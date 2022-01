„Je šílený. A co kdysi udělal...“ Věc Železného z ČT nekončí. Nelze uvěřit

reklama

V Událostech, komentářích České televize se před pár dny sešli 1. místopředseda poslaneckého klubu hnutí STAN Lukáš Vlček a místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO Patrik Nacher. Měli debatovat o vyslovení důvěry vládě Petra Fialy (ODS). Tato debata trvala 22 hodin a byla vůbec nejdelší debatou před vyslovením důvěry jakékoli vládě v moderní historii České republiky. Jenže místo toho šlo o duel moderátora Jakuba Železného s jeho hosty. V jednu chvíli se Železný na opozičního poslance Nachera obořil, že už má dost osobních invektiv ze strany politiků a hodil na stůl Nacherovi papíry se svými otázkami. Napětí ve studiu se chvílemi dalo krájet.

Železného chování neuniklo pozornosti uživatelů sociálních sítí, kde mu doporučovali vzít si zdravotní volno, nebo zaznělo: „S úctou k České televizi musím bohužel říct, že Jakub Železný se stal její ostudou. Co předvedl dnes od 22 hodin je nepřijatelné. Poslanci k němu nechodí na tvrdý policejní výslech bez respektu. Oni přicházejí na kritický rozhovor. Moderátor ale předvádí jen aroganci, pohrdání a agresivitu,“ stálo v dalším příspěvku.

Jakub Železný je jako fanatický kazatel

Ale už před tímto incidentem si Železného agresivního chování povšiml Vadim Petrov, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. „Od vzniku TV NOVA sleduju její večerní zprávy a zprávy ČT. Jakub Železný je jako fanatický kazatel Savonarola. Podle mě je psychicky narušený a odmítám vnímat svět skrze něj,“ napsal ve svém facebookovém komentáři. Výše zmíněnou událost pak také okomentoval: „To, co předvedl Železný s Nacherem, je už mimo rámec normálního chování. Události nikdo neřídí, řídí se samy, a pokud někdo má ve štábu jiný názor – bojí se šíleného Železného, nedivil bych se, že by dokázal někoho i fyzicky napadnout nebo dosáhnout toho, že by přišel o místo. GŘ Petr Dvořák dělá mrtvého brouka. Do konce mandátu v roce 2023 to vydrží a pak ať ČT třeba lehne popelem, jemu to bude jedno. Kdo do té doby ale zjevně nevydrží, je Železný, kterému terapie či nasazená medikace přestává fungovat.“

Psali jsme: Výbuch. Železný po Nacherovi hodil své papíry. Toto ČT ještě nezažila

K Jakubu Železnému se vyjádřila pro PL.cz i mediální analytička Irena Ryšánková. „Jako známý zastánce veřejné služby mám s Jakubem Železným dlouhodobě problém. Protože jeho rozhovory s politiky jsou nepřehledné, přehnaně asertivní. Chrlí na ně své názory rychlostí vodopádu a musí být slyšet hlavně jej. On se neptá proto, aby se dozvěděl, on všechno ví lépe a předem. On zkouší dotazované jako žáčky z násobilky. – Pepíčku, jak to že nevíš, že dvakrát dvě nejsou tři? Víš to, nebo to nevíš? A co mám nevědět? – Jeho přespříliš urychlené reakce na něco, co politik nedořekl nebo ještě neřekl, kultivované debatě neprospívají,“ uvedla.

Psali jsme: Až 200 tisíc plat! Co Zeman právě vyvolal, sám nečekal Babiše asi Sněmovna vydá k trestnímu stíhání, doporučil to výbor Jako jed. Obludné. Vědec se děsí kroku Fialovy vlády Otevřenost ICT ve veřejné správě už není jen teorie

„Nedílnou součástí diskuse je naslouchání. Trpělivost. Empatie. Nejsem si jista, zda pověstná ‚ótéenka‘ má nějaké zavedené postupy pro korektní kladení otázek či vedení rozhovoru a má-li vnitřní mechanismy zevrubného hodnocení práce moderátorů. Pokud ne, měla by urychleně tyto vzorce chování nastavit a preferovat otázky otevřené, nikoliv konfrontační. Nejen Václav Klaus je schopen odejít ze studia. Také ovšem stojí za to zmínit možnost podání stížnosti na nevhodnost chování moderátora, ovšem vzhledem k nechuti současné rady zabývat se stížnostmi se obávám, že je to stejně jedno. Ale možná budeme překvapeni a odpoví Igor Němec,“ doplnila. Anketa Podporujete plošné testování ve firmách? Podporuji 13% Nepodporuji 87% hlasovalo: 1775 lidí

Je to pořád dokola a trvá to dvacet let a nikdo s tím nic neudělá

„Nevím, na co si hraje. Zřejmě – jak říkal pan Petrov – nebude normální. Je tak sebestředný a zaobírá se sám sebou, že co k tomu říci. Každý si udělá obrázek sám,“ konstatovala pro PL.cz bývalá členka Rady České televize Jana Dědečková, která zažila v této funkci i takzvanou televizní krizi. „V té době byl Jakub Železný v rozhlase. Dostal se do České televize na základě toho, že se zřekl svého otce, který měl tehdy tu aféru se společností CME. Strašně proti němu vystupoval, že je zloděj a že se ho zříká, tak se tam dostal. Je to podobný typ jako Dušan Chmelíček, kterého jsme odvolali z pozice generálního ředitele ČT. Ten byl synem náčelníka StB Středočeského kraje. A ten, aby se udržel ve funkci, nám také tvrdil, jak se zřekl otce, a že s ním nemá nic společného. Železný se také zřekl otce, to bych nikdy neudělala. Otec je jednou otec. A absolutně neměl vhled do podnikatelských vztahů a vazeb. Ani ho nemohl mít, a to nikdo. To může určit jen soud. On jen na základě novinářských spekulací prohlásil, jak se zříká otce. Ukazuje to na jeho charakter,“ podivovala se.

Jak se dívat na ten přístup pozvaného politika agresivně ugrilovat? „Je to naprosto neprofesionální. Diváci se mají dozvědět od politiků, co chtějí říci. On má diskusi moderovat, a ne přednášet svoje názory. On je jen moderátor. Nic víc. Zapomíná, že je v této roli. Novinář má moderovat diskusi, a ne přednášet svoje názory a dávat najevo, na čí je straně. To je nepřípustné a neprofesionální. Myslím, že Železný je opravdu asi už nemocný,“ vypozorovala.

„Divím se, že se proti tomu nepostaví ti, co tvoří pořady České televize. Přitom některé pořady jsou opravdu dobré. Ale musí tohle přece vidět. Ať jsou to dramatičtí umělci, nebo ti, co vytvářejí publicistické pořady jako Černé ovce. Že se nepostaví proti tomu, co dělá zpravodajství. To je na hrozné úrovni,“ uvedla Dědečková. „Už to ale nekomentuji, přijde mi to jako marné házení hrachu na stěnu. Je to úplně zbytečné. ANO mělo v minulém volebním období v Poslanecké sněmovně celkem většinu a mohli s tím něco udělat. A udělali jenom to, že odvolali Lipavskou. Politici si serou do vlastního hnízda,“ domnívala se.

Vidí v tom i zbabělost. „Jsou zbabělí a pořád poplatní České televizi. Oni se pořád bojí. I generální ředitelé, kteří s tím nic nedělají. Vidíme, jak teď nedávno ředitel Českého rozhlasu ustoupil, aby z toho nebyla nějaká obdoba televizní krize, tentokrát rozhlasová. Je to pořád dokola a trvá to dvacet let a nikdo s tím nic neudělá. Ve zpravodajství máte lidi jen jednoho názoru, pravdoláskaři. Nikoho jiného tam nevezmou,“ objasnila na závěr.

Psali jsme: „Rejžek v Bohnicích, málem umrzl na ulici.“ Zle kvůli Bohdalové a Vondráčkové Prožrali to za pitomosti. Bém vytáhl zlé info o Hřibově Praze Berdychová: Na zajištění sociálních služeb v regionu půjde více než 165 milionů Asi byl v rauši... Babiš pro PL o Železném. Nechápal

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama