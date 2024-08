„Nezasahujte do naší demokracie.“ Roztržka USA a Bruselu. Hrozili Muskovi, je zle

Eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton napsal ještě před vysíláním rozhovoru s americkým republikánským kandidátem Donaldem Trumpem na sociální síti X majiteli této sociální sítě Elonu Muskovi. Breton v dopise tvrdil, že přestože se rozhovor konal mimo EU, cokoli bylo během živého vysílání řečeno, mohlo mít dopad na veřejný pořádek v EU. Muska proto varoval, že by si měl dát pozor na to, co vysílá, protože podle pravidel EU známých pod zkratkou DSA nesmí „podporovat nepořádek“.

Justiční výboru amerického Kongresu poslal varování komisaři EU Bretonovi a důrazně mu vzkázal, aby se přestal vměšovat do americké svobody projevu.

V reakci justiční výbor Bretonovi vzkazuje: „V rámci našeho dohledu obdržel vybraný podvýbor svědectví o tom, jak se úředníci jiných vlád, včetně vás a dalších úředníků Evropské unie (EU), snažili cenzurovat projevy - včetně politických projevů na internetu. Vzhledem k vašim nedávným vyhrůžkám odvetou vůči americké společnosti X Corp. za to, že usnadňuje politickou diskusi ve Spojených státech, vás tímto dopisem žádáme, abyste zastavil jakékoli pokusy o zastrašování jednotlivců nebo subjektů, které se ve Spojených státech zabývají politickými projevy, a abyste nepodnikal žádné kroky, které by jinak zasahovaly do amerického demokratického procesu.“

Bretonovi v uplynulých dnech hodila klacky pod nohy i samotná EU, která jeho krok označila za čin osamělého vlka, je ale zřejmé, že dala ruce pryč od Bretonova vyjádření až na základě stížností z USA.

„Jsme zvědavi, zda prezident Macron stáhne nominaci Bretona a navrhne za Francii pro příští období jiného komisaře. Proto potřebujeme vládu, která se nebude bát poslat podobný dopis Evropské komisi a vyjádřit, že tak extenzivní výklad DSA, jaký předvedl komisař Breton, je v rozporu s Ústavou České republiky,“ uvádí k reakci na Justiční výbor amerického Kongresu Společnosti pro obranu svobody projevu.

„Je to obzvlášť důležité v souvislosti s nedávnými příklady nepokojů zesílených podporou obsahu podněcujícího k nenávisti, k šíření nepořádku a k šíření dezinformací,“ stojí dále v dopise, v němž Breton Muskovi také připomínal, že komise vede se sociální síti X řízení a rozhovorem s Donaldem Trumpem si může sociální síť jen přitížit, pokud při něm dojde k podpoře nenávisti, podpoře rasismu a šíření dezinformací. Dopis byl napsán ještě před samotným rozhovorem.

Nakonec Breton Muska varoval, že Evropská komise bude situaci bedlivě sledovat a využije všech dostupných nástrojů, pokud dospěje k názoru, že na sociální síti X došlo k dalšímu narušení DSA. „A to i přijetím dočasných opatření, budou-li chránit občany EU před vážnou újmou.“

Musk Bretonovi na dopis odpověděl peprným memem z filmu Tropic Thunder, u kterého stálo „udělejte velký krok zpět a roz**dejte si vlastní obličej“.

Na otázku, jaký může mít spor dopad na vztah Komise se společností X, která je již vyšetřována kvůli dodržování zákona o digitálních službách (DSA), mluvčí exekutivy EU odpověděl, že instituce „komentáře nekomentuje“.

Podle Společnosti pro obranu svobody projevu (SOSP) Breton otevřeně požadoval cenzuru. Cenzuru nedávného rozhovoru s americkým prezidentem na platformě X s odkazem na nedávno přijatou legislativu DSA. „To ukazuje, že jsme měli pravdu, když jsme varovali před DSA coby cenzurním nástrojem Evropské komise,“ tvrdí SOSP a upozorňuje zejména na pojmy, které Breton v dopisu používá.

