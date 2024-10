„Nic nového.“ Po nasazení Severokorejců Jan Schneider promluvil o „žoldácích“ na Ukrajině

Anketa Jaké další funkce byste chtěl(a) odemykat za Prémiové body PL? článek - přehrávání audioverze článku (TTS) 1% článek - hodnocení autora článku 3% článek - hodnocení obsahu článku 1% diskuse - snížení celkového množství banů (možnost hodnotit jiné příspěvky) 84% diskuse - možnost vyjádření emocí k příspěvku (hodnocení emotikony) 3% diskuse - zobrazení diskuse starší 2 dnů 2% profily PL - topování politika na HP PLCZ 0% profily PL - upozornění na nový obsah konkrétního politika 1% jiné 5% hlasovalo: 367 lidí



„Vážený pane premiére Viktore Orbáne, děkujeme Vám za Vaše nedávné vystoupení v EP, které vrátilo mnoha občanům České republiky naději, že velké válce, která by ničivě dopadla na Evropu, lze zabránit. Účinkem Vašeho statečného projevu se mediální manipulace, která v posledních letech pokřivuje mysl lidí a vnucuje jim ‚jediné správné‘ vnímání skutečnosti, roztrhla jako zvetšelá opona a rázem se vyjevila skutečná pravda,“ uvádí se v textu dopisu, reagujícího na slova Orbána v Evropském parlamentu, která směřovala především k posilování konkurenceschopnosti EU, ale též k nelegální migraci, k posílení obranného průmyslu, ke zprávě italského expremiéra a bývalého šéfa Evropské centrální banky Maria Draghiho, která hovoří o posílení evropského hospodářství či o stavu zemědělství.



„I kdyby předsednictví Maďarska v Radě EU nenaplnilo očekávání lidí, kteří touží po rychlých změnách, výzva k osobní volbě a statečnosti každého z nás byla veřejně učiněna. Teď už záleží na každém z těch, které Vaše slova osvobodila z letargie, aby své nově probuzené naději dal energii vlastních činů,“ zaznívá též v dopisu Schneidera a Procházkové.

„On nahlas řekl něco, co bylo potřeba, a do té doby se v Evropské unii nenosilo,“ zhodnotil nyní bezpečnostní analytik v pořadu Aby bylo jasno. Orbán dle něj riskoval odvetu, která skutečně nastala v podobě „smršti“ odmítavých reakcí. Někteří čeští europoslanci po projevu maďarského premiéra Viktora Orbána v Evropském parlamentu například kritizovali postoj jeho vlády k pomoci Ukrajině či jeho politiku v souvislosti s LGBT tematikou. „Bylo to jako něco z kanálu. Přimělo nás to k tomu rozhodnutí, že bychom se měli veřejně ozvat,“ pronesli.

Maďarský premiér nedávno vzbudil ohlas také tím, že při příležitosti 68. výročí povstání vyzval Maďary, aby čelili Bruselu tak, jako se v roce 1956 postavili sovětské armádě. Stalo se tak, když hovořil o tom, že cítí z Bruselu tlak směrem k zapojení se do války na Ukrajině, „vnucování“ migrantů či „předání dětí genderovým aktivistům“. „Máme se podvolit cizí velmoci, tentokrát z Bruselu, nebo jí máme klást odpor? To je vážné rozhodnutí, které Maďarsko čeká. Navrhuji, aby naše odpověď byla stejně jasná a jednoznačná jako v roce 1956,“ odmítl Orbán ty tlaky, které dle něj Brusel na Maďarsko vyvíjí.



Dle Schneidera je právě podobný nekorektní přístup v současnosti potřeba. „Určitá nekorektnost v těch politických vyjádřeních je nezbytná, protože konformita ubíjí jakoukoli iniciativu, jakoukoli kreativitu. Myslím, že Orbán ty vody trochu zčeří a prokysličí,“ zhodnotil.

Vyjádřil se též k tématu nasazení severokorejských vojáků v ukrajinském konfliktu na straně Ruska. Bezpečnostní analytik a publicista podotkl, že na toto má „naprosto neutrální“ náhled. „Kdyby na ukrajinské straně bojovali jenom Ukrajinci, tak by to byl trochu nesymetrický tah, ale vzhledem k tomu, kolik různých žoldáků a vojáků pod různým krytím z celého Západu se na ukrajinské straně angažuje, to není systémově nic nového,“ podotkl Schneider.



Vyslání vojáků evropských zemí NATO na Ukrajinu v reakci na tento tah Ruska by dle něj znamenalo, že by se Severoatlantická aliance „ocitla neskrývaně v konfliktu s Ruskem“. „Faktem je, že by tato cesta nevedla k ničemu dobrému,“ ohodnotil.



Naopak coby „pragmatickou“ vnímá spolupráci Izraele a Ukrajiny při obraně před íránskými drony. Izrael totiž před nedávnem poprvé od začátku ruské invaze na Ukrajinu schválil prodej vyspělého zbraňového systému Ukrajině v podobě elektronického systému ochrany před drony. A přestože to nijak nemění postoj Jeruzalému poskytovat Kyjevu jen obrannou – a nikoliv přímo útočnou – pomoc, jde o zatím největší podobnou přímou spolupráci obou napadených zemí.

Schneider poznačil, že spolupráce je výhodná, jelikož cílí na hrozbu v podobě stejných zbraní. Upozornil však, že by byl nerad, kdyby směřovala i hlubším směrem. „Doufám, že to neznamená nic víc, protože v okamžiku, kdy by se Izraelci začali paktovat s potomky – nebo s příznivci – banderovců, tak by opravdu postavili tu svoji historii na hlavu. Vysmáli by se svým předkům a svým padlým. Takže já doufám, že tam ten zdravý rozum dá bariéry, postaví hranice technické spolupráci, protože dát se dohromady s touto ideologií by byla zrada vlastní historie,“ zmínil bezpečnostní analytik v pořadu Aby bylo jasno.



