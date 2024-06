reklama

Jak jsme již psali, Ukrajina se již delší dobu potýká s nedostatkem vojáků. Jací vojáci pak jdou na frontu, přiblížil deník Washington Post. Ukrajinští velitelé jsou dle deníku smířeni s tím, že noví vojáci přijdou s mizerným výcvikem. I když si na to mnohokrát stěžovali. Bude prý trvat několik měsíců, než dorazí mobilizovaní podle nového mobilizačního zákona, do té doby jsou na frontu převelováni ti, kdo zatím strážili objekty v zázemí. Prezident Zelenskyj také povolil rekrutování mužstva z řad vězňů.

Ať už jsou noví vojáci odkudkoliv, velitelé na frontě tvrdí, že musejí strávit týdny jenom tím, že je učí střílet. „Měli jsme tu lidi, kteří ani neuměli rozebrat a zase dát dohromady zbraň,“ svěřil se jeden zástupce velitele. Doplnil, že s nimi strávil týden, aby každý vystřílel alespoň 1500 nábojů. Za pár týdnů totiž dotyční budou bojovat u Časov Jaru, kde Rusové postupují. „Ztrácíme tu čas učením základů,“ uvedl tento zástupce s tím, že pokud dojde u Časov Jaru k průlomu, dotyční bez výcviku budou prostě posláni na smrt.

Pro průzkumnou jednotku 42. mechanizované brigády byli průzkumníci převeleni z řad vojáků v zázemí, kteří dostali jen čtrnáctidenní trénink, než se po nich chtělo, aby se plížili za nepřátelskými liniemi.

Jak pro Washington Post uvedl jeden z vojáků, co se učí ve výcvikových střediscích „jsou nesmysly“ a všechno se člověk naučí až na místě. Jeden z instruktorů pak prozradil, že při výcviku nemají dost sovětské munice, která se šetří pro frontové jednotky. V praxi mají tedy asi 20 nábojů na osobu a žádné granáty, ani náboje do granátometů.

O vojáky se útvary perou. Útočné brigády prý vybírají muže jako první. Některé z nich mají dokonce lidi, kteří jsou v podstatě pořád u výcvikových center, aby „ukořistili“ ty nejmladší, nejschopnější a nejmotivovanější. „Když vás pošlou někoho sehnat, všechny dobré už si rozebrali ostatní brigády, takže si vybíráte z křivých, chromých a nemocných,“ uvedl jeden voják pod podmínkou anonymity.

Také řekl, že s vojáky mluví, aby zjistil, jak moc jsou odhodláni bojovat a oddělil ty, které naverbovali silou, a tak pravděpodobně nebudou plnit rozkazy. Jak deník poznamenává, to se zřejmě ještě zhorší, vzhledem k tomu, že ti, kdo byli ochotní jít bojovat, už šli. Někteří rekruti, které úřady označily za zdravé, jsou ve skutečnosti padesátníci s bolavými klouby a zády, kteří nezvládnou dlouhé pochody. Ale některé brigády stejně dostanou rozkaz je přijmout. Stejně jako ty, kteří natvrdo řeknou, že bojovat nebudou.

Co pak vojáky čeká zveřejnil bývalý mariňák a vojenský analytik Rob Lee, opět ze článku Washington Post. „Denys Jaroslavskij, velitel průzkumného praporu 57. ukrajinské brigády, vstoupil 2. května v doprovodu čtyř praporů vyčerpaných vojáků do pohraničního města Vovčansk. Čerstvě se vrátili z bojiště v jiném severovýchodním městě a brzy si uvědomili, že jejich nové pozice jsou první linií obrany – a že ve městě je již rozmístěno pouze 200 vojáků. Když o něco více než týden později ruské síly vtrhly dovnitř, řekl: Ztratili jsme téměř celý prapor. Jaroslavskij a jeho průzkumný prapor byli zakopaní ve Vovčansku a doufali, že přežijí. Toho dne, jak řekl, přečkali jeho vojáci ‚šílený‘ počet náletů klouzavých bomb – více než 40 za 24 hodin.“

„Kožemjako, zakladatel brigády Chartie, také řekl, že jeho jednotky utrpěly těžké zásahy, zatímco Washington zvažoval změnu politiky. Za posledních 20 dní se podle něj stali terčem 250 zásahů klouzavými bombami, útoků tak silných, že i ti, kteří nejsou těžce zraněni nebo zabiti, jsou často traumatizováni a otřeseni tlakovými vlnami. Po leteckých úderech pak ruské pozemní jednotky vtrhnou do jejich pozic, řekl.“

V této souvislosti není od věci připomenout článek Financial Times, podle kterého má NATO jen 5 % protivzdušné obrany, kterou by na obranu východního křídla aliance potřebovalo. Jeden z diplomatů států NATO uvedl, že protivzdušná obrana je největší „díra“, jakou NATO má. Což koneckonců dokazuje i to, že NATO není schopné dodávat protivzdušnou obranu Ukrajině. Vzniká už několik iniciativ, které by měly protivzdušnou obranu zajistit.

Protivzdušnou obranu používají i Rusové. Dle zpráv z ruských zdrojů už Ukrajinci dvakrát zaútočili na Bělgorodskou oblast pomocí raket HIMARS. „Pokaždé ve dvou vlnách, nejdříve explozivní, pak kazetové.“ Rakety ale byly sestřeleny, i ve vlnách. Což znamená, že se Ukrajinci pokusí zkombinovat tyto útoky s palbou z českých salvových raketometů RM-70, útoky drony, raketami Točka apod. Budou útočit na logistiku, komunikační body a velitelské posty. Záporožská protiofenziva prý také tak začala a od toho ruské zdroje odvozují, jak budou tyto útoky úspěšné.

K útokům střelami HIMARS měl také poznámku historik pod přezdívkou Big Serge. Totiž že do 24 hodin od útoků v Bělgorodské oblasti Rusko zničilo Ukrajině další tři elektrárny a také úložiště plynu ve Lvově. „Je to pro Kyjev dobrá výměna? Zdá se to jako řešení jejich strategických problémů?“ ptá se řečnicky.

So Ukraine got permission to fire HIMARS at Belgorod, and within 24 hours Russia destroyed the generation at three more power plants along with gas storage in Lviv.



