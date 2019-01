„Netahejte lva za ocas.“ Hrozí drsné vyhrocení situace v Sýrii. A nejen tam

Noční operace izraelské armády měla dle jejího vyjádření za cíl jednotky Quds iránské revoluční gardy umístěné v Sýrii a také syrskou protivzdušnou obranu. Podle syrské armády byla většina střel izraelské armády sestřelena, nicméně podle britské organizace, která se věnuje lidským právům v Sýrii, bylo jedenáct prorežimních bojovníků zabito, zatímco ruské zdroje hovoří o čtyřech zabitých a 30 sestřelených střelách. Útoky byly podle izraelského deníku Jerusalem Post reakcí na střely odpálené ze Sýrie milicemi Quds do Golanských výšin.

Izraelská armáda celou věc zdůvodnila v sérii postů na Twitteru. Na fotce je údajná raketa, která byla odpálena do severní oblasti Golanských výšin a sestřelena izraelským systémem protiraketové obrany. Později přibylo i video, které pořídili zřejmě lyžaři v oblasti, kde je raketa vidět.

A short while ago, a rocket was fired at the northern Golan Heights and was intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System. pic.twitter.com/RXM7OvdeyJ — Israel Defense Forces (@IDF) January 20, 2019

This is what’s been happening:

On Sunday, Iranian Quds Forces operating in Syria launched a surface-to-surface rocket from Syria aimed at Israel’s Golan Heights. The Iron Dome Aerial Defense System intercepted the rocket. pic.twitter.com/P7yvkpR6An — Israel Defense Forces (@IDF) January 21, 2019

V dalším postu izraelská armáda informuje, že začala útočit na milice Quds v Sýrii a varuje syrskou armádu před nepřátelskými činy proti izraelskému území nebo silám.

We have started striking Iranian Quds targets in Syrian territory. We warn the Syrian Armed Forces against attempting to harm Israeli forces or territory. — Israel Defense Forces (@IDF) January 20, 2019

Jako cíle izraelské odvety armáda označila sklad munice, vojenské stanoviště na damašském letišti, základnu íránské rozvědky a výcvikový tábor íránských sil. I přes varování pro syrskou armádu byly proti Izraelcům nasazeny střely země-vzduch, takže na seznam cílů podle armády přibyly i baterie protivzdušné obrany syrských sil.

These are the Iranian Quds military sites in Syria that we targeted in response:

?? Munition storage sites

?? Military site located in the Damascus International Airport

?? Iranian intelligence site

?? Iranian military training camp pic.twitter.com/pzHQv81l1C — Israel Defense Forces (@IDF) January 21, 2019

Podle posledních dvou příspěvků se Írán prý „zakopává“ v Sýrii, čímž podle IDF ohrožuje Izrael a stabilitu v regionu. Syrský režim je prý zodpovědný za všechno, co se na jeho území děje, tedy i za odpálení střel na izraelské cíle. Izraelská armáda ujišťuje, že bude dále jednat tak, aby bránila Izrael a jeho občany.

By firing towards Israeli civilians, Iran once again proved that it is attempting to entrench itself in Syria, endangering the State of Israel & regional stability.



We will continue operating determinedly to thwart these attempts. pic.twitter.com/RBHWeBH7FW — Israel Defense Forces (@IDF) January 21, 2019

We hold the Syrian regime responsible for everything taking place within Syria and warn them against targeting Israel or permitting others to target Israel from their soil.



We are prepared for all scenarios and will continue operating as needed to defend Israeli civilians. — Israel Defense Forces (@IDF) January 21, 2019

Slova premiéra jsou prý směšná a velitel též zdůraznil, že Írán ponechá všechny vojenské a revoluční poradce v Sýrii stejně jako vybavení a zbraně, aby „vycvičil a posílil síly islámského odporu a utlačovaného syrského lidu“. „Buďte si jist, že vaše směšné hrozby nebereme vážně,“ dodal prý Jafari v reakci na Netanjahua. „Netahejte lva za ocas,“ vzkázal nakonec podle Jerusalem Postu. Velitel vzdušných sil si také podle listu neodpustil komentáře. Írán je podle něj připraven na rozhodující válku s Izraelem, která ukončí útoky IDF na syrké území. „Naše ozbrojené síly jsou připraveny na válku, která skončí drtivou destrukcí Izraele. Jsme připravení na den, kdy uvidíme konec Izraele,“ řekl podle médií.

autor: kas