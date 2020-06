,,Nefňukej. Do Afriky půjde!" V ODS už došlo na vážný krok

Pavel Novotný si odebral Jana Zahradila z přátel. Na Facebooku. „Nefňukej, Jendo. Sám si za to můžeš!!!“ napsal. Prý přestřelil. Nebude kandidátem na prezidenta ani ministrem zahraničí. „Bude velvyslanec v Kongu. Možná. Pokud políbí prsten,“ vysvětlil Novotný. Prý se velmi zlobí. Řadový člen, jako je Zahradil, si to prý nesmí dovolit k naději strany, jakou Novotný dle svých slov je.

Mezi členy ODS, starostou Řeporyjí Pavlem Novotným a europoslancem Janem Zahradilem, to opět vře. Pavel Novotný si totiž Jana Zahradila odebral z přátel na Facebooku. V nedávném rozhovoru Jan Zahradil o Pavlovi Novotném například napsal: „Pan Novotný byl dvakrát pravomocně souzen a odsouzen. Podle stanov ODS tento člověk nemůže dále setrvávat jako člen ODS. Řekl to někdo? Vzpomeňte si, jak se někdo na tiskovce zeptal, jak to bude s panem Novotným, když teď byl pravomocně odsouzen, jestli odejde ze strany. Najednou se začalo lavírovat – no, ono to v těch stanovách není tak jednoznačné, my se ještě poradíme. Měli soudruzi v předsednictvu obrovskou kliku, protože do toho přišel covid. Na všechno se zapomnělo, i na odsouzení Novotného. Podle regulérních stanov ODS by ale v partaji už dávno být neměl.“

Anketa Je Miroslava Němcová vhodnou kandidátkou na funkci prezidenta republiky? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 3752 lidí

Dále Zahradil o Novotném napsal: „Pan Novotný je sprosťák, nevychovanec, hulvát... a proč je nejvýraznější tváří? Do jisté míry k tomu přispívá bulvár. On z toho bulváru vzešel, naučil se tam určité věci, které se ve slušné společnosti nedělají. Celou tu dobu byl členem ODS.“

Pavel Novotný tedy na svém facebooku napsal, že si vyndal Zahradila z přátel. „Nefňukej, Jendo. Sám si za to můžeš!!!“ dodal.

V diskuzi za to někteří uživatelé Novotného ocenili. „Si ho zahradil!“ napsal Honza Kocum.

Martin W. Kiml se tázal, zda Jan Zahradil je ten dosluhující politik. Na to mu odpověděl Stanislav Chmela, že to je nějakou dobu posluhující politik. „On je ještě aktivní?“ tázal se Novotný. „A kdo vlastně?“ napsal Kiml. „Kdo. Co?“ zavtipkoval si Novotný.

„Ty že ses díval na House of Cards? To by Frank neudělal,“ vyčetl mu Jakub Pitron. House of Cards byl americký seriál, který zachycoval mocenský boj v americké politice. Novotný odpověděl, že však Zahradil přestřelil. Prý se rozhodl mu jasně vysvětlit, že kandidátem na prezidenta ani ministrem zahraničí nebude. „Bude velvyslanec v Kongu. Možná. Pokud políbí prsten. Uvidím. Velmi se zlobím, tohle si řadový člen nemůže ke mně – naději strany – dovolit. Tečka,“ dupl si Novotný.

