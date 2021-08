„Jsem důchodce, fandím panu Babišovi“. Ty kecy z opozice, co všechno mu dělají. Poslouchali jsme hlas lidu ve frontě na autogram

reklama

„Fandím panu Babišovi. Jsem důchodce, přidává nám korunky, ale mohl by přidat ještě víc. Však oni také neberou také tak malé částečky,“ řekla redakci například Vlaďka, stojící ve frontě na premiérův podpis. „Mluví jasně a říká fakta, žádné blablabla… a není štvavej,“ přidala se Pavlína vedle, obě důchodového věku. Hned za nimi stáli další příznivci. „Fandíme mu, pořád nám přidává peníze, a my to ani nechceme,“ vtipkoval důchodce Jiří Mušák z obce Rohenice na Opavsku.

Babiš přidává, Kalousek nám přidal jen na dvě piva

Ten přijel do Poděbrad právě do lázní. „Já jsem spokojený, já bych ho pochválil. Kalousek přidal 40 korun na dvě piva, to si mohl nechat,“ řekl také Mušák. Vedle něj se přidala další seniorka: „Za to jejich volební období si opravdu mákli, i když jim opozice pořád házela klacky pod nohy… Chyby udělá každý, vždyť se s virem takhle nikdo ještě nesetkal.“

„Držíme mu palce, aby vydržel, co se mu všechno děje. To je nápor a ty kecy z opozice a co všechno mu dělají…,“ přidávali se další a další kolem. „Mladí mu nefandějí, ale my mu fandíme,“ podotkla místní obyvatelka. Podle Moravačky, která rovněž přijela do lázní, je Babiš nejlepší. „A kdo jinej? Není koho jiného volit,“ řekla redakci.

Příznivci: Dluh mají všechny země

Mezi zájemci na podpis šéfa hnutí ANO stál i manželský pár Kosíkových z Prahy. Alexandr Kosík se domnívá, že Babiš je jediný premiér, který zlepšil ekonomickou situaci České republiky: „Protože je to jediný premiér, který otočil hospodaření státu do plusu, z červených do černých čísel,“ uvedl. Na otázku, co si myslí o dluhu půl bilionu korun, odvětil, že ten mají všechny státy. „A neubránilo se ani nejsilnější Německo, co teprve my malí. Dluh, co nechal Kalousek, protože zvedl superhrubou mzdu, jsme sedm let dopláceli sto miliard ročně. Já jsem spokojen, chybu udělá každý, Merkelová i Macron. Myslím, že se hodně přeceňoval Babiš, ale na druhou stranu se nemluvilo o nezodpovědnosti lidí, což byl velký problém. V říjnových volbách budou rozhodně volit Babiše stejně, jako před čtyřmi lety,“ vysvětlil Kosík a ve své ženě našel podporu.

„Můj manžel je ekonom a finančník, takže si to dokáže vyhodnotit,“ doplnila Marcela Kosíková. Oba sem přijeli z Prahy na výlet už den předtím, ve čtvrtek. Tehdy si všimli, že v Poděbradech má být Andrej Babiš, a tak přijeli znovu. Do budoucna mu prý přejí pevné nervy. Alexandr Kosík také uvedl, že Babiš ze začátku podcenil situaci s koronavirem. „Itálie to podcenila ještě více. Češi byli ze začátku bezvadní, šili roušky, a pak zase došlo na český způsob: Na začátku se všichni semkneme, a pak najednou jdeme proti sobě. To bylo v roce 1968 i v roce 1989,“ domnívá se Kosík. V tom se Češi podle obou manželů nemění. Podotkli, že do Švýcarska máme ještě daleko. Současně dodali, že premiér pandemickou krizi celkově zvládl.

Vrať se domů na Slovensko

Odpůrců Andreje Babiše se během odpoledne našlo jen několik. Novinář a spisovatel Jaroslav Kmenta, který šéfa ANO už roky kritizuje, chvíli pobyl mezi přítomnými a zase odešel. Během pátečního odpoledne se například objevil starší muž, který u stánku hlasitě vyzýval: „Vrať se domů na Slovensko!“ ale oporu v přítomných nenašel, spíše naopak. Vyzvali ho, aby odešel, pokud se mu u stánku nelíbí, a připomínali, že v České republice je demokracie.

Na pár desítek vteřin upoutala pozornost žena, která při pohledu na stánek s nápisem: „Tady se říká pravda! Sdílejte, než to zakážou“ – zvolala: „Tady se říká pravda? Vždyť je to blbost! Je to ulhanej haj..!“ a hned zase odběhla.

To Sobotka nedělal

„Čekáme tu na podpis, protože mu fandíme. Jde do špatných věcí a něco dělá. Ode mě je to samá chvála. Každý má své chyby. Žádný premiér nedělal, co dělal on, navštěvoval, co má navštěvovat – a dělá, co má dělat. Takový Sobotka to nedělal,“ řekla seniorka Hana Baďoučková, která je v Poděbradech s kamarádkou na dovolené. Za raritu považuje podepsanou knihu Babiše důchodkyně ze Slovenska. „Je to premiér, politik, a nemají to lehké. Já mám takové rozporné pocity. Občas ho poslouchám, a tak jsem zvědavá, co napsal,“ sdělila.

„Lepší, aby kandidoval na prezidenta, a na vládu se už vyprd,“ mínil zase dělník ve frontě na zmrzlinu. „Bude těžko sestavovat vládu,“ dodal. Skupinka mužů sledovala celý mumraj z terasy nedaleké kavárny. O knížku zájem neměli: „Mně je to úplně jedno, já se mám dobře za každého režimu a je mi jedno, kdo tam je. K volbám chodím a volím ty, co nemají šanci. Ale pak můžu nadávat; ti, co nevolí, nadávat nemůžou. Knížku nepotřebuju. Já to nesleduju a mě ty názory nezajímají,“ uvedl jeden z nich.

Během páteční volební akce, kdy tým hnutí ANO s předsedou a ministrem navštívili Lysou nad Labem i Lázně Poděbrady, rozdali téměř tři tisíce jeho knížek, stovky podpisů, udělali stovky fotografií a natočili téměř tři tisíce zmrzlin zdarma.



