„Měli naočkováno. Covid zuří dál.“ Doktor z nemocnice, která nestíhá

Jako příklad uvedl Seychelské ostrovy, kde je naočkováno přes 60 procent obyvatel, přes 70 procent pak dostalo alespoň jednu dávku vakcíny, a kde přesto propuká další vlna pandemie. Někteří odborníci to přičítají nekvalitní čínské vakcíně, jiní mutacím: „Pokud jsem zaregistroval, taky Seychely mají naočkováno, a přišla další vlna. Další mutace se objevují v Jižní Americe a jihovýchodní Asii, takže největší obavu bych měl z toho, že dojde k zavlečení nových mutací do České republiky, proti kterým nebude imunita dostatečná, a může z toho být další vlna,“ sdělil.

Lékař: Nával pacientů nestíháme

Tradičně popsal lékař aktuální situaci Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, v níž pracuje. Potvrzuje slova lékařů, kteří říkají, že se covidová oddělení mění takzvaně na postcovidová. Ta zaplňují pacienti, kteří covid prodělali, ale trpí dlouhodobějšími následky, mají problémy s dýcháním a podobně. „Ano, mám stejnou zkušenost. Z pěti oddělení kliniky fungovala na vrcholu pandemie tři oddělení jako covidová. V současné době je to tak, že z pěti fungují čtyři, i když ne plný počet lůžek, a jedno zůstalo v režimu covidovém a postcovidovém. Taková je realita, že se mění covidová oddělení na postcovidová. Je to tak, někteří pacienti leží na lůžku delší dobu, třeba i déle než jeden měsíc,“ vysvětlil.

Také Voleman upozorňuje na nával pacientů, kteří odkládali návštěvu lékařů či vyšetření kvůli koronaviru a kteří teď budou přicházet. Chirurgická klinika, kde Miloš Voleman působí, už funguje v téměř běžném provozu a plánuje operace. Už nyní je ale přetlak tak veliký, že je klinika kapacitně přetížená: „Protože snaha dohnat všechno, co se odložilo, zároveň vede k tomu, že tlak pacientů na plánované operace je tak silný, že nestíháme. A bude samozřejmě asi dost dlouho trvat, než se vše dožene,“ řekl lékař. Sám prý nedokáže odhadnout, jak dlouhý čas si vyžádá, než se vše vrátí do normálu. Trvat to prý bude minimálně do konce roku. V ideálním případě nedojde k žádné další vlně, ale i přesto budou některé obory dohánět práci ještě déle.

Neodkládat vyšetření, hrozí větší počet zhoubných nádorů

Lidem by v současné době přesto doporučil neodkládat vyšetření a návštěvu lékaře. Rozhodně by neměli odkládat vyšetření preventivní, to znamená preventivní prohlídky, zejména preventivní prohlídky, které jsou důležité kvůli zjišťování zhoubných nádorů. „Dnešní techniky na zjišťování drobných nádorů jsou velmi kvalitní. Ať už se jedná o nádory tlustého střeva, nádory prsu nebo prostaty, vyšetření je rozhodně třeba a odkládat by ho neměli,“ vyzývá pacienty Miloš Voleman k návštěvě lékaře. Je pravda, že čekací doby jsou nyní delší a naplánované termíny i termíny operací se mohou posouvat, ale pacienti by se rozhodně měli objednat na dobu, až to bude možné: „Nedoporučoval bych vyšetření odkládat, protože už jsou určité náznaky, že odkládání v době pandemie povede k nárůstu výskytu zhoubných nádorů. Lékař proto apeluje na ty, kdo mají zhoubné onemocnění, které je třeba zachytit, aby hlavně preventivní prohlídky neodkládali.“

Očkování stojí na očkovacích centrech, nikoliv praktických lékařích

Očkování viděl Miloš Voleman jako cestu, jak porazit koronavirovou pandemii. Vládní plán na sto tisíc očkovaných denně, jak avizovala na začátku roku, ale stále neplní. Lékař to však nevidí jako provinění českých politiků. Podle něj to spíše záleží na spektru očkovacích látek. Jako chybné nevidí ani výzvy k očkování mladších generací, zatímco na některé starší se s očkováním ještě nedostalo. „Pokud máme dostatek látek na očkování, není sebemenší důvod neotevřít očkovací centra prakticky pro kohokoliv. Prakticky to všechno stojí s tím, že se primárně počítalo s vakcínou AstraZeneca a Johnson. Vakcíny Johnson, které jsou jednodávkovou vakcínou, jsou k dispozici zlomkové počty, takže na to se vůbec nedá spoléhat. S vakcínou AstraZeneca byly obrovské problémy, řada zemí očkování s ní zastavila. Zaregistroval jsem vyjádření, že by se s ní neměly očkovat generace mladší čtyřiceti let. Tam byly problémy a dodávky od AstraZeneky se ukázaly jako velice nespolehlivé. Jak jsem zaregistroval, Evropská unie s touto firmou do budoucna nepočítá,“ uvedl.

České očkování tak podle lékaře závisí na tom, co dodá společnost Johnson a Pfizer/Moderna. „Modernu uvolní pro praktiky, ale předpokládám, že dominantní očkovací látka u nás je Pfizer, která je natolik distribučně složitá, že by distribuce mezi praktické lékaře byla značně komplikovaná. Pokud bude naše očkování stát na Pfizeru, nemůžeme čekat, že by očkování proběhlo v ordinacích praktických lékařů. Bude to spíše ve velkých očkovacích centrech, tak to prostě je, a těžko se s tím bude dát něco udělat. Původní plány byly jiné, ale jak se říká, šedá teorie a zelený strom života. Holt to není, kde se původně počítalo,“ řekl Voleman s tím, že chápe praktické lékaře, kteří jsou ze situace otrávení, protože si ji představovali úplně jinak. „Ale realita je taková, je potřeba ji přijmout a zařídit se podle toho,“ podotkl.

Voleman: Arenberger je manažersky i odborně schopný

Sám tentokrát nechtěl komentovat čtvrtého ministra zdravotnictví za dobu koronavirové pandemie – Petra Arenbergera a jeho působení. Arenberger byl totiž ředitelem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde Voleman pracuje. „Když si vezmeme ministry za dobu pandemie, tak začal Adam Vojtěch, který byl vzděláním právník a manažer a který byl v oblasti zdravotnictví, dá se říci, samouk. Po něm nastoupil profesor Roman Prymula, co se týká odbornosti, byl vysoce erudovaný na post ministra zdravotnictví. Docenta Jana Blatného osobně neznám a osobně jsem s ním nikdy nemluvil, takže jeho schopnosti nemohu posoudit. Je fakt, že vedl Ministerstvo zdravotnictví v době nejhorších problémů. A co se týká Petra Arenbergera, kterého znám léta, tak jeho manažerské a odborné schopnosti jsou na velice vysoké úrovni,“ popsal redakci své zkušenosti.

Vyjadřovat se nechtěl ani k odhalením kolem Arenbergerova majetku, nebo k rozpuštění odborné vládní skupiny MeSES, která pár měsíců radila českým politikům, jak postupovat při pandemii. Její členové – odborníci, kteří se scházeli ve svém volném čase, vidí za zrušením politické tlaky a rozhodli se, že budou pokračovat, jen ne pod Ministerstvem zdravotnictví, které svůj krok dosud nezdůvodnilo. „Nesledoval jsem činnost skupiny, pokud se ministr zdravotnictví tak rozhodl, měl k tomu důvody,“ dodal Miloš Voleman.



