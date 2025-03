„Jsem zhnusen.“ Ale ne z chování řidiče. Šéf odborové rady k Ukrajincům vyhozeným z tramvaje

Anketa Jak se po nastolení míru na Ukrajině zachovat k ukrajinským uprchlíkům, kteří u nás pobývají od začátku války? Všechny poslat pryč 68% Nechat zde ty, které nezbytně potřebuje trh práce 28% Dovolit zůstat každému, kdo chce 4% hlasovalo: 1662 lidí

„Ať situaci předcházelo cokoliv, takové jednání je naprosto nepřijatelné. Zvlášť před malým dítětem,“ reagoval na potyčku Zdeněk Hřib, předseda Pirátů a pražský náměstek pro dopravu. Když médii proběhla zpráva o rozvázání pracovního poměru s řidičem, Hřib to ocenil. Na X napsal: „Řidič z tramvaje 7 už není zaměstnancem dopravního podniku. Jeho xenofobní a agresivní chování vůči cestujícím s dítětem bylo nepřijatelné a proti hodnotám dopravního podniku. Naopak si moc vážím práce ostatních řidiček a řidičů, kteří jednají za všech okolností profesionálně.“

Z tohohle jsem v šoku!

Ať situaci předcházelo cokoliv, takové jednání je naprosto nepřijatelné. Zvlášť před malým dítětem. S @DPPOficialni to naléhavě řešíme včetně co nejrychlejšího vyvození pracovně právních kroků.



A chci tady jednoznačně říct, že veřejná doprava je tu pro…

K případu se vyjádřil ještě jednou, aby rozptýlil pochybnosti o údajné absenci kamerových záznamů, které by pokrývaly celé dění. Kritici totiž upozorňují na to, že veřejně dostupné video zachycuje jen část konfliktu a není z něj možné ověřit, zda mluví pravdu cestující, nebo řidič. „Vyvracím hoaxy: V tramvaji číslo 7 prý byly vypnuté kamery. Blbost. Kamerové záznamy z tramvaje z doby incidentu existují a jsou zazálohované. Kvůli GDPR ochraně osobních údajů jsou ale záznamy z kabiny tramvají vždy šifrované. Může si je přehrát jen policie,“ uvedl pražský náměstek pro dopravu.

„Nebyl členem žádné odborové organizace,“ říká k případu Daniela Bejvla pro ParlamentníListy.cz Luboš Olejár, předseda Odborů DP Praha. To samé redakci ParlamentníchListů.cz potvrdil i Jan Zabloudil, prezident Odborové rady DP. Pokud by řidič Bejvl byl členem odborů, Odborová rada by se za něj podle Zabloudila postavila, a to včetně právní pomoci. „Pokud pasažéři porušovali přepravní podmínky, není důležité, jaké byli národnosti. Dopravní podnik se má zabývat přepravou osob a ne tím, kdo je jaké národnosti,“ říká. Spor z tramvaje číslo 7 považuje za zpolitizovaný. „Jsem zhnusen,“ dodal.

