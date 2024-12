„O tom nepíšou.“ Oceněná doktorka Krátká o propadu porodnosti a očkování

Imunoložka Zuzana Krátká si ve vysílání Inovace republiky posteskla, že se jí nelíbí propad porodnosti v ČR po covidu. Za příznivou zprávu naopak považuje, že se děti přestávají očkovat na covid.

„Pediatři nevyslyšeli volání vakcinologů, že by bylo fajn malé děti naočkovat třemi dávkami,“ sdělila imunoložka a připomněla, že v loňském roce spolu s kolegy provedla s využitím dat publikovaných ÚZIS zajímavý průzkum.

„Vyfiltrovali jsme dětské ordinace – jak moc se očkují děti, hlavně od šesti měsíců do čtyř let. Za rok 2023 pouze šest ordinací očkovalo takto malé děti, nakonec bylo podáno jen asi 250 dávek. Když jsme v lednu 2024 výsledky zveřejnili, ÚZIS zatrhl toto filtrování a velmi omezil přístup veřejnosti k těmto stránkám,“ dodala.

Po covidu imunita trvá až dvě sezóny

Imunita po prodělaném covidu podle Krátké přetrvává zhruba rok a půl.

„Někdo má až dvě sezóny za sebou bez dalšího onemocnění. Kdo prodělal onemocnění, má velmi nízké riziko, že onemocní vážně při reinfekci, že bude hospitalizován nebo zemře. Samozřejmě to neznamená, že nemůžeme mít krátkodobé onemocnění covidem. Neznám nikoho, kdo by fatálně onemocněl při druhé nebo třetí infekci. To, že máme rýmu, dva dny teplotu a škrábe nás v krku, nepovažuji za velký problém,“ uvedla imunoložka.

Připustila však, že kdo má velký problém s imunitou, může nemoc prodělat hůře.

Očkování je stimul

Za pozitivní má také to, že kromě miminek nebyli masivně očkovaní ani středoškoláci.

„Přesto jsou stále rizikové skupiny nuceny do očkování,“ posteskla si Krátká.

Mnozí lékaři to podle ní dělají, protože nechtějí vzít zodpovědnost na sebe.

„Také mám autoimunitní onemocnění a můj pan profesor mi opakovaně říkal: Žádné očkování! To bylo ještě dlouho před covidem,“ sdělila imunoložka a dodala: „Očkování je stimul, který aktivuje imunitu, může aktivovat autoimunitu.“

Dlouhodobý tlak na lékaře

Tlak na lékaře, aby očkovali, je podle Krátké dlouhodobý a velmi tvrdý.

„Může pro ně být velmi nepříjemný a je těžké ze situace vybruslit,“ soudí.

Ještě jsme se podle Krátké v ČR nedostali do bodu, že by lékaři řekli: „My to takhle nechceme, my to chceme jinak.“

Snížená porodnost

Upozorňuje také na skutečnost, že po covidu došlo k propadu porodnosti, který je hlubší, než očekávali demografové. Noviny podle ní tento fakt tají.

„Už o tom ani nepíšou,“ tvrdí imunoložka a dodává: „Je to níž, než byly predikce. Úhrnná porodnost je velmi nízká. A teď je otázka, jestli je to dlouhodobou mediální kampaní, která rozhodně není prorodinná. Nebo jestli se generace Z staví na zadní a děti nechce. Nebo jestli se stalo to, že ženy, které měly rodit v době covidu, rodit nemůžou, protože to nejde, už jsou páry staré a obecně nemají peníze na to, aby měly víc dětí. Takže se sčítá několik různých faktorů.“

Nedostatečná omluva ČT

Imunoložka Krátká také zmínila, že dva a půl roku vymáhala omluvu po České televizi.

„Poskytla jsem rozhovor pro ParlamentníListy.cz, který měl velkou čtenost, a když ČT v pořadu Newsroom udělala speciální číslo na téma dezinformátoři a mluvilo se o šarlatánech, kterým by normální lidé nevěnovali pozornost, paní redaktorka měla za sebou právě tento článek s mojí podobiznou,“ objasnila imunoložka, co se jí nelíbilo.

Českou televizi nejprve požádala, aby se omluvila a příspěvek stáhla.

„A když to nešlo po dobrém, tak jsme to chtěli soudně vymoci. Letos se konečně podařilo po čtyřech soudech získat omluvu. Redakce se v druhé půlce srpna omluvila, zase v pořadu Newsroom. Až úplně na konci, poté co řekli dobrou noc, zveřejnili na jednu minutu text omluvy, v jedenáct hodin v noci. Dál se to řešilo před Radou ČT i s panem ředitelem a stále to není dořešeno,“ uvedla imunoložka. Jak ParlamentníListy.cz již informovaly, věc bude mít další právní dohru.

