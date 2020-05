Dlouholetý člen ODS už má dost toho, co se děje ve straně. Řekl nám vše, co ví: Vymyšlená volba Fialy, co mu sdělili o Novotném, blátotlačka Vystrčil...

ROZHOVOR O současném stavu ODS vypovídá podle dlouholetého člena této strany z Liberecka Jiřího Minčiče projev Pavla Novotného na kongresu ODS. „Řekl všem členům ODS – jste hovada, jste kreténi, jste debilové. Já jsem nejslavnější, protože jsem největší hulvát. A on v tom projevu říká, buďte takový hovada, jako jsem já. Budete taky slavný a budou o vás taky mluvit a ODS půjde nahoru. Jestli tohle řekne naprostá nicka lidem, kteří jsou dokonce ochotni ho volit – mám pocit, že snad šedesát delegátů – o něčem to svědčí. A jsme u těch deseti procent volitelnosti ODS,“ vysvětluje. A šokuje ho, jakou má tento „živočich“ podporu u předsedy ODS Petra Fialy.

reklama

Vím o vás, že jste kritický k současné situaci v ODS. Jak dlouho ve straně jste?

Od roku 1993.

Dá se tedy říci, že jste stranický pamětník. Jak na tom ODS, podle vás, je? Podle posledního průzkumu veřejného mínění agentury G82 dělaného pro novou televizní stanici Prima CNN News má ODS nyní 10 procent, daleko za ANO, ale s odstupem i za Piráty. Je to třetí místo, ale když Petr Fiala stále tvrdí, že bude příští premiér, a volby do Sněmovny budou už příští rok, tak to asi nevypadá uspokojivě... V podstatě ODS ustrnula dlouhodobě na nějakých deseti, jedenácti procentech. Proč tomu tak je?

Při odpovědi na tuto otázku je dobré se podívat na průběh dvou posledních kongresů ODS. Respektive na hlavní referát tehdejšího i současného předsedy ODS. Ten vám odpoví na vaši otázku. Pan Fiala přišel do ODS v podstatě odnikud. Nikdy předtím členem nebyl, a členem se stal proto, aby se mohl stát předsedou. On není politikem, možná že je politologem, alespoň to o sobě tvrdí. S politickou stranou neumí pracovat. Domnívá se – alespoň z jeho projevů to vyplývá – že tuto svoji absenci dohoní kladením prázdných slov, floskulí a frází. Když to potom šikovně zkombinuje s napadáním verbálním či osobním vůči členům, tak to dopadá, jak to dopadá. Jinými slovy – pan Petr Fiala většinou nemluví pravdu.

Říkáte, že není politik. Proč? Působí na politika příliš akademicky?

Akademickou sférou to není. Pan Fiala dělal rektora Masarykovy univerzity; jak se na tuto funkci dostal, je všeobecně známé. Když byl problém s ministrem školství, tak se uvolil, na základě snahy premiéra Nečase a dalších, dělat ministra školství. Jak to vypadalo, to lze vyhledat v dobových zprávách. Od té doby setrval v politice. Vzhledem k jeho akademické minulosti vytušil, že mu v akademickém prostředí pšenka nepokvete, tak zkusil politiku. To je můj názor na něj.

Fotogalerie: - Na vládě o rouškách

Ovšem tvrdí, že ODS zachránil po tom pádu Petra Nečase, kdy ODS klesla na 7 procent. Jak to je s tou záchranou strany?

Především je potřeba si uvědomit, že nápad udělat z něj předsedu politické strany nebyl z jeho hlavy. Pochází z hlav jiných lidí, kteří se domnívali, že tento člověk, do té doby s čistým štítem, bude dobrou výkladní skříní pro konzervativní politickou pravicovou stranu. Jevil se tak. Jeho verbální vybavenost byla, na rozdíl třeba od pana Topolánka, úplně odjinud. Oni si tedy řekli – víš co, Petře, my z tebe uděláme předsedu. Honem se přihlaš do ODS, vzápětí tě zvolíme a vsugerujeme ti představu, že jsi stranu zachránil. A on tomu uvěřil. Že ji zachraňuje, potažmo že ji zachránil.

Když jste mluvil o těch procentech, nejhorší to bylo kolem 7 procent. Co se od té doby stalo? Uplynulo několik let – a výsledek je 10 procent. O záchraně bych tedy nemluvil. Strana nějakým způsobem funguje, bere příspěvky od státu, určitý okruh lidí většinou soustředěných v předsednictvu strany má svoje jisté, stejně jako většina lidí z výkonné rady. A pak jsou poslanci, nebo spíše poslankyně, které tuší, že s úpadkem ODS upadnou i ony. Z toho pak vyplývají některé jejich hysterické výlevy, dramatické odchody ze Španělského sálu a podobně.

Psali jsme: Zeman? To je snad nějaká psychická nemoc, to nemůže dělat zdravý člověk, řekla Miroslava Němcová, zasypaná květinami FOTO, VIDEO Neuvěřitelný happening. Totálně dojaté Miroslavě Němcové nosili květiny za to, že odešla z prezidentovy inaugurace Odchod Miroslavy Němcové při inauguraci prezidenta. Bývalý vysoký představitel Evropského parlamentu: Odvaha? Spíše neslušnost Zeman v projevu sejmul Zdeňka Bakalu. A nejen za OKD. Vynadal i jeho médiím, která nás poučují! Vysmál se i ČT. Němcová či Kalousek odešli ze sálu

Jak jste mluvil o tom, že Petra Fialu, podle vás, zvolili na pozici předsedy ODS kvůli tomu, že působí zcela jinak než prostořeký bývalý předseda ODS i premiér Topolánek, tedy že Fiala má kultivované vystupování... – jak si potom vysvětlit, že v současnosti je mediálně nejvýraznější tváří ODS svérázný „kašpárek a tlučhuba“ Pavel Novotný? Co k tomu říci?

Popravdě řečeno to do sebe zapadá. Pan Fiala mluví kultivovaně. Pan Novotný je sprosťák, nevychovanec, hulvát... a proč je nejvýraznější tváří? Do jisté míry k tomu přispívá bulvár. On z toho bulváru vzešel, naučil se tam určité věci, které se ve slušné společnosti nedělají. Celou tu dobu byl členem ODS.

Psali jsme: Premiér Babiš: Potvrzuje se, že armáda je připravená vždy Frýdek-Místek: Město čekají uzavírky a dlouhodobá dopravní omezení Podmínka za schvalování zabití českých vojáků. Státní zástupce chtěl pět let natvrdo, odvolává se Ministryně Maláčová: Příští půlrok - to bude výzva

Ale jen obyčejným členem...

Ano, Novotný nijakým způsobem nevyčníval. Nevím, kdo mu poradil – hele, bude dobře, když kolem sebe uděláš dusno, ty to umíš, jakože jsem sprosťák, nevychovanec, odporný nemorální člověk, na té zpěvačce jsi se předvedl, udělej něco se sebou... A on to udělal. Nejdříve se stal starostou Řeporyjí... Pak vzbudil rozruch na kongresu ODS. Přečtěte si projev Novotného, když kandidoval na místopředsedu. A pak projev Fialův, který kandidoval na předsedu.

Tam je odpověď na vaši otázku. Tady poznáte ten rozdíl. Fiala – slova, slova, slova. Nicneříkající výrazy. Maximálně atak proti politickým konkurentům. Nesmyslné a hloupé ataky založené na podkuřování určitým společenským skupinám – to znamená, my se bereme o vás, my vás podnikatelé nedáme a budeme vás bránit...

A pak vystoupil pan Novotný, který řekl všem členům ODS – jste hovada, jste kreténi, jste debilové. Já jsem nejslavnější, protože jsem největší hulvát. A on v tom projevu říká – buďte takový hovada, jako jsem já. Budete taky slavný a budou o vás taky mluvit a ODS půjde nahoru. Jestli tohle řekne naprostá nicka lidem, kteří jsou dokonce ochotní ho volit – mám pocit, že snad šedesát delegátů – o něčem to svědčí. A jsme u těch deseti procent volitelnosti ODS.

Sledujeme jakýsi přerod ODS? Ve straně určitě jsou konzervativní politici, napadají mě europoslanci Zahradil a Vondra. Na druhé straně je tu Pavel Novotný? Vydává se ODS nějakou jinou cestou?

Ano. ODS se vydala jinou cestou.

Pokud předseda politické strany inklinuje k fašismu, v podstatě se ztotožňuje s kroky jednoho ze svých členů. Notabene, vezměte si, že schopnost některých členů jít už dávno za mez jakékoliv společenské slušnosti je prapodivná. Viz Lang a „vykrvování“ prezidentů a podobně. To jsou naprosté šílenosti. A jak se k tomu předseda, potažmo předsednictvo ODS, postavili?

Na toto téma jsem měl několik mailových výměn s panem Vystrčilem, současným předsedou Senátu. Tento pán na moji jednoznačnou a nezaměnitelnou argumentaci doloženou fotografiemi, citacemi – což se týká pana Novotného – mi odpověděl ve smyslu – no víte, možná na tom něco pravdy je, ale on pan Novotný má tah na branku a pan předseda se domnívá, že to je to, co ODS v současné chvíli potřebuje... Jak na tohle jako řadový člen máte reagovat?

Vypadá to dokonce, jako by Petr Fiala Pavla Novotného podporoval, vždyť ho i v Řeporyjích navštívil...

Přesně tak. Té jeho návštěvě předcházel můj druhý nebo třetí dopis Petru Fialovi, kdy jsem ho vyzval k zodpovězení mých otázek. Co tím vším sleduje? Jestli si uvědomuje, jakou neuvěřitelnou časovanou výbušninou je pan Novotný? Fiala mi odpověděl stručně několika větami takovým bohorovným způsobem, že by bylo dobré, kdybych chodil na procházky, přestal se starat a uklidnil se, a že klid prospívá... Je to arogantní odpověď. Po pravdě, jinou jsem od něj ani nečekal.

Fialova návštěva u Novotného mi však doslova vyrazila dech. Fiala tím tohoto živočicha legitimizoval. Všem českých občanům řekl, že tohoto člověka – který adoruje fašismus, nacismus, sprostotu, nenávist – toho že uznává. Jestliže je někdo se s takovýmto člověkem ochoten nejenom setkat, ale i mu vykládat o tom, že zpočátku byl sice trošku v rozpacích, ale že obdivuje jeho neortodoxní způsob jednání a komunikace...

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Od konzervativního politika je tohle překvapující...

Je to s podivem. Nelze se pak divit, že potenciální voliči ODS si řeknou – no, s tebou chlapče už nechci mít nic společného. Pokud uznáváš tento druh komunikace, tento typ lidí...

Panu Fialovi jsem napsal celkem čtyři dopisy.

A ještě poznámku k panu Vystrčilovi a k jeho reakci, která byla pro mě šokující. Sám jste se zmínil o tom, že jsem pamětník. A tak pamatuji pana Vystrčila jako hejtmana Kraje Vysočina. Velice dobře si vzpomínám, jak se pan Vystrčil choval, jak vystupoval. V podstatě to byla taková blátotlačka. Co strana potřebovala, aby řekl, tak on řekl. Co strana potřebovala, aby udělal, tak on udělal. Když se podíváte dnes na jeho vystupování v pozici, na kterou si doposud ještě nezvykl, tedy předsedy Senátu, jak se chová, jak mluví... Kdy jednou řekne, že ten dopis našel on v trezoru pana Kubery (určitě víte, o jakém dopise mluvím), podruhé řekne, že dopis měl pan Kubera v tašce a našla ho jeho ovdovělá manželka... Když nejsou schopni si ani toto ujasnit, pak nemám slov...

ODS kdysi byla opravdu konzervativní a pravicovou stranou se vším všudy. To znamená, že netendovala k tomu, aby se říkalo, že my sem pozveme všechny takzvané uprchlíky, nebudeme řešit nějaké pohlaví a nebudeme se dohadovat o tom, jestli je 64 genderů nebo jen 50. Ne, tam dispozice byly tehdy naprosto jasné. Dneska už nejsou. „Díky“ takovým lidem jako jsou Fiala, Vystrčil...

A bohužel i Zahradil; ten je ovšem trochu jiná kategorie. Uvažte, že od vstupu České republiky do Evropské unie sedí Jan Zahradil v Evropském parlamentu. To musí zanechat stopy na člověku. Ten pobyt mezi těmi šílenci v Bruselu. Na panu Zahradilovi je zanechaly. Všimněte si, že jemu Evropská unie umožnila zůstat malinko stranou od vnitrostranického rybníčku.

Na druhou stranu ale má konzervativní názory a když jsme se bavili o Pavlu Novotném, Jan Zahradil se ohradil jako jeden z mála z vedení ODS vůči chování řeporyjského starosty...

To máte pravdu. Ale ohradil se velmi svérázným způsobem. Je členem předsednictva strany. Nemá se co ohrazovat. Má jednoznačně říci – podívejte se, pan Novotný byl dvakrát pravomocně souzen a odsouzen. Podle stanov ODS tento člověk nemůže dále setrvávati jako člen ODS. Řekl to někdo? Vzpomeňte si, jak se někdo na tiskovce zeptal, jak to bude s panem Novotným, když teď byl pravomocně odsouzen, jestli odejde ze strany. Najednou se začalo lavírovat – no, ono to v těch stanovách není tak jednoznačné, my se ještě poradíme. Měli soudruzi v předsednictvu obrovskou kliku, protože do toho přišel covid. Na všechno se zapomnělo, i na odsouzení Novotného. Podle regulérních stanov ODS by ale v partaji už dávno být neměl.

A vykřikování Pavla Novotného o tom, že stačí jedna esemeska od Petra a odchází ze strany, aby jí neubližoval, považuji za projev takové drzosti, že pro to nemám slov.

A to nezmiňuji jeho rasistický takový zvrácený antisemitismus, který pan Novotný produkuje. Podivuji se nad tím, že pan předseda Židovské obce Leo Pavlát se ještě neozval, když pan Novotný šermuje na veřejnosti svým údajným židovským původem, a že jako židovský chlapec má abnormální schopnosti. Říká – vy jste normální občané, ale já, synek židovského obchodníka, mám na víc a vy mě nebudete poučovat... Co je to za přístup? Proč se proti tomu neohradí pan Fiala, který tak rád vykřikuje něco o antisemitismu, o nenávisti, o předsudečné netoleranci...

Všichni jsou zticha.

ODS je konzervativní stranou v tom směru, že na předsedu se nesahá do poslední chvíle, takže do voleb v příštím roce se asi nic nezmění. Jak se to s ODS bude vyvíjet dál?

ODS bude pokračovat dle mého stejným způsobem, jak to dělá doteď. To znamená poštěkávat, kritizovat, vykládat o tom, jak jim všichni vykrádají nápady. Ona, ODS, na všechno přijde, a pak se objeví politický konkurent a sebere jí to a použije.

ODS bude čekat na zázrak. Dokud se v této straně nenajde skupinka lidí, kteří si řeknou – buď to raději rozpusťme, protože takto to nejde dál, nebo si počkejme na to finále, kdy skončíme jako některé jiné konkurenční strany pod volitelnou hranicí do Parlamentu – a pak už to nebude nikoho zajímat.

Psali jsme: Do politiky nechci, ujišťoval Prymula. Kromě práce na vládě se chce současně věnovat i vědě Tlustá ustrašená řeporyjská myš, která řvala. Konzervativní pravice by měla říct jasné ne Novotného vulgaritě, vyzývá právník Kolman Covid je hybridní válka, neumřel na něj žádný zdravý člověk, říká poslanec ODS Krejza Hřibova nenávist vůči Rusům. „Es kommt der Tag,“ zaznělo z ODS. A Petříček mlčí! Kateřina Konečná už toho má dost. Je zde reakce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.