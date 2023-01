„Ne všechno dělá nejlépe.“ Pavel se chystá chodit na vládu Fialovi. Premiér dostal vyčiněno i od Jourové

Petr Pavel v ČT přislíbil, že bude civilním prezidentem, který bude komunikovat s vládou i s opozicí. Konstatoval, že by chtěl být nadstranickým prezidentem. Mimo jiné proto, že s dnešní vládou nesouhlasí na 100 procent ve všem. „U řady věcí, které dnes vláda dělá, tak si umím představit, že by se mohly dělat lépe,“ řekl Pavel. Prozradil také, že ho při zemi bude držet jeho přítel Petr Kolář. Do vysílání vstoupila i česká eurokomisařka Věra Jourová, která vyčinila vládě Petra Fialy za to, co chystá pro boj s dezinformacemi. Pavel se k Jourové přidal.

Hostem Otázek Václava Moravce České televize byl nově zvolený prezident ČR Petr Pavel, občanský kandidát, který získal podporu více než 3,3 milionů oprávněných voličů. Jde o nejvyšší podporu voličů v historii české přímé volby prezidenta. Šéf hnutí ANO, kterého do volby vyslali jeho poslanci, získal 2,4 milionů hlasů.

„Děkuji, že jste přijal pozvání do České televize. Dobrý den,“ zahájil debatu Moravec.

„Děkuji za pozvání. Dobrý den,“ odvětil Pavel. A upozornil diváky, že bude pracovat tak rychle, jak to jen bude možné, ale prý nelze čekat, že by jako prezident bleskově pomáhal lidem, kteří jsou již dnes v tíživé ekonomické situaci. Pavel slíbil, že se jejich problémy bude zabývat, ale připomněl, že nebude možné řešit je bleskově.

Konstatoval, že by chtěl být nadstranickým prezidentem. Mimo jiné proto, že s dnešní vládou nesouhlasí na 100 procent ve všem. „U řady věcí, které dnes vláda dělá, tak si umím představit, že by se mohly dělat lépe, i podle toho, co nabízí opozice a co říkají občané. Opozice si stěžovala, že s ní vláda nekomunikuje a já jsem připraven komunikovat se všemi,“ řekl Pavel.

Počítá prý s tím, že bude docházet na jednání vlády, ale vždy tam prý bude docházet s jasnými podklady. Proto ještě před inaugurací vyrazí do Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje, tedy do krajů nejvíce postižených krizí, aby poté s vládou jednal o tom, jak těmto regionům pomoct. Nemusí prý vždy jednat s celou vládou, ale s příslušnými ministry a stejně tak s opozicí, protože tak zásadní věcí, jako je důchodová reforma a další kroky, ty se bez konzultace s opozicí neobejdou.

Konstatoval také, že má pochopení pro to, že chce vláda Petra Fialy měnit své programové prohlášení.

„Asi žádné vládní prohlášení nemůže být formulováno tak, že beze změn přečká i válku. S válkou asi nemohl počítat ani Petr Fiala, ani ten, kdo s ním šel do koalice, takže ty důvody ke změnám ve vládním prohlášení jsou logické,“ uvedl Pavel.



Petr Pavel hostem Václava Moravce. (Screen: ČT24)

Jako prezident prý chce jednat civilně, chce komunikovat s lidmi a přitom nepovažuje za nutné, aby na cestu do kraje jela kolona deseti aut a spousta lidí. „Bude to spíš o obsahu těch jednání,“ upozornil Pavel.

Vyjádřil naději, že i jako prezident zůstane stát nohama na zemi. V tom mu prý bude jednak pomáhat jeho žena a jednak prý také jeho přítel Petr Kolář.

„Petr Kolář je člověk, který asi může vzbuzovat emoce, ale kterému nelze vytknout, že by nebyl slušným člověkem, kdo by nebyl orientovaný na Západ,“ pokračoval Pavel.

A i pokud někdo Koláře vnímá jako lobbistu, tak Pavel upozornil, že lobbing sám o sobě není a priori nic špatného. Nemluvě o tom, že těžiště moci leží v českém politickém systému ve vládě a nikoli na Hradě. Miloš Zeman se sice snažil dělat z Hradu mocenské centrum, ale Pavel zdůraznil, že on osobně by to rád dělal jinak.

Za důležité považuje držet se faktů a to i ve věci různých dohod mezi USA a jakoukoli další zemí. Pokud Česko podepíše smlouvu o užší spolupráci s USA v oblasti obrany, tak podle Pavla nedojde k omezení suverenity. Tato dohoda naši suverenitu ani neomezí, ani neohrozí. Ani to nebude znamenat snadné rozmístění amerických vojáků na našem území. Já s touto dohodou problémy mít nebudu. Dohoda usnadní spolupráci v oblasti obrany,“ upozornil Pavel jako bývalý voják a někdejší nejvýše postavený velitel NATO, který podle svých vlastních slov ví, co takovéto dohody obsahují.

V tomto se chci jednoznačně držet faktů a ukázat lidem, jaké výhody z toho plynou. Budu chtít lidem ukázat, o čem ta dohoda je a jaké výhody z ní plynou pro české občany,“ upozornil Pavel.

Vláda Petr Fialy (ODS chce ratifikaci takové dohody v obou komorách parlamentu zahájit na jaře a Pavel jako prezident je prý připraven sdělit občanům, co taková dohoda obsahuje. „Pokud je něco, co občany zneklidňuje, tak je důležité, aby prezident vystoupil a obavy občanů rozptýlil,“ uvedl budoucí prezident

Osobně prý nepochybuje, že v souvislosti s touto smlouvou budou po Česku kolovat i ruské dezinformace, které mohou přebírat i někteří zdejší politici.

„Vy sám jste čelil dezinformační kampani, když jste ve čtvrtek zemřel,“ připomínal na to konto Moravec.

Boj s dezinformacemi podle Klímy? Jourové se nelíbí

Poté pozval do vysílání českou eurokomisařku Věru Jourovou, která před kamerami pogratulovala Pavlovi ke zvolení a vyjádřila naději, že budou spolupracovat na boji s dezinformacemi. „Ale tím nemyslím, že nějaká vláda bude mít razítko na to, co je pravda a co je lež. ... Já určitě nechci být arbitrem pravdy nebo lži,“ uvedla Jourová, když se vyjadřovala k uniklému vládnímu návrhu, jak by se mělo bojovat v České republice s dezinformacemi. Ten počítal mimo jiné i se 150 miliony z veřejných prostředků na podporu vybraných médií a neziskových organizací a jeho národním gestorem měl být vládní zmocněnec pro oblast dezinformací Michal Klíma.

„Podle naší definice, dezinformace je ověřitelná lež,“ pokračovala Jourová s tím, že i v Česku působila řada analytiků, kteří rozebírali výroky, jež padly ve volební kampani.

„Informace jsou zbraní a mají potenciál destabilizovat celé státy. My s tím takto musíme pracovat,“ pokračoval Pavel.

To, co dělá vláda, není podle Pavla úplně šťastný krok, „protože to vyvolává dojem, že se tady děje něco nesprávného. Tady by bylo dobré zveřejnit pravidla, jak postupovat proti dezinformacím“.

Podpořil také protiruské sankce.

Jourová prozradila, že se chystá desátý balík sankcí EU proti Rusku. Tento balík je prý konzultován se skupinou zemí G7 a podle Jourové probíhají také horečná diplomatická jednání, aby tyto sankce nebylo možné obcházet přes třetí země.

Moravec se poté s Jourovou rozloučil.

Pavel připomněl, že v ruské společnosti roste frustrace z války, ale roste frustrace i v ruské armádě. Ruská armáda nebyla zvyklá prohrávat. Ona byla prezentována jako armáda, která za všech okolností vítězí, a pokud se toto na Ukrajině neděje, ruští vojáci jsou frustrováni. Pavel dal najevo, že o tom nepochybuje.

Pavel také sdělil, že by si na pozici nového předsedy Ústavního soudu ČR uměl představit Josefa Baxu, v letech 2003 až 2018 předsedu Nejvyššího správního soudu ČR.

Nakonec na výzvu Moravce, který otevřel téma „trafika pro Kruliše v ČNB“, vyjádřil jisté pochybnosti o tom, zda je správné, aby se do České národní banky dostal odcházející hradní protokolář Vladimír Kruliš, který se má stát spolupracovníkem dnešního guvernéra ČNB Aleše Michla. Pavel prý bude chtít s Michlem tuto otázku pobrat. Údajně nikoli proto, aby se pokusil ovlivňovat jeho rozhodnutí, ale aby mu připomněl, že je třeba zachovat důvěryhodnost ČNB.

