„Ještě zemřít neměli.“ Hodně zlá zjištění o vakcínách. Přesto se nic nedělá

Ve více zemích světa dochází v posledních dvou letech k nárůstu počtu úmrtí lidí v mladším a středním věku. Ve Velké Británii se podezřele zvýšil počet úmrtí lidí ve věku 40 až 44 let. Analýza z Kalifornie ukazuje, že vakcíny jsou velmi pravděpodobně důležitým faktorem příčin nadúmrtí. „Podrobně to zdokumentovali autoři článku v impaktovaném časopisu Cureus. Odhadují, že na jeden vakcínou zachráněný život připadá čtrnáctkrát více úmrtí způsobených vakcínou,“ říká pro ParlamentníListy.cz lékař Vladimír Čížek.

Dva roky od konce hlavního období pandemie dochází k nárůstu počtu úmrtí u lidí ve středním věku. Analýza agentury Bloomberg, která vycházela z údajů Úřadu pro národní statistiku, poukázala na to, že se ve Velké Británii podezřele zvýšil počet úmrtí lidí ve věku 40 až 44 let. „Počet úmrtí na 100 000 obyvatel se zvýšil v prvním pololetí 2023 oproti předchozímu období o šest procent, a to po dvou letech poklesu,“ napsala agentura Bloomberg. A článek v lékařském časopise Lancet z minulého měsíce naznačil, že mezi důvody by mohly patřit účinky infekcí covidem-19 a komplikace s ním spojené. Upozorňuje také na to, že mnoho zemí i nadále zažívá zjevný přebytek úmrtí dlouho po vrcholech spojených s pandemií covidu-19 v letech 2020 a 2021.

„Problematika nárůstu počtu úmrtí v posledních letech je velmi složitá, proto vypíchnu jen fakta, která jsou pro mě nepochopitelná a natolik iritující, že se možná nebudu vyjadřovat tak umírněně jako jindy. Nadúmrtí jsou hlášena z mnoha zemí. Nejde přitom o úmrtí na covid. Tato úmrtí jsou registrována v posledních dvou letech. Tedy v době, kdy měly očkované lidi před úmrtím chránit covidové vakcíny, a v době, kdy už pominuly ‚nebezpečnější‘ mutace viru a byly vystřídány mutacemi málo rizikovými. Je tedy nutno se ptát: ‚Co může způsobovat tato úmrtí?‘ Je zcela namístě vyslovit hypotézu, jestli nemohou být jednou z příčin vakcíny, a tuto hypotézu pak ověřit, či vyvrátit,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Vladimír Čížek, specialista v oboru vnitřního lékařství zabývajícího se diagnostikou a nechirurgickou terapií onemocnění krevních a lymfatických cév.

Trend růstu kardiovaskulárních úmrtí trvá i po pandemii

Anketa Je Petr Pavel dobrým prezidentem? Je 2% Není 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15101 lidí Já jsem se zeptal. Dokonce v Parlamentu, na semináři, který pořádal MUDr. Zlínský. Na otázky nikdo neodpověděl. Seminář byl označen už předem, i když ještě nikdo neznal obsah přednášek, za dílo antivaxerů. A to je možná příčina, proč se nikdo příliš neptá. Protože tuší, jak bude onálepkován. Vlády mlčí. Oficiální experti produkují články, jako je článek ze zmíněného Lancetu. Všimněte si, že hlavní autor článku přiznává příjmy od Pfizeru. V celém článku není ani jednou slovo ‚očkování‘ nebo ‚vakcína‘. Ani formou otázky nebo hypotézy. Není to divné?“ ptá se angiolog.

Odkazuje ale i na jiný článek podobného vyznění. „Za nárůstem kardiovaskulárních úmrtí prý stojí následky covidu a zhoršený přístup ke zdravotní péči. Vakcíny jsou zmíněny jen jednou větou, která je ovšem důležitá: ‚Výsledky této studie jsou však znepokojivé, protože dokumentují přetrvávající zhoršování trendu kardiovaskulárních úmrtí i na konci pandemie, kdy byly k dispozici vakcíny a počty hospitalizací a úmrtí na covid-19 klesaly‘. Autoři jsou znepokojeni, ale dál nepátrají a neptají se. Podle mého soukromého názoru jsou tři obvyklá vysvětlení, jak praví klasik: ‚Blbí, navedení nebo zaplacení.‘ Laskavý čtenář nechť si vybere,“ vybízí Vladimír Čížek.

Mezi příčinami úmrtí se vakcína ani očkování nevyskytují

Přesto nastiňuje, kudy by se mohly myšlenkové pochody při výběru z těch tří možností ubírat. „Nápovědou může být usilovná snaha užitečných idiotů z řad mainstreamových médií, kteří nacházejí různé jiné příčiny úmrtí, jen aby nemuseli napsat slovo ‚vakcína‘ nebo ‚očkování‘. Jako příklad bych uvedl: chladné počasí, horké počasí, vánoční svátky, odhrnování sněhu, budík v mobilu, strukturální rasismus, úmrtí sourozence, studená sprcha, koukání na účty za elektřinu. Jako by před zahájením očkování nebylo ani horko, ani zima, nikdo se nesprchoval a neodhrnoval sníh,“ podotýká lékař, který se v posledních letech intenzivně věnuje covidu a případným negativním dopadům očkování proti němu.

Vědom si závažnosti tématu se ale hned vrací na vážnou notu. „Covid-19 i vakcíny mají za následek negativní působení spike proteinu. Je tam ovšem drobný rozdíl. Spike protein vyrobený po aplikaci vakcíny do svalu obchází slizniční imunitu a víme, že navzdory původním předpokladům cestuje krevním oběhem a usazuje se v různých orgánech. Teoreticky může docházet ke kardiovaskulárním úmrtím po covidu i po očkování. Ta nadúmrtí, kterým se všichni diví, jsou ale NECOVIDOVÁ,“ konstatuje Vladimír Čížek.

Mladí jsou pro vznik myokarditidy po očkování nejrizikovější

V té souvislosti upozorňuje na zajímavé poznatky, které se v této věci objevují v zahraničních médiích. „Například: Steve Kirsch prezentoval rozhovor s datovým vědcem Fabianem Spiekerem, který uvádí 100 tisíc nadúmrtí po očkování v USA za tři měsíce. Existují malé soubory pitevních nálezů, které potvrdily úmrtí po postvakcinační myokarditidě. To může být odpovědí na otázku, proč se v Británii zvýšil počet úmrtí mladých lidí – ti jsou totiž pro vznik myokarditidy po očkování nejrizikovější,“ vrací se angiolog k analýze agentury Bloomberg zmíněné v úvodu, která hovořila o podezřelém zvýšení počtu úmrtí lidí ve věku 40 až 44 let.

„Velmi dobrá analýza z Kalifornie ukazuje, že vakcíny jsou – mimo jiné kromě lockdownů a dalších restrikcí – velmi pravděpodobně důležitým faktorem příčin nadúmrtí. Pierre Kory uvádí, že za prvních devět měsíců roku 2023 zemřelo o 158 tisíc Američanů více než ve stejném období roku 2019 a že velkou část z nich tvoří lidé v produktivním věku, kteří by zemřít ještě neměli. Denis Rancourt analyzoval nadúmrtí sedmnácti zemí jižní polokoule a našel časovou souvislost s očkováním,“ (16) říká pro ParlamentníListy.cz Vladimír Čížek.

Na jeden vakcínou zachráněný život připadá 14krát více úmrtí

Lékař také zdůrazňuje, že podezření na to, že mRNA vakcíny mohou způsobovat kardiovaskulární úmrtí, přinášejí i analýzy samotné registrační studie Pfizeru. „S daty bylo manipulováno tak, aby úmrtí v očkované skupině byla zamaskována. Podrobně to zdokumentovali autoři článku v impaktovaném časopisu Cureus. Odhadují, že na jeden vakcínou zachráněný život připadá čtrnáctkrát více úmrtí způsobených vakcínou, což je číslo, které kdyby napsal kdokoli z nás, stal by se terčem kulometné palby ‚expertů‘, novinářů a faktčekistů,“ podotýká jeden z podporovatelů občanské platformy Zdravé fórum.

Z domácího prostředí odkazuje angiolog na výborný článek Radovana Dluhého a video matematika Tomáše Fürsta. „Můj závěr je jednoznačný. Existuje-li jen stín podezření, že by za úmrtími mladých lidí mohly stát covidové vakcíny, je nutno jejich aplikace pozastavit a provést důsledné šetření. To se, bohužel, neděje. Vakcíny jsou nadále inzerovány jako enormně účinné a bezpečné. Po tomto pesimistickém závěru doporučuji zhlédnout krátké video, které zveřejnil Elon Musk a jímž trošku naboural pohádku o účinnosti vakcín, samozřejmě s příslušnou reakcí ochránců jediné pravdy,“ dodává Vladimír Čížek.

