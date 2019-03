„Manželství zoofilů nebo pedofilů“. Poslanci se opět střetli kvůli manželství homosexuálů, k projednání se vrátí nejdříve v dubnu

26. 3. 2019 20:52

Sněmovna ani na druhý pokus nedokončila úvodní kolo projednávání novel, které mají uzákonit sňatky homosexuálů, nebo povýšit manželství muže a ženy. Poslanci se k předlohám, které začali projednávat loni v listopadu, vrátí nejdříve na dubnovém zasedání. Spor, zda uzákonit manželství stejnopohlavních párů, by mohly vyřešit úpravy, které by posílily práva registrovaných partnerů především v majetkových otázkách.