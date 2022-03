„Mega švindl!“ Osm miliard mohlo jít Ukrajině. Úspory jen na papíře. Havlíček a Skopeček, křičelo se

reklama

Sněmovna schválila upravený státní rozpočet. Schodek je o 97 miliard nižší, než nastavila ještě vláda Andreje Babuše (ANO). Už teď je ale jasné, že především kvůli válce na Ukrajině a dalším výdajům bude třeba do rozpočtu sáhnout a znovu tento zákon změnit. Podle Skopečka je přesto dobře, že byl předělaný rozpočet na rok 2022 schválen. Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 10% Nezvládne 81% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 44084 lidí

„My jsme potřebovali vydat jasný signál, že se mění politika vlády směrem od toho neodpovědného hospodaření k tomu odpovědnému,“ zdůraznil. Ani vláda Petra Fialy (ODS) ale podle něj nemohla ještě na konci minulého roku vědět, že Rusko napadne sousední Ukrajinu, což nepochybně zahýbe s ekonomikou celého světa. „My skutečně nevíme, jak dlouho bude ten konflikt trvat. A v souvislosti s uprchlíky nevíme, jak dlouho tady uprchlíci budou, jak dlouho jim budeme muset hradit zdravotní péči, školní docházku a tak podobně,“ upozornil Skopeček.

Havlíček okamžitě kontroval, že Fialova vláda mohla klidně vycházet ještě z rozpočtu, na jehož tvorbě se sám podílel a Česko si mohlo ušetřit tři měsíce rozpočtového provizoria, které teď z Havlíčkova pohledu přišly stejně vniveč.

„Ten rozpočet je mrtvý, ten rozpočet je ukázkou nekompetentnosti, ten rozpočet je ukázkou arogance, protože problém není dneska v ukrajinské krizi. Kdyby se rozpočet měnil v důsledku ukrajinské krize, vždycky to podpoříme. Problém je dneska v tom, že se rozpočet bude měnit, protože se čachrovalo, švindlovalo, že se dělaly triky s čísly. Protože co my dneska budeme dělat. Budeme dělat to, že do něj musíme vmáčknout podporu v oblasti energetiky, což my říkáme od ledna, protože tam je otázka celosvětové energetické krize. Je jasné, že se bude muset zafixovat položka, která půjde České poště, což byl jednoznačně švindl, když se to odložilo. Výsledek je ten, že ta osmimiliardová rozpočtová rezerva by se v tuhle chvíli dala čerpat na Ukrajinu, ale ta už je de facto rozebraná. Takže vláda se v tomto nepředvedla. A jestliže v době třetího čtení už vládní činitelé včetně premiéra říkají, že se bude muset dělat novela, tak to není dobrá vizitka,“ rozjel se Havlíček.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Osobně by prý hledal peníze v „práci se státním dluhem“ a to především pro řešení energetické krize, neboť je patrné, že ceny energií vzrostly o řád. „Ale vláda nedělá vůbec nic,“ kroutil hlavou Havlíček.

Skopeček okamžitě přešel do protiútoku.

„Předchozí vláda novelizovala rozpočet v době covidové krize v jednom roce třikrát,“ připomínal okamžitě Skopeček. „Já tady chápu, že pan Havlíček s paní (Alenou) Schillerovou (ANO) říkali, že nedokážeme šetřit, nedokážeme najít těch 100 miliard úspor, nainvestovali do této teze obrovské množství politického kapitálu a oni jsou dnes ve složité situaci, protože ten schodek se srazil o 100 miliard, o 25 procent proti původnímu návrhu a neplatí ta varování pana kolegy Havlíčka a paní Schillerové. Naše vláda to dokázala v poměrně krátké době v průběhu několika týdnů a chápu, že je z toho předchozí vláda nervózní, že do toho nainvestovala tolik kapitálu a ono se to naší vládě nakonec povedlo,“ vrátil Skopeček ránu Havlíčkovi.

Ten okamžitě vypěnil.

„To, co vy jste prezentovali v 77 miliardách jako úspory, to jsou normální švindly. Vždyť se podívejte, co jste udělali na dopravě. Vy jste nešetřili. Vy to berete buď z budoucích příjmů, nebo z toho, co zůstalo na účtech ještě z roku 2021,“ rozzuřil se Havlíček. „Vycucli jste peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury a udělali jste mega švindl, to je všechno,“ pokračoval nekompromisně.

Vláda podle něj vydává za úspory také vyšší příjmy způsobené inflací.

A Skopeček okamžitě znovu zahromoval.

„Na účtech už nic nezůstalo, protože všechny rezervy jste vybrabčili vy během vaší vlády. A to včetně privatizačního fondu. Za vás se dělaly účetní švindly. Vždyť si všichni pamatujeme novelu zákona o fondu národního majetku, kde jste vybrabčili privatizační fond, který měl řešit jako zdroj pro řešení ekologických škod a penzijní reformy. Vy jste žili z rezerv, vy jste žili na úkor budoucnosti. Tohle je rozpočet, který ukazuje prostě změnu směru. A myslím, že když se zveřejnila čísla o inflaci (meziročně přes 11 procent), tak je zřejmé, že ten rozpočtový mejdan, kdy se nekoukalo na to, jestli bude deficit 399 nebo 500 miliard, skončil,“ zaznělo od ekonomického experta ODS. „Švindly jste dělali 8 let vy a všichni to vědí,“ přisadil si ještě Skopeček.

Zdůraznil, že v době, kdy ekonomický výhled není nejlepší, vláda Petr Fialy rozhodně nebude zvyšovat daně, protože lidem by to nepomohlo.

Tady dal Havlíček Skopečkovi za pravdu. Jen prohlašoval, že vláda musí dobře vybírat stávající daně a nerušit nástroje jako EET. A taky musí lidem pomoci s růstem cen energií.

„Vy jste pro to neudělali vůbec nic. Akorát o tom mluvíte a výsledek je ten, že vláda, která včera zasedala, tak zvýšené ceny elektřiny - nula, zvýšené ceny plynu - nula, ceny pohonných hmot - naprosto nesmyslná opatření, která nebudou vůbec fungovat. To je to, co každého zajímá. Jsme v mimořádné situaci, bude to o vyšším schodku rozpočtu. To je realita, my jsme připraveni s vámi pracovat, ale netvařme se, že jste připravili geniální rozpočet,“ soptil Havlíček.

„Ten rozpočet opravdu geniální není. To je rozpočet z dílny hnutí ANO, který počítal s ještě větším schodkem než v době covidové krize,“ zasmál se Skopeček. „Tady u toho ekonomického zločinu, tady u toho nesmyslu, tady jsme museli zatáhnout za brzdu poslední záchrany,“ dodal obratem.

„Vysmíváte se firmám, vysmíváte se spotřebitelům a máte v rukou rozpočet, o kterém už v momentě, kdy se schvaluje, víte, že nebude fungovat,“ skočil Havlíček do řeči Skopečkovi.

„To je rozpočet, který jste připravili vy, takže se vysmíváte sami sobě. Ten rozpočet je váš a my jsme se snažili zabrzdit to, co jste způsobili vy. Že se nestydíte, házet na vládu to, že se snažila opravit váš šílený rozpočet,“ nedal se zastavit Skopeček.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. ODS



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„To je panoptikum!“ křičel ve studiu Havlíček.

Moderátor Martin Řezníček poté přehodil výhybku k uprchlíkům z Ukrajiny. Skopeček zdůraznil, že bude záležet na tom, jak dlouho v Česku budou a pokud budou v Česku pracovat, bude to znamenat přísun peněz do státního rozpočtu. V obecné rovině je přesvědčen, že Česko zvládne ukrajinským válečným uprchlíkům poskytnout zdravotní péči. „Naše společnost je natolik bohatá, že to zvládne,“ pravil Skopeček.

Havlíček kontroval, že vláda Petra Fialy nechtěla zvyšovat platby za státní pojištěnce a teď jí budou peníze chybět.

A tady se Skopeček opět ohradil. V úplném závěru.

Zdůraznil, že není třeba české občany strašit, že zdravotní péče nebude dostupná. „Hádejme se o leccos, ale nestrašme. To už je hyenismus, strašit lidi, že nebudou mít dostatek zdravotní péče. Zdravotní péče bude dostupná,“ ujistil diváky.

