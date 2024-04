„Jedete antibabiše, a to vás pohřbí.“ Rvačka Dostálové a Hladíka. S mrazivou tečkou

Jde opravit Green Deal? Na tuto otázku se v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News pokoušeli nalézt odpověď ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL a lídryně hnutí ANO do evropských voleb Klára Dostálová. Politička krátce po začátku vysílání obvinila vládu Petra Fialy (ODS), že nemyslí na naše občany. „Lidé se dostanou do obrovských problémů a vláda tohle vůbec nereflektuje,“ soptila současná místopředsedkyně Sněmovny. Hladík se okamžitě bránil.

Hladík hned v úvodu pořadu prozradil, že už v roce 2026 se bude vyhodnocovat, zda zůstane v platnosti zákaz spalovacích motorů po roce 2035. Člen vlády zdůraznil, že chce mít za 15 let možnost koupit si českou škodovku.

„Já chci zachovat to, abych si mohl za 10 i 15 let koupit českou škodovku. Aby nás tady nezaplavila levná auta z Číny,“ spustil Hladík. „Do České republiky a do celé Evropy se dováží spousta energií z nestabilních zemí. Ať je to Rusko nebo jiné země. Přece by bylo lepší vyrobit si tu energii tady. Proto podporujeme tepelná čerpadla a podobně. My můžeme rok 2035 zrušit, to mně nevadí. Ale pokud chceme být konkurenceschopní, tak bude třeba, aby automobilky investovaly a využily alternativní pohon, jako je vodík nebo biometan i třeba u kamionové dopravy,“ vysvětloval Hladík

Když dostala slovo Dostálová, zdůrazňovala, že si trh a lidé rozhodnou, jakou cestou se chtějí vydat. Co když ty automobilky dokážou vymyslet takové technologie, aby byly udržitelné. „Pojďme těm automobilkám pomoct,“ žádala ve studiu.

Hladík okamžitě oponoval, že svět už se v minulosti vypořádal s úbytkem ozónu a teď se musí umět vyrovnat i se změnami klimatu. Podle Hladíka to může být ekonomická příležitost pro Česko.

Dostálová vedle toho žádala, aby vláda Petra Fialy (ODS) více zohlednila, že v Česku máme pořád 200 tisíc starých kotlů a při hodnocení klimatických cílů je toto třeba zohledňovat. A to se podle Dostálové neděje.

Hladík okamžitě oponoval, že to se děje. Že je kupříkladu přece správné požadovat, aby baterie z mobilů a z aut byly vyjímatelné a daly se z nich znovu využít těžké kovy.

Hladík konstatoval, že nejlepší energie je taková, která se vůbec nemusí vydat. Proto stát podporuje např. zateplování domů, výměnu oken a tak podobně. S tím pomáhají specialisté přímo v terénu a popisují lidem konkrétní kroky, jak snížit výdaje za energie.

„To jsou konkrétní investice pro české domácnosti. Takhle jsme podpořili zhruba 300 tisíc domácností. Za naší vlády se podařilo podpořit už na 150 tisíc domácností v instalaci fotovoltaik,“ řekl ministr.

Dostálová okamžitě vypěnila.

„V České republice nikdy nebude tolik svítit a nikdy nebude tolik foukat. A do toho vy chcete zavírat uhelné elektrárny. Takže lidé se dostanou do obrovských problémů a vláda tohle vůbec nereflektuje,“ soptila současná místopředsedkyně Sněmovny.

A jako by to nestačilo, EU jako celek tlačí i domácnosti a bytové domy ke snížení energetické náročnosti a to bude stát mnoho peněz, s čímž budou mít lidé velký problém.

Hladík se tady dovolával programu „Oprav dům po babičce" a zdůrazňoval, že nejen jeho prostřednictvím pětikoalice lidem pomáhá.

Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku ke Kongresu ODS a ptala se, jestli staronový předseda strany Petr Fiala neměl projevit více sebereflexe a nejen vládu chválit.

Podle Hladíka vláda ukazuje, že nepopulistická politika má smysl. Polsko a Maďarsko např. sáhly ke snižování ceny u pohonných hmot, ale teď jsou kupříkladu v Polsku vyšší ceny pohonných hmot než v Česku.

Dostálová na přání Terezie Tománková nejprve okomentovala sjezd SPD, kde byl v pozici předsedy strany potvrzen Tomio Okamura a až poté věnovala pár slov kongresu ODS a potvrzení premiéra Petra Fialy v čele jedné z vládních stran.

„Pro mě existují určité no-go zóny, určité červené linie a jednou z nich je vystoupení Česka z EU a z NATO. Já si vůbec nedovedu představit, že by hnutí ANO přehodnotilo tyto věci a pak by to snad bylo možné. Ale to se bude řešit až po volbách,“ zdůraznila Dostálová.

Poté se pár slovy vyjádřila i ke sjezdu ODS a zdůrazňovala, že lidem se rozhodně nedaří nijak dobře, že učitelé nemají 130 procent platu, i když to pětikoalice slibovala. A nesplnila ani jiné věci.

„Důvěra ve vaši vládu jsou dvě procenta. Já si opravdu myslím, že by si měl posypat popel na hlavu a předvést sebereflexi,“ žádala Dostálová.

V závěru pořadu Hladík věnoval pár slov i kauze Cyrila Svobody. Ministr má za to, že by měl Svoboda ze strany odejít a to nejen proto, jak se vyjadřuje o Rusku, ale obecně proto, že už nějaký čas Svoboda vnitřně není lidovcem. Hladík má zkrátka a dobře za to, že se Svoboda drží trochu jiných hodnot, než většina lidovců. „Pokud Svoboda hájí Babiše v médiích a dává rozhovor proruskému serveru, tak by si sám měl vyhodnotit svou roli," míní ministr.

Dostálová se Cyrila Svobody zastávala jako odborníka na zahraniční politiku a nevadilo jí ani to, že Svoboda dělal Babišovi poradce, když byl šéf hnutí ANO premiérem. „Vy prostě jedete antibabiše a to vás ve finále pohřbí. To mi věřte.“

Terezie Tománková otevřela ještě jedno téma. Možné zrušení ministerstva pro místní rozvoj, o kterém se mluvilo na kongresu ODS.

Podle Hladíka lze o tomto kroku uvažovat v dalších volebních obdobích. Teď ne.

Podle Dostálové je otázka zrušení MMR na stole, protože stávající ministr Ivan Bartoš (Piráti) nepředvádí nic podstatného. „Stavební zákon je v troskách,“ vyjádřila svůj názor Dostálová.

