„Neprc*jte ty opice,“ napsal Topolánek. Pak poradil vládě

„Dnes stručně. A. Růst platů ve veřejné sféře není protiinflační, ale proinflační opatření. B. Senioři, nekrmte kachny rohlíkem z Penamu, chcípnou. C. Chudák Dáda. D. A neprcejte ty opice!“ poznamenal Topolánek na svém twitterovém účtu.

Dnes stručně.

A. Růst platů ve veřejné sféře není protiinflační, ale proinflační opatření.

B. Senioři, nekrmte kachny rohlíkem z Penamu, chcípnou.

C. Chudák Dáda.

D. A neprcejte ty opice! — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) May 25, 2022

„…Topole, Ty píšeš twitty jako IDIOT,“ poznamenal jeden z diskutérů. „Dělám to zadarmo a rád. Dělám to pro vás. Mé fanoušky, příznivce a přátele. Děkuji,“ odvětil Topolánek.

„A něco ne tak bujarého k přečtení. Prosím, jen seriózní zájemci,“ poutal Topolánek následně text na serveru Pravybreh.cz – Institut Petra Fialy, jenž přinesl rozhovor právě s ním.

A něco ne tak bujarého k přečtení. Prosím, jen seriózní zájemci ??https://t.co/AJj9Q8aiFl — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) May 25, 2022

V rozhovoru mimo jiné Topolánek hovořil o tom, že by nyní neřešil státní energetickou koncepci. „Byl to po letech projednávání a v den schválení překonaný dokument, kterým se nikdo moc neřídil a do kterého se promítaly cíle asi 180 zájmových skupin a nerealizovatelné sny sociálních inženýrů. Dohnat a předehnat,“ poznamenal Topolánek.

Podle něj nyní jde spíše o to zajistit stopu. „Díky evropským klimatickým ambicím, popírajícím ekonomické i fyzikální zákony, díky německé Ostpolitik a také díky vlastním chybám jsme se stali vydíratelnými a dostali se do energetické závislosti, nedostatku a cenového šoku. Sami to vůbec nemáme pod kontrolou, budeme muset testovat ‚evropskou solidaritu‘. To fakt nechcete. Je ohrožen celý polistopadový vývoj. Může to změnit politickou mapu řady zemí a nebylo by to poprvé,“ dodal Topolánek, že nyní se okamžitě musí řešit obrovské hrozby ukončení dodávek z Ruska, střednědobé, sebezáchranné kroky a dlouhodobou strategii, a u toho všeho mít na paměti sociální rozměr, sociální smír. „Téměř mission impossible. Na zimu jsme byli připraveni, ale se sněhem jsme nepočítali,“ zmínil Topolánek.

„Musíme přinutit obchodníky, aby naplnili zásobníky plynu pro tuzemské potřeby a garantovat jim případný rozdíl v ceně. Musíme nasmlouvat plyn pro nejbližší léta a podepsat mezivládní dohody, hlavně s Německem, aby i v případě jejich vlastního nedostatku plyn pustili až k nám. Musíme nahradit krátkodobě plyn jinými palivy, vyjednat emisní výjimky a prodloužení provozních hodin u stávajících uhelných zdrojů, musíme motivovat producenty uhlí, aby zvýšili či prodloužili těžbu. A asi sto dalších věcí. Zatím tohle všechno vláda ví a realizuje. Řada kroků jde proti tržní ekonomice, ale to v krizi vždycky,“ dodal Topolánek.

„Je třeba říci, že inflace a vysoké ceny energií, promítnuté do zdražení všech oblastí života a základních potřeb lidí, byly a jsou součástí Putinovy hybridní energetické války, a my tak agresi na Ukrajině nejenom platíme, ale krátkodobě s tím nejsme schopni nic dělat,“ podotkl také Topolánek.

„a) Co snížit DPH u tepelných čerpadel na 0?, b) Jakou vidíte roli vodíku v ekonomice?“ zeptal se jej následně k textu na twitteru jeden z uživatelů.

„a) a proč proboha?, b) pokud máte na mysli tzv. ‚zelený‘ vodík, tedy vyrobený z OZE, tak ani nemusíte být významný matematik a fyzik, abyste dospěl k jednoduchému závěru, že nás to nezachrání. Tím neříkám, že bychom na to měli rezignovat,“ odvětil Topolánek.

Psali jsme: A je to tu. Rychle, nebo se to sesype. Fialova vláda poprvé v ohni „Svět není připraven na ukrajinskou statečnost!“ Naštvaný Zelenskyj. To tu ještě nebylo Kde už se nenapijete? Pražští zastupitelé projednají alkoholovou vyhlášku i Koněva „Furt nemá čas. No tak se nemůžete divit, že si to musíme vynutit.“ Varování pro Fialu, možná poslední

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.