„Mírová mise.“ Orbán si v Moskvě potřásá rukou s Putinem. Leyenová zuří

Mírová mise maďarského premiéra Viktora Orbána pokračuje po návštěvě Ukrajiny zastávkou v Moskvě. V Kremlu se Orbán dnes setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

„Nelze uzavřít mír jen z pohodlného křesla z Bruselu,“ vysvětlil Orbán důvod své cesty na platformě X.

Maďarsko se v pondělí ujalo šestiměsíčního rotujícího předsednictví bloku, které přijalo po Belgii. Orbán nicméně zdůraznil, že v Rusku nemluví za Evropskou unii. „I když rotující předsednictví EU nemá mandát k jednání jménem EU, nemůžeme sedět a čekat, až válka zázračně skončí. Budeme sloužit jako důležitý nástroj při činění prvních kroků na cestě k míru. Právě o tom je naše mírová mise,“ uvedl Orbán.

You cannot make peace from a comfortable armchair in Brussels. Even if the rotating EU-Presidency has no mandate to negotiate on behalf of the EU, we cannot sit back and wait for the war to miraculously end. We will serve as an important tool in making the first steps towards… pic.twitter.com/5pqREmP8EN