„Když chtěl Kalousek ublížit Babišovi, musel si prej na WC vypít dvě kořalky. Zatímco Andrej si dal...“ Vysoký zdroj se už nemohl koukat na chování člena TOP 09

„Pakliže se někdo snaží kritizovat premiéra nebo vládu, jako to teď dělá Mirek Kalousek, měl by nejprve začít u sebe,“ míní náš zdroj z vysokých politických kruhů. Ten se pozastavil především nad skutečností, že někdejší šéf TOP 09 na sociální síti Twitter plive na všechny strany, aniž by mohl jakkoli porovnávat současnou vládu s tou, ve které kdysi seděl. „Nadávat a hanit, to umí každý, ale je nutné si uvědomit, že premiér jedná pod enormním tlakem a o jeho výkonnosti se Miroslavu Kalouskovi může jen zdát.“

Připomeňme jen několik posledních statusů. „Prezident: ‚Podporujte opatření vlády.' Vláda: ‚Zakazujeme návštěvy v nemocnicích a domovech pro seniory.' Prezident: ‚Ať herci, kteří naříkají, že nemají kšefty, navštíví domovy důchodců a udělají tam trochu radosti.' A teď hercům poraďte, co mají dělat." Ptá se výrazná postava TOP 09. Za tento řečnický dotaz mimochodem obdržela téměř 3 tisíce srdíček, což je i na české poměry vysoké číslo. Je to ale jen špička dlouhodobě budovaného ledovce. Kalouskova kritika totiž poslední dny nabírá na obrátkách. „Fakt si někdo myslí, že se nebude muset někde škrtat?" vyzvídal Kalousek ve čtvrtek směrem k vládním opatřením, zejména pak k výpadku výdajů. To ovšem není celé.

„Mám zdvořilý dotaz na pány Hamáčka a Babiše: Slováci jsou rychlejší než my. Mám to chápat jako důkaz toho, že Zuzana Čaputová je ještě větší kámoš s čínským prezidentem než Miloš Zeman?“ I za tento příspěvek si Kalousek odnesl dva tisíce pochvalných označení.

Největší pozornost ovšem vzbudil jeho tweet, který se týkal Číny. „Za co mám být vděčný Číně? Za to, že její režim se několik týdnů snažil coronavirus ututlat, a přispěl tak k jeho rozšíření do celého světa? Za to, že jsme směli zaplatit za zboží mastnou cenu a týden dopředu? Jsem rád, že se obchod podařil, ale vděk? To už přeháníte, soudruzi.“ Napsal bývalý ministr financí ve vládách Mirka Topolánka nebo Petra Nečase.

Náš zdroj, s nímž jsme měli možnost hovořit v pátek, se nad chováním vysokého představitele opozice pozastavuje. „Miroslav Kalousek je rutinér, ale poslední dobou vše přehání. Kdykoli chtěl vymyslet bonmot, anebo naštvat Andreje Babiše, což on považuje za sportovní aktivitu, dával si prý na záchodě jednu nebo dvě kořalky. Přemýšlel, pak vymyslel vtipnou hlášku a šel s ní do světa. Jenomže to bylo v době, kdy ta politická roztříštěnost měla smysl, teď bych spíše očekával jednotu a pana Kalouska, s nímž si mimochodem tykám, nechápu,“ sdělil zdroj, který ovšem nechtěl být jmenován. „A ještě by bylo dobré vědět, že zatímco Mirek ochutnával typický mok, Andrej Babiš po ránu cvičil. Taky zde je vidět ten rozdíl,“ dodal. „A ještě bych chtěl, pokud mohu, vládu pochválit. Nemá to snadné, ale když vidím ekonomické zásahy a opatření, souhlasím s nimi,“ uzavřel.

Vláda Andreje Babiše na dalším mimořádném jednání ve středu 19. března 2020 přijala mimořádná opatření ve snaze zabránit šíření koronaviru. Ministři mimo jiné schválili návrh zákona, který umožní prodloužit rodičům pečujícím doma o školáky vyplácení ošetřovného, opět zpřísnili podmínky pro přeshraniční pracovníky a zakázali přítomnost otců u porodu v nemocnicích. Současná právní úprava zákona o nemocenském pojištění umožňuje vyplácet zaměstnancům ošetřovné pouze při péči o děti mladší 10 let věku, a to po dobu devíti, u samoživitelů po dobu šestnácti kalendářních dnů. Mimořádné opatření vlády, kterým v rámci preventivních opatření proti šíření koronaviru zakázala výuku na základních, středních, vysokých i vyšších odborných a uměleckých školách, ovšem tento časový horizont zásadně překročí.

Aby se rodiče menších školáků neocitli bez finančních prostředků, rozhodla se vláda mimořádným návrhem zákona časovou platnost vyplácení ošetřovného změnit, a to na dobu, po kterou bude zákaz školní docházky platit. Současně také rozhodla o zvýšení věkové hranice dětí z 10 na 13 let. Nárok na ošetřovné mají mít i osoby, které po uzavření denních stacionářů doma pečují o postižené osoby. Nařízení vlády bude platit i zpětně a rodiny, které již ošetřovné čerpají, o ně nebudou muset znovu žádat.

Anketa Měla by policie pokutovat občany, kteří během současných opatření např. skupinově popíjejí v parcích? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 13961 lidí

Vláda schválila také cílený program podpory zaměstnanosti, jehož smyslem je kompenzovat mzdové náklady či jejich části formou náhrad mezd nebo platů náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou či mimořádnými opatřeními souvisejícími se šířením nemoci COVID-19. Jedná se o případy, kdy překážky v práci nejsou objektivně zaviněny zaměstnavatelem, ale zaměstnanec nemůže vykonávat svou práci zásahem vyšší moci či rozhodnutím státní správy.

Vláda schválila také další výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb. Nově se s účinností od 20. března zákaz nebude vztahovat na činnost realitních kanceláří a služeb účetních a daňových poradců.

K pátečnímu ránu Česká republika eviduje 11 619 testovaných osob, přičemž počet s prokázanou nákazou COVID-19 se zastavil na hranici 774.

Počátek epidemie COVID-19 je datován k 31. prosinci 2019, kdy byly první případy hlášeny v čínském městě Wu-chan v provincii Chu-pej. Během následujících dvou měsíců onemocnělo po celém světě přes 87 tisíc osob, téměř 3 tisíce pacientů zemřely; o další týden později již počet nakažených přesáhl 100 tisíc. V České republice byly první tři případy nákazy novým koronavirem prokázány 1. března 2020.

