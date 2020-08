„Nechutná hra slov novinářského šmoka!“ Expremiér udeřil na žurnalistu. Jde nejen o Zemana

Bývalý premiér a bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek se zaměřil na to, jak některá česká média věnují až nepřiměřenou pozornost cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. Zejména pak Hospodářské noviny (HN) a deník Právo, z nějž zazněl ve spojení s touto cestou až „nechutný útok na prezidenta“. „Číňané by měli celou věc přehlédnout. Je to záměrná provokace, jejímž účelem je zkomplikovat vztahy Česka s Čínou,“ píše Paroubek ve svém komentáři na serveru VašeVěc.cz.

Paroubek poukazuje především na názor v deníku Právo, který vyjádřil redaktor Josef Koukal ve sloupku „K normálu“. Zde podle něj rozebírá celkem neoriginálně některé argumenty na podporu Vystrčilovy cesty na Tchaj-wan. „Blouzní cosi o údajné ‚několikaleté koketerii vedení státu s Ruskem a s Čínou pod taktovkou prezidenta‘ a že prý ‚ekonomicky nepřinesla (rozuměj tato koketerie) nic, zato oba režimy nám obratem začaly mluvit do kdečeho, včetně rozvrhů zahraničních cest a umístění pražských soch‘,“ zmiňuje expremiér.

Pravda je to podle jeho názoru pouze z malé části: „Kdyby se někdo z našich vrcholných politiků vydal například do Íránu, byl by to také velký poprask a možná, že bychom se nakonec dočkali reakce amerického ambasadora. Ostatně Spojené státy jsou z vlastní iniciativy v obchodní válce s Českou republikou, respektive s celou Evropskou unií. Proč se někdo tváří, že tomu tak není?“ ptá se Paroubek.

Vrchol všeho v Koukalově článku je podle Paroubka v samém závěru, kde píše: „Z dlouhodobé perspektivy byly totiž opakované Zemanovy výlety do Číny spojené se studiem umění, jak stabilizovat společnost, větším úletem než Vystrčilův Tchaj-wan.“ Je to celkem nechutná hra slov novinářského šmoka. Zemanovy pracovní cesty do Číny nejsou určitě „výlety“ a už vůbec ne, aby prezident „studoval umění, jak stabilizovat společnost“.

„Bláboly Koukala a jiných žurnalistů typu: ‚Je na čase vrátit se k normálu, politice postavené na hodnotách, které sdílíme s partnery a spojenci a které formulovali Havel s Dienstbierem, jak zaznělo včera v Senátu...‘ No, ale Havel s Dienstbierem počátkem 90. let převzali beze zbytku tehdejší politiku Spojených států ve vztahu k Číně,“ podotýká bývalý premiér.

Dále se frontální útok vůči Číně a na podporu Vystrčilovy cesty na Tchaj-wan objevuje podle Paroubka v Hospodářských novinách. Je to prý pochopitelné: Tyto noviny mají amerického vlastníka… V HN se ještě dodatečně adoruje loňský výlet primátora Hřiba na Tchaj-wan. Že se prý tento výlet Praze vyplatil. Praha prý dostala podle primátora darem rozsáhlé zdravotnické vybavení. Bylo to úžasné, a jak píší samotné HN, jednalo se o ‚několik stovek roušek, inhalátorů a výměnných filtrů‘. No prostě terno, jak je někdy možné nazvat kapku v moři,“ kroutí hlavou politik.

Mezi přívalem argumentů a pseudoargumentů ve prospěch cesty Vystrčila na Tchaj-wan i proti ní je snad jedna zajímavá otázka. „Že prý si Česko tímto způsobem musí potvrdit svou suverenitu, aby si někdo nemyslel… No, pokud někdo chce jít touto cestou, tak prosím, ale pak tedy ve vztahu ke všem. Když jsem viděl na televizních záběrech Vystrčila uctivě shrbeného před státním tajemníkem Pompeem, bylo mně ho líto. Tato osoba se stala, shodou náhodných okolností, předsedou Senátu a nedorostla na tuto úroveň,“ zakončuje někdejší předseda ČSSD.

