„Na zvracení. Vždyť se tu 30 let kradlo!“ Luzar z KSČM o Milionu chvilek a o Kalouskovi

V Česku, hlavně v Praze, probíhají velké demonstrace proti Andreji Babišovi. Co si o nich myslíte?

Vždyť jsme čtrnáct dní po volbách, kde mohli všichni svůj názor jasně vyjádřit! Ale evidentně byli tito demonstranti a jejich podporovatelé se svými kritickými hlasy v menšině a Andrej Babiš se svým ANO 2011 opět uspěl a volby vyhrál. Sice se mi to nelíbí, ale ctím výsledek voleb. Na rozdíl od demonstrantů, kteří zřejmě nevěří demokratickým volbám, pokud je nevyhraje jejich favorit. Řešením by bylo celostátní referendum, ale to jejich chlebodárci odmítají.

Velký rozruch způsobila uniklá první část auditu Evropské komise, která hovoří o tom, že premiér Andrej Babiš se skutečně dostal do střetu zájmů. Auditoři uvádějí, že k jednoznačnému porušování zákona dochází od 9. 2. 2017, kdy byl přijat tzv. „lex Babiš“. Česko by tak mělo donutit Agrofert, aby vrátil všechny dotace od tohoto dne, tedy téměř 2,5 roku dozadu. Jak se na závěry Komise díváte?

Závěry komise nikdo nezná! O čem se tu bavíme? 30 let se tu kradlo ve velkém a protestovala jenom KSČM. Všichni ostatní nastavovali ruce pro prebendy. V tom vynikala hlavně ODS a její kmotři spolu se závistivými kmotříky z ČSSD. To už všichni zapomněli? Když se dívám na známé tváře vystupující na tribuně i pod ní natřásajíce se před kamerami, je mi na zvracení. Tito otcové a matky zlodějin zplodili protestní masu v očekávání návratu těch zlatých časů, kdy byli u moci. To nebyl střet zájmů, když kradly ODA nebo KDU-ČSL, to nebylo ohrožení demokracie, když Havlovi blízcí i vzdálení rabovali?

Poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek počastoval premiéra označením „lupič evropských peněz“. Jde o pravdivé pojmenování?

Kdo umožnil vznik hnutí oligarchy? Proč mu lidé dávají hlasy? Umělé potlačování kritických názorů KSČM a tvrzení, že komunisté nemohou říkat pravdu, protože ONI komunisté pravdu mít nesmí, to by se strýček Sam zlobil. To způsobilo tuto situaci. A Miroslav Kalousek je synonymem této doby, kdy zloději křičeli, že kradou ti druzí a oni jsou ti demokrati pravdy a lásky.

Celková suma, kterou by měl Agrofert vrátit, je 451 milionů Kč. Andrej Babiš již veřejnost ujistil, že Česko nic nebude muset vracet. Jak tedy podle vás celá věc skončí, kdo peníze vrátí?

Zde by měli občané vystavit účet všem těm, kteří rukou společnou a nerozdílnou tunelovali, odkláněli a kradli stovky miliard z bank a podniků. Vzpomeňme na IPB nebo OKD. Není zde mimo komunistů nikdo bez viny. Někteří úmyslně, protože věděli a hrabali, někteří v očekávání lepších zítřků a v důvěře v novou elitu, někteří pouze z blbosti.

Andrej Babiš se brání i za použití argumentu, že Komise nás skrze dotace trestá za to, že jsme se postavili proti migračním kvótám a držíme se Visegrádu. Je to možné?

Andrej Babiš si v tomto příliš fandí a zveličuje svou roli, protože pokud bude držet basu s geopolitickými zájmy USA, bude stále jen pěšák bez většího významu. Nakoupí americké zbraně, podpoří embargo, pomůže chválit Ukrajinu a vyšle vojáky na mise do světa, stejně jako ostatní státy Evropy. To je to, co musí. Kvůli pár milionům eur si nikdo v Evropské komisi nebude natahovat tričko, protože taky mají máslo na hlavě. Ale pokud chce opravdu vidět Andrej Babiš oranžovou revoluci v Česku, tak ať zruší embargo na Rusko a uvidíte to tóčo.

Člen RRTV Ladislav Jakl byl nedávno dvakrát zbit. Jsou tyto útoky negativním vysvědčením pro českou společnost? Čím to je, že je tak vyhrocená atmosféra, a kdo ji vyhrocuje?

Připomenu Jiřího Dolejše, kterého brutálně zmlátili a způsobili mu trvalé zdravotní následky, nebo Jirku Valentu, kterému dali plynovou pistoli k hlavě. K brutalitě ve společnosti přispívá i mediální svět, který vyzdvihuje všechny ty excesy a minority zastoupené ve společnosti, v honbě za body sledovanosti. Reklama, kterou poskytují těmto jevům, podněcuje touhy být aspoň na chvíli někým, tím, o kom se píše nebo je na YouTube. Vždyť přece zmlátit politika, o kterém média píši tak negativně, je normální, a bohužel vždycky se najde názor, „dobře mu tak“.

Na závěr jedna zahraniční otázka. Jak hodnotit pět let konfliktu na Ukrajině? Kdyby se dal vrátit čas zpátky, co byste v rámci pozice Západu udělal ve věci otázky Ukrajiny jinak?

Bohužel, Ukrajina se řadí do fronty negativních zásahů našeho euroatlantického vidění světa v posledních letech. Irák, Libye, Sýrie i Afghánistán jsou naši ostudou. Ano, nás států sdružených v NATO. Snahy tohoto válečného uskupení změnit sféry vlivu a mocenské choutky generálů urychlit „konečné vítězství“ nad skutečnými nebo domnělými nepřáteli nás vtahují do dobrodružství, která mnohdy končí tragicky.

autor: Oldřich Szaban