„Nacisté.“ Hrozné scény z Mariupolu a srdceryvná reakce velvyslance. Rusové bombardovali porodnici

Terčem ostřelování a bombardování ruských okupačních vojsk se staly dětská nemocnice a porodnice. Počty obětí a zraněných úřady dosud nejsou upřesněny. Ukrajinské úřady uvedly, že podle očitých svědků jich je zřejmě velké množství a škody jsou kolosální.

Pod troskami dětské nemocnice v Mariupolu se nyní stále nacházejí děti i ženy. O tragické události na svém twitteru informoval ukrajinský diplomat Jevhen Perebyjnis. Ke svému tweetu připojil děsivé záběry z rozbombardované nemocnice.

„Ruští nacisté provedli bombový útok na porodnici a dětskou nemocnici v Mariupolu. Velký počet obětí mezi ženami a dětmi,“ uvádí velvyslanec.

Přispěvatelé z řad veřejnosti se pod jeho příspěvkem rozčilovali na českou vládu, že není schopna pomoct ruskou invazi zastavit.

„Na co čekáme? Čeho se bojíme? Jak moc horší by to mohlo být? Když tohle udělá nemocným dětem, tak klidně použije i jaderný zbraně, je nutný Rusáky zastavit, není čas už čekat, máme sílu a prostředky, tak už se vzchopte,“ vyzýval například Alex Jung.

Útok na sociální síti potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a zásah označil za zvěrstvo a vyzval mezinárodní společenství k okamžitému vyhlášení bezletové zóny nad Ukrajinou.

„Přímý úder ruských jednotek na porodnici. Lidi, na místě jsou pod troskami malé děti. Zastavte zabíjení! Máte moc, ale vypadá to, že ztrácíte lidskost,“ uvedl Zelenskyj k útoku v Mariupolu.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k