oba. Nemají totiž na výběr. Daňovou slevu na nepracující manželku rušit nechci, ale má sloužit jen těm, kteří nemůžou pracovat, protože musí o někoho pečovat – dítě, seniora nebo třeba zdravotně postiženého.“

Záměr ministryně ušetřit na této skupině okomentovala advokátka Monika Čírtková. „Ministryně pro ženy,“ nazývá Maláčovou. „Tak paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chce sebrat rodinám možnost odečíst slevu na nepracující manželku.

Bravo. Není nad jasnou řeč! Milé ženy, vaše práce v domácnosti za nic nestojí. Ono sice pečovat o několikačlennou rodinu tak, aby bylo vše v pořádku, všichni najedení, oblečení, spokojení, je práce na plný úvazek, ale TAHLE práce paní Maláčovou nezajímá. Takhle do výroby k pásu nebo přehazovat papíry v kanceláři, to má pro společnost smysl. Pěkně úderničit, tvořit nějaké hodnoty a platit daně. Ale starat se o domácnost, o manžela, o děti, o zázemí a rodinnou pohodu? To si můžeš, milá ženo, dělat ve svém volném čase. Tvoje sleva na poplatníka propadne státu, manžel si ji rozhodně neodečte. A proč? Protože jsi k ničemu a nic pozitivního netvoříš.

A musela přijít ministryně pro budoucnost, paní Maláčová, aby na to přišla a napravila současný stav věcí, který podporuje domácí paničky. Beztak sedí doma a lakují si nehty, že?

Nevím, kde jsou všechny ty zpovykané feministické spolky, které se pořád snaží o to, aby ženy měly možnost volby. Ty Oranžové kluby, Ženské lobby a Fóra 50 %. Asi jim je to jedno, podporovat nějaké matky v domácnosti totiž taky nemají v popisu práce. Ale kdo se jich tedy zastane?“ ptá se advokátka.

Fotogalerie: - ČSSD o rozpočtu

Pod příspěvkem Čírtkové se rozpoutala diskuze o tom, jak Maláčová svou reformu plánuje, zvláště o významu jejích slov „Nechci slevu na nepracující manželku či manžela zrušit obecně, měla by zůstat pro lidi na rodičovské, pro osoby, které pečují o seniora nebo zdravotně postiženého.“ Čírtková teoretizuje, že se bude jednat pravděpodobně o rodiče na rodičovské dovolené, ale matka pečující o děti ve školním věku z definice vypadne.

„To snad mělo být pouze, pokud manželka nepečuje ani o děti, ani o staré. Jenže už ta péče o staré má své háčky, protože ne každý nutně žádá uznání míry závislosti dle zákona o soc. službách (kvůli komplikacím), je otázka, zda bude stačit 1 dítě do 15 let,“ dodával Arnošt Kobylka.

„Právě, a ty děti budou zřejmě jenom takové, u kterých je splněn nárok na RP. Ale v rodině, kde jsou tři nebo čtyři děti, tak i když už jsou starší, pořád je to fuška,“ dodávala Čírtková spolu s tím, že dle ní z definice Maláčové vypadne mnoho žen starajích se o rodinu.

Ozvala se také komentátorka Lucie Sulovská: „Za poslední cca rok jsem prošla mírným obratem doleva (čistě pokud jde o ekonomiku), už se nepovažuji tak jednoznačně za ekonomicky liberální, ale tohle? Neřeším ten návrh, byť ani s ním nesouhlasím, ale co je to za chucpe rétoriku? Tím, že stát sebere pracujícímu muži o pár tisícovek ročně míň, tak ROZDÁVÁ KAPESNÉ? A řekl jim někdo, čí jsou to peníze?“

Do třetice plán zkritizovala také Jana Jochová Trlicová, manželka konzervativního publicisty Romana Jocha: „Vzít rodinám slevu na nepracující/ho manželku/la, která/ý sice oficiálně nepečuje, znamená vzít 76 tisícům manželských rodin svobodu rozhodnout se, co jsou jejich životní priority.

Paní Maláčová vůbec netuší, kolik neoficiální péče za tím může být. Jsou v tom rodiny vzdělávající své děti doma, jsou v tom rodiny mající více dětí, kde zkrátka jeden hodně vydělává a druhý se stará, aby děti dojely na všechny kroužky, dobře jedly, měly co na sebe a hlavně čas na to se nějak sdílet! Nepracující manželka oficiálně nepečující není žádný buržoazní výmysl, ani zbohatlická panička dostávající luxusní kapesné. To je slovník hodný domovnice, a ne ministryně práce a sociálních věcí.“

A dodává: „Už tu Maláčovou někdo odvolejte!“

Psali jsme: ,,Hladí si pipinku. Ví, že může." To rozhořčilo poslankyni Babiš: Nevím, proč má někdo maturovat z matematiky, když bude dělat profesi, kde ji nebude potřebovat Ministryně Maláčová: Nadstandardní valorizace pomůže lidem na hranici příjmové chudoby Rozmyslete si to! Na*raný Babiš hrozí ČSSD koncem vlády. Situace se stupňuje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas