Jak informoval například server Politico, ukrajinská vláda tlačí na USA, aby mohla jimi dodané zbraně používat i na území Ruské federace. Tvrdí, že jim tento zákaz zabránil v tom, aby zaútočili na vojáky seskupující se u Charkovské oblasti. „Ukrajinští představitelé několik týdnů sledovali, jak se Rusové shromažďují u ukrajinských hranic a kvůli politice Washingtonu nemohli použít zbraně dodané Spojenými státy k preventivnímu úderu. Bidenova vláda jako podmínku pro zaslání zbraní dlouhého doletu na Ukrajinu uvedla, že nemohou být použity k úderu uvnitř ruského území,“ uvádí Politico.

„Viděli jsme, že jejich armáda sedí jeden nebo dva kilometry od hranic uvnitř Ruska, a nemohli jsme s tím nic dělat,“ řekla v jiném rozhovoru Oleksandra Ustinová, šéfka zvláštní ukrajinské parlamentní komise pro zbraně a munici. Dodejme ovšem, že jeden až dva kilometry od hranic je vzdálenost, na kterou by se dalo pohodlně použít dělostřelectvo. Ustinová uvedla, že nemohou například použít rakety HIMARS.

Jak uvádí server Voice of America, na Bidena už tlačí skupina zákonodárců z obou amerických partají, aby útoky americkými zbraněmi na ruské území povolil. Například bývalá náměstkyně ministerstva zahraničí Victoria Nulandová v rozhovoru pro ABC řekla, že pokud Rusko útočí na Ukrajinu ze základen na svém území, pak jsou tyto základny oprávněným cílem. „Myslím, že je načase poskytnout Ukrajincům větší pomoc při útoku na tyto základny uvnitř Ruska,“ prohlásila. Souhlasí s ní dle Voice of America nejméně dva bývalí velvyslanci.

K tomu, proč se zbraněmi od spojenců neútočí na ruské území, se vyjádřil také vojenský analytik Tyler Weaver. Podle něho žádné omezení na ukrajinské zbraně nebylo. „Přísahám, že jsem viděl útoky naváděných salvových raket na území, které Rusko mělo před rokem 2014,“ říká. Jedná se podle něho spíše o zbraně jako je britská střela Storm Shadow, u kterých používá NATO ukrajinské ozbrojené síly jako rukavici a ponechává si naprostou kontrolu nad zvolenými cíli.

Připomíná, že ostřelování Krymu je zaměřeno na cíle, které jsou klíčové pro NATO, ale nemají žádnou hodnotu ve válce, kterou Ukrajina momentálně vede. Kromě toho, NATO cíle zjišťuje a vybírá, plánuje údery, poskytuje munici i odpalovací zařízení a ukrajinský voják jenom zmáčkne tlačítko.

„Snad si nemyslíte, že ta divná posedlost ruskou černomořskou flotilou je něco, co si Ukrajinci vymysleli sami? Je to MI6, která je používá jako loutku pro břichomluvce,“ říká.

Podle něho navíc může tento víkend začít ruská ofenziva. Je zde souběh několika událostí. Jednak, okolo Charkova se dále bojuje a Ukrajinci tvrdí, že chtějí podniknout protiofenzivu, aby Rusy zatlačili. Kvůli tomu z oblasti Donbasu odveleli tři divize mužů, zuřivě verbují v ulicích a posílají na frontu lidi bez výcviku, aby mohli shromáždit síly. V mezičase tyto sbírající se síly Rusové bombardují z dálky a snaží se postoupit sami. Analytik dodává, že zatím nejsou žádné důkazy, že by Rusové použili více než jednu divizi, což napovídá, že se snaží hlavně upoutat vojáky, ne útočit na Charkov.

Tato operace ukončila zbývající snahy vytvořit výspu na břehu Dněpru a Ukrajinci se konečně stáhli z vesnice Krynki, kde měli stále malou posádku. A otevřeli stavidla, aby se Rusové mohli snažit je přes Dněpr následovat. Kromě toho, Rusové kvůli této operaci mohou snadněji postupovat na Donbasu.

Že to zní jako pořád to samé? Dle analytika je tu hned několik varovných signálů. Jednak, že Putin veřejně zpochybnil Zelenského legitimitu a schopnost vyjednávat za Ukrajinu. Tedy bude usilovat o změnu režimu.

Kromě toho, Putin si udělal diplomatické kolečko při návštěvách Číny a Běloruska. „Jistě ne náhodou byl v té době na návštěvě Běloruska také svržený ukrajinský prezident Viktor Janukovyč, který byl na Ukrajině před rokem 2014. V očích Kremlu - jediných, na kterých záleží - je nyní nejlegitimnějším představitelem ukrajinského národa. Navíc cokoli se v Číně odehrálo, bylo natolik dramatické, že obvykle ledový Si Ťin-pching Putina při odjezdu objal,“ poukazuje analytik.

Zatřetí, kolují zvěsti, že Rusové „něco chystají“ u Kurska, tedy v Sumské oblasti. „Vzhledem k tomu, že celá mobilní záloha AFU byla nasazena do boje východně od Charkova a fronta v Donbasu je pod velkým tlakem, je velmi sporné, co, pokud vůbec něco, mají Ukrajinci v zásobě, aby mohli čelit novému a mnohem většímu ruskému útoku na severovýchodní Ukrajinu (nebo i jinam),“ podotýká Weaver.

A za čtvrté, v USA je víkend před svátkem Memorial Day (den obětí občanské války). Ve Washingtonu je prázdno, až vymeteno, a americká vláda bude reagovat pomalu, protože většina činitelů bude tak či onak indisponována.

Za páté, je úplněk, což je ideální pro vojenské operace. „Tak ideální, že když Rusové nezaútočili během úplňku 16. února 2022, Pentagon si myslel, že Putin blafoval,“ poznamenal analytik a dodal, že na Dněpru bude tohle léto horko.

Jak ještě doplnil rádiový inženýr, Rusové v poslední době „žhaví dráty“ a vzrostla frekvence šifrované rádiové komunikace. Což naznačuje, že se přesouvají jednotky. A Armchair Warlord k tomu dodává, že na frontu už bylo posláno 60 % vojáků z generálního štábu Ukrajiny.

