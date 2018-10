„Ještě Merkelovou neodepisujte, ALE...“ Německý magazín se obává konce kancléřky

Spiegel konstatuje, že Merkelová za svoji politickou kariéru mnoho porážek nezažila, ale ještě nikdy nemusela čelit takové rozsáhlé vzpouře. „Například proti jejímu předchůdci Helmutu Kohlovi se nikdy jeho kolegové nevzbouřili. Merkelová velmi dobře ví, že když to udělali jednou, mohou tak učinit i podruhé, potřetí atd.,“ píše Spiegel s tím, že proti Merkelové se překvapivě postavilo velmi mnoho i předních členů strany.

Podle německého magazínu je paradoxní, že jednu z největších porážek kariéry kancléřky jí připravil právě Brinkhaus. „Není to žádný velký tahoun a ani proti Merkelové nijak ostře nevystupoval. On fakticky reprezentuje šanci na změnu, aniž by se toho ve skutečnosti muselo mnoho měnit,“ všímá si vlivný německý magazín a spekuluje nad tím, jestli bude Merkelová vůbec schopna skončit ve chvíli, kterou si sama urči.

Volba nového vedení strany proběhne již za dva měsíce a Merkelová oznámila, že hodlá na šéfku CDU znovu kandidovat. Nicméně se již začínají ozývat hlasy, které její rozhodnutí zpochybňují. Debatu o možné změně rozvířil v posledních dnech europoslanec Sven Schulze, byť zatím postupuje více než obezřetně. „Nezvolení Kaudera by mělo vedení strany pochopit jako vzkaz. Předpokládám, že paní kancléřka se ve světle této události rozhodovala velmi pečlivě,“ míní Schulze.

V další pasáži své analýzy Spiegel konstatuje, že Merkelová za sebou nezanechá takovou stopu jako její slavní předchůdci Konrad Adenauer a Helmut Kohl. „Nicméně Merkelová svým způsobem změnila CDU mnohem víc. Posunula stranu natolik do středu, že už se vlastně neliší od svých konkurentů. Samotná Merkelová považuje tento krok za součást nutného procesu modernizace. Její kritici to však zase považují za chybu, která pomohla vyrůst Alternativě pro Německo,“ píše magazín.

To by se však po odchodu Merkelové mohlo změnit a strana by se opět mohla vrátit na své pozice. „Postarat by se o to mohl osmatřicetiletý Jens Spahn, který však má prozatím více spojenců spíš v CSU a FDP. Vzpoura v podobě nezvolení Kaudera pro něj přišla příliš brzy. To samé platí pro generální tajemnici CDU Kramp-Karrenbauerovou, kterou zase limituje její blízkost k Merkelové a fakt, že si ji kancléřka neoficiálně vybrala za svoji nástupkyni.“

Jak v závěru Spiegel uvádí, vzpoura proti Merkelové nebyla plánována a vznikla v podstata nahodile. Kancléřku a vůbec postavení CDU však může dostat ze sedla i jiná záležitost. „Příklady z Francie, Spojených států, Itálie i Velké Británie dokládají, že světovou politiku zasáhla nová vlny, které ničí vše staré a tradiční. Také Merkelové a celé německé politické sféře hrozí, že bude touto vlnou smetena. I přes výše zmíněné by neměla být kancléřka nadobro odepisována,“ dává magazín Merkelové přece jenom ještě šanci.

