„Nezastavíme se před ničím.“ Potíže pro bývalého hlavouna EU. Nedal si pozor na jazyk

V listopadu minulého roku v Nizozemí proběhly volby. Je duben, blíží se volby do Evropského parlamentu, ale Nizozemí stále nemá sestavenu novou vládu a jeho premiérem je stále Mark Rutte, který ovšem už avizoval, že se po konci ve funkci z veřejného života stáhne.

Situace v nizozemském parlamentu je složitá. Vítězem voleb byl bezpochyby Geert Wilders, jehož Strana pro svobodu (PVV) získala 23,49 % hlasů a tedy 37 křesel v nizozemském parlamentu. Podle zpráv z března vyjednával Wilders s tamními lidovci, stranou Nové společenské smlouvy a se zemědělskou stranou o uzavření koalice. Ale požadavkem při vyjednávání bylo, že ani jeden z lídrů partají by nebyl ve vládě.

Wildersova partaj přitom posiluje. Ve volbách měla necelých 24 %. Od té doby se ale její preference zvedly, a to podstatně. Podle agregátoru průzkumů serveru Politico by v březnu měla partaj plnou třetinu všech hlasů, tedy 33 %. Což odpovídá i poslednímu průzkumu, který Wildersově PVV přisuzuje plných padesát křesel v nizozemském parlamentu.

Wildersovým největším soupeřem je koalice socialistů a Zelených, kterou vede Frans Timmermans. Nevede ji přitom dlouho, pouze od srpna minulého roku, kdy rezignoval na post eurokomisaře pro klimatické změny, aby se mohl vrátit do nizozemské politiky. S 15,75 % hlasů byla jeho strana druhá nejúspěšnější ve volbách a má 25 křesel.

Právě na Timmermanse nyní od Geerta Wilderse míří žaloba. Jak informuje deník NL Times, Wilders obviňuje Timmermanse, že jeho slova vyvolávají násilí proti jeho osobě. Což zakládá na proslovu, který bývalý eurokomisař přednesl v sobotu.

Problém je také v tom, že se lišil psaný projev a to, co Timmermans skutečně řekl. V projevu bývalý eurokomisař řekl „Nic nás nezastaví/před ničím se nezastavíme.“ V tištěné verzi je ale použit obrat „neselžeme v zabránění tomu, aby se Wilders v této zemi dostal k moci“. Podle Wildersova právního zástupce na tom ovšem nezáleží, protože úmysl je stejný, tedy použít jakékoliv metody k tomu, aby se Wilders k moci nedostal. Právník připomenul, že v Nizozemí byl už jeden politik, který vystupoval proti islámu, zavražděn. (Pim Fortuyn, zabit roku 2002 při volební kampani radikálním bojovníkem za práva zvířat Volkertem van der Graafem práv kvůli „očerňování islámských obyvatel Nizozemí“ – pozn. red.). A že Timmermans dobře ví, že Wilders má už 20 let ochranku, protože jsou tací, kteří by vůči němu chtěli použít násilí. Použil proti Timmermansovi i jeho vlastní výrok, že politik musí být velmi opatrný, co říká, vzhledem k tomu, jaký to může mít efekt.

Bývalý eurokomisař už popřel, že by se nějaké výzvy k násilí dopustil. Tvrdí, že jeho prostředky jsou vždy parlamentní a odmítá jiné výklady. A obvinil Wilderse, že přechází do útoku vždy, když je kritizován.

