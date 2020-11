„Nechci být krutý, ale co tohle je?“ Smích Babiše, pláč Fialy. Stala se vážná věc

reklama

Sněmovna během nočního jednání koncem minulého týdne posvětila zrušení superhrubé mzdy podle poslaneckého návrhu Andreje Babiše, který svými hlasy podpořili poslanci ANO, ODS a SPD.

Rozčarování dávali najevo nejen koaliční sociální demokraté, kteří v tak zásadní rozpočtové věci hlasovali jinak, ale silná kritika zněla i z TOP 09 či KDU-ČSL. Jde přitom o strany, které začaly s ODS námluvy k vytvoření společného volebního bloku.

Jak se situace může vyvinout? Podle politického analytika Erika Besta může být nejasná budoucí pozice ODS. „Nad celou věcí visí klíčová otázka, na kterou ovšem nemáme odpověď. Zda je to začátek spolupráce mezi ODS a hnutím ANO, anebo jestli to byla jednorázová akce, protože chtěl Fiala prezentovat slib v podobě snížení daní. A pokud si tuto otázku klademe my, pak je logické, že si ji kladou i v TOP 09 a KDU-ČSL. Můžeme si myslet, že jde o jednorázovou akci, ale nemůžeme si tím být jistí. Nechci být krutý, ale nebudu vlastně první, kdo to řekne. Co v té koalici vůbec dělá TOP 09? Jaká je její přidaná hodnota? Celý úspěch toho projektu bude záležet na tom, kdy se konečně definitivně domluví a v jakém formátu ta spolupráce bude. Zda půjde o koalici, která bude zároveň potřebovat minimální volební zisk 15 procent, aby se do Sněmovny dostala, anebo jestli to bude jedna kandidátka, na kterou přijdou lidé z dalších dvou stran,“ zamýšlí se Best.

Anketa Podporujete masivní snížení daní, které ,,odmávali" poslanci ANO, ODS, SPD, Trikolóry či KSČM? Ano 77% Ne 23% hlasovalo: 2284 lidí

„Předpokládám, že finální rozhodnutí nepřijde jen tak brzo, naopak přijde co nejdéle, aby všechny ty strany mohly vzájemně pozorovat, jak se chovají a co prosazují. Je tu celkem pravděpodobnost, že spolu zůstanou ODS a KDU-ČSL, byť nemám v ruce propočty, nakolik je to výhodné. Ale vidím zde větší pravděpodobnost. U TOP 09 je to nejasné. Současný spor kolem superhrubé mzdy má především vypovídací hodnotu ve smyslu, že jde o další náznak toho, že protibabišovská fronta nemusí po volbách být tak silná, jak byla. Víc z toho v tuto chvíli nemůžeme vyvodit,“ konstatuje.

Připomíná, že z posledního průzkumu vyšli překvapivě silně Piráti. „Samozřejmě je tu otázka o věrohodnosti toho průzkumu, byl zatím takový jediný, ale Piráti a STAN mají obrovskou šanci, dohromady tam měli víc než Babiš, což dosud nebylo. Pak je reálné, aby předsedou vlády byl Ivan Bartoš. Mluvilo se o tom, ale málokdo to bral vážně. Petr Fiala se na celou věc musí dívat tak, že je to průšvih, a co musí udělat, aby se stal silnějším. Klíčový moment je to, co se stalo v Americe. Trump byl poražen a může to změnit situaci i tady. Ukázalo se totiž, že takového člověka lze porazit, a Babiš u nás také klesá a média se začala chovat tak, že potlačují jeho potenciální partnery, jako je ČSSD,“ dodává Erik Best.

Že občanští demokraté, kteří svůj krok hájí tak, že nehlasovali s Babišem, ale Babiš hlasoval s nimi, mnohé naštvali, je nepochybné. Senátor za KDU-ČSL Jiří Čunek to jako podraz nebere, ale krok silně kritizuje. Podle něho je namístě přemýšlet, zda spolupráce s někým, kdo se chová jako střelec bez domýšlení důsledků, stojí za to.

„Musím naše poslance pochválit, já pro zrušení superhrubé mzdy v Senátu také nebudu hlasovat. Nejde mi o to, že bychom ji jednou rušit neměli, ale mělo k tomu dojít během velkého ekonomického růstu, což byla doba, kdy na to stát měl peníze. Teď jsme udělali ohromnou díru do rozpočtu, která se bude zjevně dále zvětšovat, a hlavně jsme neřekli, jak tu díru zalepíme,“ konstatuje Čunek.

Podle svých slov nevyznává způsob řízení státu, kdy se něco udělá a neví se, jak to dopadne. „Měli bychom vždy vědět, co se stane, co bude následovat, jak problém řešit. A tady je nutné si říct, kde na to vzít, jaké výdaje osekáme, zda půjde o výdaje na zdravotnictví, na obranu, veřejnou správu apod. Klidně k tomu mohou být vyřčeny úplné nesmysly, ale důležité je, aby někdo řekl nějaký názor. A tady je zásadní problém v tom, že nikdo neřekl nic, neslyšeli jsme názor, kde se peníze vezmou,“ sděluje.

Nakolik je pravděpodobné, že předvolební společný blok ODS, KDU-ČSL a TOP 09 nakonec vznikne, se prý teprve ukáže.

„Situace je trochu složitá v tom, že si tyto tři strany ještě neslíbily žádný program, žádné plnění toho či onoho. Když teď kdokoli něco udělá, toho druhého či třetího tím nepodvedl. Zároveň by ale strany měly přemýšlet, zda je opravdu dobré spolupracovat s tím, kdo je takový střelec, něco chce udělat a neví, jak to dopadne. To si tyto strany budou muset mezi sebou vyjasnit. Spojování subjektů je nový trend, který mají voliči rádi. Jde ale o to, zda se vůbec strany budou v takovém systému umět pohybovat,“ zamýšlí se.

Případná koalice prý musí mít jasné společné programové priority, aby to nesklouzlo k rozdělování funkcí. „Před tímto krokem ODS jsem řekl, že (ve formování předvolební koalice, pozn. red.) vidím jediný zásadní problém, a to personální. Konkrétně, aby některé strany na kandidátky nenastrčily lidi, kteří jsou třeba z pohledu další spolupráce definovatelně nepřijatelní. A teď se k tomu přidává i další zásadní věc, zda ty strany najdou výrazně společnou řeč, a musí si to vyjasnit. Aby bylo cílem, že se za ně dostane do Sněmovny co nejvíc lidí a pak si každý subjekt z koalice bude dělat něco jiného, je dost málo. Bude dost velký oříšek, jak takovou vládu sestavit, pokud by se nenašla žádná výrazná programová shoda a zvrhlo by se to do určité formy korupce funkcemi, což je samozřejmě špatně,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Jiří Čunek.

