„Krvelační bastardi.“ Fico ve válce s novináři. A věc pokračuje

Premiér Fico zkonstatoval, že novinářem může být jen ten, kdo žurnalistiku vystudoval. Případně ten, který absolvoval příslušnou rekvalifikaci. „Měli jste být součástí nějakých stavovských organizací, kde budete mít disciplinární jednání. S tím musíme něco udělat, vždyť vy si děláte, co chcete, a nemáte absolutně žádnou zodpovědnost,“ dodal Fico.

A poukázal i na pokus o atentát, který Fico přežil. „Proč si myslíte, že mě střelili do břicha? Od září 2023 jste nám nenechali minutu a šli jste proti nám jako krvelační bastardi. Děláte to od rána do večera. Nenávist, s jakou píšete, je do nebe volající a přichází období, kdy budeme muset na tyto věci reagovat,“ řekl rozhorleně Fico.

Vynadal novinářům za to, že nectí výsledky demokratických voleb. „Nemůžete vydýchat, že jste ty volby prohráli. Přestaňte si hrát na politiky, jste média, nikoliv politici a musíte respektovat demokratické výsledky parlamentních voleb. Je tady vláda, která má většinu a má ambici vládnout do roku 2027,“ řekl důrazně Fico.

A už se ozvala reakce.

Redaktor Denníku N Tomáš Bella se na sociální síti X vysmál možnému založení Národního mediálního úřadu. „Národní mediální úřad a povinná kvalifikace na novináře se v žádném vesmíru nedají ani náhodou realizovat. Jsme v EU, riziko tohoto je prakticky nula (je pár osamělých zemí, kde je povinné členství v novinářské organizaci, ale tu vláda nijak nemá pod kontrolou),“ zkonstatoval Bella.

A okamžitě použil Ficovu logiku. Ten média obviňuje z toho, že rozdmýchávají nenávist ve společnosti, která skončila i pokusem o atentát na jeho osobu. Bella zase argumentuje tím, že Ficova vláda vyvolává nenávist vůči novinářům, kteří mohou skončit jako Ján Kuciak, zastřelený slovenský novinář.

„Smyslem tohoto je, že po každém takovém výroku okamžitě začne chodit novinářům zase více výhrůžek smrtí a zase více lidí na nás pokřikuje na ulicích a další budou zase přemýšlet, jestli opravdu tohle já chci dělat a jaká je asi pravděpodobnost, že mě někde zmlátí nebo si nějaký další oligarcha řekne, že to vyřeším jako s Kuciakem, když je i vláda na mé straně,“ děsí se, stejně jako Fico, důsledků rozdmýchávání nenávisti ve společnosti novinář Bella.

A pozastavil se i nad Ficovou větou „Musí existovat právo na opravu a právo na odpověď“. Podle Belly takový zákon existuje, jen je tak špatně napsaný, že nemá na nic vliv. „Právo na opravu a právo na odpověď existují, i se párkrát měnily a oni sami ty zákony psali a zase měnili, ale jako na potvoru ani to nedokázali ani jednou napsat tak, že by to mělo jakýkoli vliv na cokoli,“ vysmál se Ficově nynější i předešlé vládě Tomáš Bella.

1. Národný mediálny úrad a povinná kvalifikácia na novinára sa v žiadnom vesmíre nedajú ani náhodou realizovať, kým sme v EÚ, riziko z tohto je prakticky nula. (je pár osamelých krajín, kde je povinné členstvo v novinárskej organizácii, ale tú vláda nijako nemá pod kontrolou)

2.… pic.twitter.com/1VcGtXsw3y — Tomáš Bella (@kvasinka) October 8, 2024

