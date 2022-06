„Největší skandál od revoluce“. Nacher chce v Praze sesadit i Hřiba

reklama

„Myslím, že je to největší skandál od revoluce. Protože, když se na to člověk podívá, tak tam vidíte velký rozsah z pohledu financí, počtu osob, přípravy, strategie. Moc si to neumím představit, všechny ty konspirační byty, šifrované telefony, komunikaci s europoslancem, přesah do celostátu, do středních Čech, k tomu ještě drogy...“ komentuje Nacher kauzu kolem bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka (ex STAN).

Politickou odpovědnost by podle Nachera měl jednoznačně vyvodit i primátor Zdeněk Hřib (Piráti), protože o tom věděl. „Protože ho na to upozornila Hana Marvanová. Protože jsme věci okolo dopravního podniku chtěli řešit na zastupitelstvu, ale oni nás zakopávali tři metry pod zem. Určitě za to nese odpovědnost i příslušný náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). Není možné aby primátor měl na jedné straně náměstka, který podává trestní oznámení, a na druhé měl náměstka, který je zatčen, a ten primátor dělá, že se ho to netýká... tak to už samo o sobě je tragické,“ konstatuje.

Nacher řekl, že opět navrhne odvolání Zdeňka Hřiba z postu pražského primátora: „Chci se politicky vyjadřovat k tomu, na co mám nějaký puvoár. Já jsem člen zastupitelstva hlavního města Prahy. Chci navrhnout odvolání primátora Zdeňka Hřiba. Už to navrhovala ODS. Na tom mimořádném zastupitelstvu bychom to opět chtěli navrhnout,“ poznamenal.

Nacher se prý nebojí, že by kauza mohla zasáhnout i hnutí ANO, jež podle serveru Hlídač státu obdrželo v letech 2015 a 2016 dar vždy 100 tisíc korun od podnikatele Zakaríi Nemraha, který je obviněn v kauze korupce v pražském dopravním podniku (DPP).

„Nedělali jsme žádný audit, to ani nejde. Je důležité, aby se vyšetřovala ta podstata, která jde za tím, kdo vládne. Ten má totiž moc, vliv, má možnosti jmenovat, odvolávat. Nebo se to bude dělat, jako to dělá primátor Hřib, který do toho namočí všechny, kteří se okolo budou ‚šolichat‘, kdo koho znal. Bude vytahovat pravěk, minulost. To, že se něco stalo v letech 2015/16 přece nehraje roli v kauze, která začala v letech 2021/22,“ doplnil Nacher.

Dvousettisícový dar obviněného podnikatele Zakaríji Nemraha přesto hnutí vracet neplánuje. „Zjišťoval jsem si, že ty dary přišly do ANO z firem, kde on, Nemrah, seděl v dozorčí radě. To znamená, že on to nedal jako fyzická osoba ani jako člen představenstva nebo majitel,“ připomíná Nacher, že důležité je, kdo o tom zaslání daru rozhoduje, čili majitel.

V závěru rozhovoru Patrik Nacher zmínil, že počítá se svou nominací do čela pražské kandidátky ANO.

Psali jsme: Fialovi nezbude nic jiného, než se domluvit s Babišem. Neschopný primátor i patolízal premiér... Rána z Trikolory Piráti uspořádali tiskovku ke korupci. Přišel i Hřib se „špínou“ na Pospíšila Primátor Hřib: Eurotramvaj připomíná, že Praha je pomyslným srdcem, mozkem i plícemi Evropy Primátor Hřib: Chapadla se dotýkají také přímo ODS

