„Neskutečný, jak vypadá, totálně jinej chlap!" Viděli prezidenta. A popsali vše

reklama

Vezměme to postupně.

Ke konci října loňského roku za prezidentem Milošem Zemanem dorazila do Ústřední vojenské nemocnice speciální návštěva – exprezident Václav Klaus. Poté, co opustil Zemanův pokoj, prozradil, že si se svým nástupcem v úřadě povídal 50 minut, a rázně vystoupil na jeho obranu. Zpražil jak předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS), tak senátora Pavla Fischera.

Anketa Vyčítáte Okamurově SPD, že obstrukcemi blokuje pandemický zákon? Vyčítám 1% Nevyčítám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19502 lidí

Dodejme, že v neděli 10. října 2021 byl prezident v bezvládném stavu převezen do Ústřední vojenské nemocnice. Ošetřující lékař Miroslav Zavoral veřejnosti diagnózu nesdělil. Dne 18. října 2021 předseda Senátu Vystrčil (ODS) odcitoval stanovisko Ústřední vojenské nemocnice, které nemocnice 13. října 2021 předala vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky Vratislavu Mynářovi, že Zeman v současné době není ze zdravotních důvodů schopen vykonávat pracovní povinnosti a zlepšení je málo pravděpodobné.

Zázrak?

Vypadá to tak. PL totiž hovořily se dvěma lidmi, z jejichž očitého svědectví lze snadno vydedukovat, jak na tom Miloš Zeman v současnosti je.

„Tak především musím říct, že dřív kouřil snad šedesát cigaret značky Dunhill, co si pamatuji. Nyní? Nic. Přestal úplně. Asi každý, kdo kouřil desítky let, pochopí, že to je hodně těžké. Pan prezident nekouří, nepije, až mě to vykolejilo, jak dobře vypadal. Fakt mě to strašně překvapilo," řekl redakci dotyčný zdroj.

Druhý šel ještě o kus dál.

„Nekouří od chvíle, kdy mu to zakázali v nemocnici, drží se. Normálně jí, dobře spí, stravuje se zdravě. Dočista otočil své předešlé zvyky, vypadá výborně, přibral asi pět kilo," uvedl tento náš druhý zdroj. Jak dodal, Miloš Zeman prý má zdravotní sestry, které „se s ním nemažou". Zeman podle tohoto zdroje pravidelně cvičí, posiluje nohy pro chůzi.

Psali jsme: U Havla, to byla jiná doba. Teď vědí, co dělají. A kryjí si záda. Advokát Ortman jasně

Jak jsme se také dozvěděli, rád by totiž dne 8. března, kdy se uskuteční slavnostní ceremoniál předání státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu, šel…

„To jsou odborníci od doktora Borise Šťastného," uvedl tento zdroj.

Rovněž potvrdil, že Miloš Zeman má eminentní zájem o veškeré dění.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jaká válka?

Svůj přehled náležitě zdůraznil při rozhovoru v MfD.

„Už před několika dny jsem řekl, že podle mého názoru žádná válka nebude. Protože Rusové nejsou blázni, aby se pouštěli do operace, která jim přinese více škody než užitku. Pokud jde o americké tajné služby, je to jejich třetí blamáž. První byla v Iráku, kde se nenašly zbraně hromadného ničení. Druhá byla v Afghánistánu, když tvrdily, že Tálibán nikdy nedobude Kábul. No, a třetí je teď,“ pravil Miloš Zeman.

„Nemohu vyloučit nějaký velmi lokální konflikt na hranicích Doněcké či Luhanské republiky. Ale to je něco úplně jiného než ruská agrese vůči Ukrajině. Když se mě ptáte, proč to Západ dělá, a generální tajemník NATO Stoltenberg – který by měl odstoupit kvůli stažení se z Afghánistánu – říká, že Rusové jsou připraveni a válka může začít každý okamžik, no, tak proti tomu mluví stahování ruských jednotek. Které začalo poté, co na svém vlastním území Rusové dokončili vojenské cvičení,“ dodal posléze.

Krom toho prezident navštíví v pátek od 10.00 hodin Poslaneckou sněmovnu a zúčastní se její 11. schůze. Rovněž vystoupí se svým projevem.

PL budou na místě.

Psali jsme: Putin nezaútočí. Šok: Schwarzenberg skoro stejně jako Zeman Nezklamal. Zeman sklízí kritiku za slova o Rusku a Ukrajině Co BIS hledá u CIA? Šándor našel divné věci kolem Koudelky Odhalila spiknutí? Stehlíková viděla dokument a ví víc o Zemanovi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama