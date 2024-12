„Jedině AfD zachrání Německo.“ Muskovi dali prostor se vyjádřit a novinářka to nevydýchala

Před Vánoci Elon Musk publikoval na své síti X názor, že pouze AfD může zachránit Německo. V textu pro Die Welt pak svůj názor rozvíjí. Podle Muska si Německo vytyčilo jako cíl průměrnost. Německo podle něho balancuje na pokraji ekonomického i kulturního kolapsu. A jediným, kdo dokáže pád do kolapsu zastavit, je právě strana Alternativa pro Německo. „AfD je jedinou stranou, která otevírá cestu k odvážným změnám,“ napsal Musk. A udivil se, jak může být extremisticky pravicová strana, která je vedená ženou, jež má za partnera muže ze Srí Lanky.

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2024

Muskova prvotní poznámka vedla v redakci Die Welt k vášnivých debatám. Část redakce bylo pro to, aby se Muskovi dal v novinách prostor pro vyjádření. Druhá část byla silně proti. Mezi nimi byla i Eva Maria Kogelová, která do té doby v deníku vedla názorovou sekci.

Kogelová publikaci Muskova postoje odsoudila a po jeho zveřejnění rezignovala na svou funkci. „Vždy mě bavilo řídit názorové oddělení ve WELT a WAMS. Dnes se ve Welt am Sonntag objevil text Elona Muska. Včera jsem po vytištění podala výpověď,“ oznámila lakonicky na síti X.

Ich habe immer gerne das Meinungsressort von WELT und WAMS geleitet. Heute ist in der Welt am Sonntag ein Text von Elon Musk erschienen. Ich habe gestern nach Andruck meine Kündigung eingereicht. https://t.co/Ss1FNGiwAL — Eva Marie Kogel (@emkogel) December 28, 2024

V reakci na její výpověď se ozvalo mnoho komentátorů. Mezi nimi i Annabel Schunkeová, kdysi sama světová publicistka, hýřila ve svém komentáři ironií. „Svět by neměl uronit slzu, protože by se Kogelová měla ,přihlásit do TAZ‘,“ utrousila Schunkeová na adresu Kogelové. TAZ je mainstreamové liberálně děmokratické médium.

Die Welt sollte solchen Journalistendarstellern, die ganz offensichtlich ein Problem mit der… pic.twitter.com/8MLggpYKPU — Anabel Schunke (@ainyrockstar) December 28, 2024

Ozval se i Julian Reichelt, bývalý šéf Bildu a nyní šéf pravicového média Nius. „Pokud jste skončila jako šéfka sekce názorů, protože nesnesete jiné názory, byla jste pro tuto práci spíše nevhodná,“ podotkl na síti X.

Wenn man als Leiterin Meinung kündigt, weil man andere Meinungen nicht aushält, war man für den Job eh ungeeignet. https://t.co/8xDUQboilX — Julian Reichelt (@jreichelt) December 28, 2024

