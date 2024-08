„Kdyby se to stalo Rusku nebo Číně, slyšíme o tom pořád.“ Americká vesmírná ostuda

„Dva američtí astronauti, kteří v červnu odletěli do vesmíru na osmidenní misi, mohou uvíznout na Mezinárodní vesmírné stanici až do příštího roku, pokud nebude možné opravit jejich Boeing Starliner, aby se mohli vrátit domů,“ uvedla NASA.

„Zkušební mise astronautů zahájená 5. června, která původně měla trvat asi osm dní na mezinárodní vesmírné stanici ISS, byla prodloužena kvůli problémům s pohonným systémem Starlineru,“ uvádí deník The Guardian.

Starliner je projekt společnosti Boeing dodávaný výhradně americké vesmírné agentuře NASA. Jedná se o třídu částečně znovupoužitelných kosmických lodí určených k přepravě posádky na a z Mezinárodní vesmírné stanice ISS a dalších destinací na nízké oběžné dráze Země. Starliner je schopný se připojit k ISS, ale podle plánů může být připojený ke stanici jen 63 dnů. Mluvčí Boeingu oznámil, že pokud to bude vůle NASA, může se Starliner vrátit na Zemi bez posádky.

Představitelé NASA uvedli, že astronauti Butch Wilmore a Suni Williamsová, kteří se stali první posádkou pilotující kapsli Starliner, by se mohli vrátit na Crew Dragon společnosti SpaceX v únoru 2025, pokud bude návrat Starlineru stále považován za nebezpečný. Pro společnost Boeing je takový postoj NASA těžkou ránou, protože se SpaceX Elona Muska soutěží o první místo v dobývání vesmíru. Přitom ještě 2. srpna inženýři Boeingu s přesvědčením tvrdili, že Starliner je schopný se vrátit i s posádkou.

„Start SpaceX Crew-9 byl původně naplánován na polovinu srpna. NASA nyní říká, že mise bude zahájena po 24. září,“ informoval Guardian.

Poslední informace z jednání mezi NASA a společností Boeing naznačují, že mezi vedením obou společností dochází v zákulisí ke konfliktům. NASA pochybuje, že by Starliner byl vůbec schopný posádku bezpečně dostat zpátky na Zemi. Z konfliktů se zdá, že NASA je se službami Boeingu nespokojená a odmítá svěřit bezpečnost kosmonautů do jejich rukou. Na tiskové konferenci to uvedli vysocí představitelé NASA. Příznačné je, že tiskové konference se nezúčastnil žádný představitel Boeingu.

Odborníci ovšem chladí vášně. Kosmický let s posádkou s kapslí Starlink byl testovací. A u testovacích letů už z definice vyplývá, že může dojít k technickým problémům. „Je definován jako testovací mise, nazývá se zkušební let s posádkou a jednou z jeho věcí je vypořádat se s neplánovanými problémy,“ řekl Guardianu Jerry Stone, vedoucí spolupracovník Institutu vesmírných studií.

K věci se vyjádřil i Arnaud Bertrand, podnikatel a komentátor ekonomie a geopolitiky. „Naprosto šílené, že se o tom víc nemluví: NASA nyní říká, že dva američtí astronauti uvízlí na ISS by tam mohli být až do roku 2025 (původně plánovali zůstat jen 8 dní),“ píše Arnaud a poukazuje na to, že kdyby takhle selhali Rusové nebo Číňané, svět by se jim vysmíval. „Kdyby to byl čínský nebo ruský neúspěch, nikdy by se o tom nepřestalo mluvit,“ napsal Arnaud na síti X.

