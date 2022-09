„Na co Pirát sáhne...“ Macinka v XTV účtoval. A tvrdě

reklama

„Nehceme žít ve městě napadeném piráty,“ je na billboardu, které jsou po Praze. Nepřijde mu to zu viel, tedy přehnané? „Nepřijde mi to zu viel, ono když to poměřujete s tím, že když si někdo pojmenuje svoji politickou stranu Piráti/Piráti. Tak co je pirát? Kdyby to mělo být vážně míněno, tak pirát je přece vrah a loupežník, ne? Takže to by byla jako strana vrahů a loupežníků, tak myslím, že tak dalece to Piráti nedotáhli, takže to berou jako nadsázku, ten svůj název, a proto my stejným způsobem oplácíme tu nadsázku a říkáme, že prostě nechceme žít ve městě, které Piráti napadli,“ zmínil Macinka. To, že Piráti napadli město, několikrát zopakoval – on se podle svých slov chce osvobodit.

Následně se pustil do pana Ďuriše. „Docela bych čekal, že člověk, který byl generálním ředitelem obřího dopravního podniku, tak bude znát data a výstupy ze svých vlastních výročních zpráv. My neděláme nic jiného, než že analyzujeme to, co oni píšou. Pan Ďuriš se trošku plete, když říká, já jsem ten rozohvor viděl a myslím si, že tvrdil o tom, že příjem z jízdného jsou čtyři miliardy. Ok, my říkáme na území hlavního města Prahy je to asi necelé tři – 2,86 přesně. Ono je potřeba si uvědomit, že dopravní podnik v rámci takzvané integrované dopravy má mimo Prahu ještě několik pásem, takže v rámci PID se dá dojet třeba do Pelhřimova. Ale my fakt neřešíme cestu do Pelhřimova. Takže to je jedna věc. 2,86 – jednoduchým matematickým výpočtem, je přesně 15,1 procenta – těch 18,9 miliardy, což stojí celý dopravní podnik. To jsou náklady na celý dopravní podnik. Pan Ďuriš tvrdí, že to není 15 procent, může si vzít do ruky kalkulačku, spočítat si, kolik je 2,86 z 18,9. Jsou to data vyplývající z výroční zprávy dopravního podniku,“ řekl Macinka s tím, že se nechce zbytečně obouvat do pana Ďuriše.

„Určitě je to slušný člověk. Ale něco jiného: ten dopravní podnik v důsledku toho, že jeho existence je postavená čistě na dotaci, téměř celých těch 85 procent jsou dotace, on není nějak motivován, aby prodával víc lístků, míň lístků, aby dělal lepší kampaň, nebo horší kampaň. To je prostě relikt minulosti, který nemá tržní přístup, nemá obchodní přístup. Těm lidem je to jedno. A pan Ďuriš je v podstatě politikem, nebo člověkem minulosti. My ale žijeme v moderním světě a žijeme v nějakém pokusu o tržní hospodářství a myslíme si, že stejným způsobem by se měl chovat i ten dopravní podnik. Proto jestli on sám tady říkal, že by metro zadarmo bylo výpadek jedna miliarda, tak my, kteří chceme, aby roční kupon stál 1 000 korun, tak víme, že je to milion ročních kuponů navíc. Dneska se jich prodá milionkrát tisíc, to je jedna miliarda. Tak když se jich prodá o milion víc za rok, tak ten výpadek, dle pana Ďuriše, miliardový, bude pokryt,“ zmínil Macinka. Ten o automobilové dopravě jako největším problému, jenž trápí většinu lidí v Praze, hovořil již v minulosti v rozhovoru pro DVTV.cz. Tehdy uvedl, že aby mohli mít lidé co nejlevnější MHD a metro zdarma, jsou ochotni Prahu i zadlužit.

Ale zpět k Pirátům, k nimž se Macinka v rozhovoru pro XTV.cz vrátil. Město je podle něj objektivně v katastrofálním stavu. „Objektivně ano. Podívejte se, jak vypadá Pražská plynárenská. Nevím, jestli máte nějaké informace. Viděl jsem tady u vás nějaké rozhovory s panem Janečkem, bývalým předsedou představenstva, to je mimořádně kvalitní člověk, kterého Piráti zničili a vyhodili. Přitom ten člověk věděl, jak tu firmu řídit, a ten člověk dosahoval miliardu a půl a víc zisku každý rok a byla to firma, která do městského rozpočtu odváděla nejvíc dividend. Dneska?“ zeptal se Macinka.

„Největší absurdita je, že dneska se uvažuje, jak dramaticky nahoru letí ceny energií, uvažuje se o válečných daních, o sektorovém zdanění všech těch energetických firem, protože ty enormně vydělávají kvůli tomu, že ty ceny letí nahoru, s jednou výjimkou, a to je Pražská plynárenská, která je šest miliard v minusu. To znamená, že na co sáhne Pirát, tak to přestane fungovat. Já se hrozím toho, že Pirát tady bude řešit energetickou krizi, protože v ten moment tady máme energetickou krizi napořád,“ poznamenal.

