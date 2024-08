Zásadní rozhovor: Trump u Elona Muska. Došlo na Ukrajinu, zlé k Bidenovi

Více než dvou hodinovému rozhovoru mezi Donaldem Trumpem a Elonem Muskem předcházel Trumpův návrat na Muskovu sociální síť X. Trump byl z platformy tehdy známé jako Twitter vykázán dva dny po událostech z 6. ledna – Útoku na Kapitol, společnost jako důvod uvedla „riziko dalšího podněcování násilí“. V listopadu 2022 Musk společnost koupil a Trumpův účet byl obnoven. Trump však byl více spokojen a vyjadřoval se převážně na své vlastní platformě Truth Social.

Na síti X po svém návratu během pár hodin před rozhovorem zveřejnil několik videí ze své prezidentské kampaně. Samotný rozhovor, následně sdílený právě na X, měl začínat ve středu ve dvě hodiny ráno středoevropského času. Kvůli technickým problémům byl však zpožděn o více než 40 minut.

Prvním tématem rozhovoru se přirozeně stal pokus o atentát na Donalda Trumpa z 13. července v Pensylvánii. Musk pochválil Trumpova bojovného ducha. „Vaše reakce během toho atentátu byla inspirativní. Místo abyste se stáhl nebo schovával, zvedl jste pěst a volal: boj, boj, boj,“ řekl Musk republikánskému kandidátovi. „Prezident Spojených států reprezentuje Ameriku, a já si myslím, že právě tohle je Amerika – síla tváří v tvář nebezpečí. To je jeden z důvodů, proč jsem s nadšením podpořil vaši kandidaturu na prezidenta USA,“ uvedl miliardář a zeptal se Trumpa, jaká to byla zkušenost pro něj.

„Ne příjemná,“ odpověděl se smíchem Trump. Vzpomněl, že všude bylo hodně krve. Že ho však útočník trefil do ucha bylo pravděpodobně nejlepší alternativou. „Okamžitě jsem věděl, že to byla kulka. Okamžitě jsem věděl, že mě zasáhla u ucha,“ řekl Trump a dodal, že to byl zázrak. V Boha věřil i předtím, nyní po pokusu atentát v něj věří ještě víc. „Kdybych neotočil hlavu, tak bych teď s vámi nemluvil – i když vás mám rád," řekl Trump majiteli platformy X, Elonu Muskovi.

Trump také pochválil pohotovost odstřelovače Tajné služby Spojených států amerických, který útočníka během několika vteřin odstranil. Na střeše, ze které Thomas Matthew Crooks střílel, však dle jeho názoru nikdo neměl být. „O tajné službě však musím říct, že když jsem se sklonil... létaly mi kulky nad hlavou, slyšel jsem je svištět, a tihle chlapi – a jedna dáma – na mě skočili… udělali to tak rychle, že to vyžadovalo obrovskou odvahu,“ nešetřil na chválou na tehdy přítomné agenty Tajné služby.

Během přátelského rozhovoru mezi Trumpem a Muskem se bývalý prezident převážně zaměřil právě na nedávný pokus o a nelegální migraci. „Do naší země přišlo více než 20 milionů lidí. Mnozí z nich přicházejí z věznic, psychiatrických léčeben nebo blázinců, a mnozí z nich jsou teroristé. A řeknu vám, nepřicházejí jen z Jižní Ameriky, přicházejí z Afriky a z celého světa…“ uvedl Trump.

V souvislosti s nelegální migrací do Spojených států mluvil o „nefunkční vládě“ prezidenta Joe Bidena a jeho viceprezidentky Kamaly Harrisové, která je i jeho protikandidátkou do nadcházejících listopadových voleb. „Den 7. října… to se nikdy nemělo stát,“ zmínil den, kdy Hamás v říjnu loňského roku napadl Izrael. „Je to smutné, podíváme-li se na Ukrajinu… to se nikdy nemělo stát. Máme nefunkční vládu, jsou v ní nefunkční lidé, kteří by neměli vést naši zemi,“ řekl Trump.

I přes to za největší problém považuje nelegální migraci. „Měsíčně přicházejí miliony lidí. A pak se (vláda) snaží tvářit, že něco udělá. Měla tři a půl roku a dalších pět měsíců, kdy mohli něco udělat. Ale neudělají nic, jen o tom mluví,“ stěžoval si Trump na administrativu Joea Bidena, který odstoupil z kandidatury do Bílého domu 22. července.

Zastavením pohybu migrace na jižní hranicí Spojených států amerických byla Bidenem oficiálně 24. března 2021 pověřena Kamala Harrisová. Nyní ve své kampani zaujala proti imigraci tvrdé stanovisko a hovoří o „komplexní reformě“ imigračního systému a „silné ochranně hranic“.

I Musk uznal, že současný systém imigrace nefunguje. „Ať už to je otázka vůle nebo kompetence, nemáme bezpečnou hranici. Lidé se k nám hrnou přes hranice jako kdyby to byla Světová válka Z – zombie apokalypsa,“ odkázal Musk na film z roku 2013 v hlavní roli s Bradem Pittem.

Během rozhovoru Trump viceprezidentku Harrisovou několikrát urazil, označil ji za „nekompetentní“ a za „radikálního levicového šílence“. Pochválil však její vzhled, když jí byla věnována obálka magazínu Time. „Dnes jsem viděl její obrázek na obálce časopisu TIME. Vypadala jako nejkrásnější herečka, která kdy žila. Byla to malba. A vlastně vypadala velmi podobně jako skvělá první dáma, Melania… Ale samozřejmě je krásná žena,“ řekl Trump.

Následně Trump s Muskem diskutovali o vnímání síly amerického prezidenta a jeho vlivu na globální bezpečnost. Musk kritizoval současnou administrativu Joea Bidena. V souvislosti s kandidaturou Kamaly Harrisové následně hovořil o tom, jaký by měl být americký prezident.

Dle jeho názoru Biden ani Harrisová nedokáží dostatečně odstrašit nebo ovlivnit autoritářské vůdce a tím pádem nezajišťují odpovídající bezpečnostní úroveň pro svět. „Myslím, že lidé se určitě nenechají zastrašit Kamalou. A zjevně se jich Biden vůbec nebojí. A musíte to brát v kontextu globální bezpečnosti; pokud je americký prezident někdo, koho se zlí diktátoři bojí, má to obrovský vliv na bezpečnost světa,“ uvedl Musk.

Trump poté v návaznosti na zmínku o diktátorech a globální bezpečnosti promluvil o svém vtahu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. „Putina velmi dobře znám, mám s ním velmi dobré vztahy. Respektoval mě. Často jsme mluvili o Ukrajině – to byla jeho slabost. Ale řekl jsem mu: nedělej to,“ naznačil Trump, že zatímco on měl osobní vliv a mohl řídit chování diktátorů, současní lídři, jak říká Musk, nedokážou dosáhnout stejného efektu.

„Jsou tu velmi tvrdí hráči. A pokud si nemyslí, že americký prezident je dostatečně tvrdý, budou si dělat, co chtějí, a to ohrožuje celý svět,“ dodal Musk.

Trump na to reagoval tvrzením, že on tyto tvrdé hráče všechny zná. „Znám Putina, znám prezidenta Si Ťin-pchinga, znám Kim Čong-una ze Severní Koreji, znám všechny,“ prohlásil Trump. „Neříkám o nich nic dobrého ani špatného, ale jsou na vrcholu jejich hry. Jsou tvrdí, jsou chytrý, jsou zákeřní a budou bránit své země… jsou na vrcholu své hry a když vidí Kamalu nebo Bidena… nemohou tomu uvěřit,“ řekl Trump.

Dle jeho slov měl vliv i na Čínu a její obchodní vztahy s Íránem. „Před čtyřmi roky jsme byli respektováni. Když jsem (Číně) řekl nekupujte od nich ropu, tak ji nekupovali. Oni (Írán) tak neměl žádné peníze, útok na Izrael by se proto nikdy nestal,“ uvedl Trump. Musk podotkl, že velcí hráči „reagují na sílu, ne na slabost“.

O Bidenovi prohlásil, že je absolutně "nejhorší". „Měl nízké IQ před 30 lety, teď už si ani nemyslím, že nějaké IQ vůbec má,“ řekl o současném prezidentovi Spojených států. V rozhovoru se dále snažil dokázat, že jeho osobní vztahy a vliv na tyto lídry byly efektivní, a že současní lídři nedokážou dosáhnout stejného výsledku. Kritizoval, že Biden prohlásil, že Ukrajina bude v NATO.

Celý rozhovor k poslechnutí zde:

This is the long version. Shorter edit of highlights coming soon. https://t.co/Ksm6UqdIq6 — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2024

