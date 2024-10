„Od reality odtržený blázen.“ Pekarová vyjevila, jak vyhrát válku na Ukrajině. A narazila

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová a předseda Senátu Miloš Vystrčil se zúčastnili parlamentního summitu Krymské platformy. Setkání navazující na loňský ročník konaný v Praze se tentokrát uskutečnilo v lotyšské Rize. Pekarová Adamová ve svém projevu vyzvala účastníky summitu k ještě větší politické, ekonomické i vojenské podpoře bránící se Ukrajiny. Jedině tak totiž může být ukončena ruská protiprávní okupace Krymu a docíleno spravedlivého míru v celé zemi. Anketa Jaké další funkce byste chtěl(a) odemykat za Prémiové body PL? článek - přehrávání audioverze článku (TTS) 1% článek - hodnocení autora článku 3% článek - hodnocení obsahu článku 2% diskuse - snížení celkového množství banů (možnost hodnotit jiné příspěvky) 84% diskuse - možnost vyjádření emocí k příspěvku (hodnocení emotikony) 3% diskuse - zobrazení diskuse starší 2 dnů 2% profily PL - topování politika na HP PLCZ 0% profily PL - upozornění na nový obsah konkrétního politika 0% jiné 5% hlasovalo: 340 lidí

Podle Pekarové Adamové je potřeba udržovat otázku Krymu stále živou. „Udržovat otázku Krymu ve všeobecném povědomí je důležité, ale samo o sobě to obyvatelům Krymu svobodu nevrátí,“ řekla rozhodně Pekarová.

Ale stačí jen připomínat připojení Krymu k Rusku? Podle předsedkyně Poslanecké sněmovny nikoliv. „Nepomůže to uneseným dětem, aby se vrátily ke svým rodinám. Neobnoví to ani územní celistvost Ukrajiny, ani to neposlouží mezinárodnímu právu,“ řekl důrazně.

A ukázala, kudy by se měly ubírat země podporující Ukrajinu. „Jediným způsobem, jak skutečně obnovit svobodu a dosáhnout spravedlnosti na Krymu i v celé Ukrajině, je vyhrát válku,“ uvedla ve svém projevu předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Přitom to nejsou jen prázdná slova. Pekarová přišla s návodem, jak válku na Ukrajině vyhrát. „Všechny ingredience jsou známé a dostupné. Více vojenské pomoci bez nesmyslných omezení, více ekonomické podpory, účinnější sankce, intenzivnější politický a diplomatický tlak,“ vyjmenovávala Pekarová jednotlivé kroky, jak Rusko ve válce porazit.

Veškerá s tím spojená břemena pak leží na bedrech politických lídrů, pravila Pekarová. „Je na nás, politických lídrech, abychom pro to vše zmobilizovali dostatečnou politickou vůli a společenskou shodu,“ řekla s tím, že společnost už začíná být válkou unavená a bojí se její eskalace.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak se takové eskalaci vyhnout? I v tom má Pekarová jasno. Musíme válku vyhrát. „Naší společnou povinností je dosáhnout spravedlivého míru, což nelze jinak než vítězstvím ve válce,“ uzavřela předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Setkání Krymské platformy se zúčastnil i předseda Senátu Miloš Vystrčil. Ten vidí, že budoucnost Ukrajiny je zároveň naší budoucností. „Budoucnost Ukrajiny je i naší budoucností,“ řekl pak ve svém projevu předseda Senátu Miloš Vystrčil.

O své účasti na setkání Krymské platformy informovala Pekarové i na svém profilu na síti X. „Rusko možná vypadá jako obr, ale stojí na hliněných nohou. Je čas přestat váhat - k vítězství je třeba více vojenské pomoci, účinnější sankce a silnější politická podpora. Mír přijde díky síle a vítězství,“ napsala k tomu Pekarová.

Na parlamentním summitu Krymské platformy jsem vystoupila s jasným vzkazem: Ukrajina může zvítězit, a to brzy.

Rusko možná vypadá jako obr, ale stojí na hliněných nohou. Je čas přestat váhat - k vítězství je třeba více vojenské pomoci, účinnější sankce a silnější politická… pic.twitter.com/wxtWDTmRpc — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) October 24, 2024

A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.

„Vzkazy, proklamace, gesta, objetí, trička, slova podpory a semknutí. Prázdnota. Já už jsem na to alergický. Prosaďte vstup NATO do konfliktu. Žádný útok. Jen obrana. Pokud Kimovci vstoupí na Ukrajinu, nabízí se to,“ napsal Pekarové Michal Karvánek.

„Bláboly a fráze, jak na schůzi uličního výboru KSČ,“ ozvala se vzpomínka na minulý režim.

Miloš Vystrčil ODS

PROFIL NENÍ POUŽÍVÁN.Případné dotazy na kontakty v Detailech

předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na adresu předsedkyně Pekarové utrousil ironickou poznámku i další diskutér. „Ufff... Super a díky moc, ještě že jste to řekla. Svět váhal, nikdo nevěděl co dělat, až vy jste do toho vnesla světlo. Teď je už válka vyhrána. Tenhle projev, to je prostě gamechanger. Bod zlomu, zapíše se do dějin,“ napsal Pekarové Jan Dědeček.

Ozval se i místopředseda Svobodných Luboš Zálom. „Vy si to představujete jako Hurvínek válku,“ poznamenal lakonicky Zálom.

„Takže podle vaší logiky, když něco nefunguje a nemá to žádný účinek, tak to ještě znásobíte. Fakt super…“ dopustil se v reakci ironie Michal.

„Mám pocit, že to je jenom váš sen. Moc bych si přála, aby to skončilo, ale nezapomínejte, že Rus se nevzdává. Lituji všechny, z obou dvou stran, všechny nevinné, co se účastní a musí se účastnit za zájmy cizích mocností. A nebuďte jednostranní. Ta válka těch dvou začala už v r. 2014,“ odpověděla předsedkyni Poslanecké sněmovny Milena.

Přišly i pochybnosti o tom, jestli Ukrajina vůbec může nad Ruskem zvítězit. „Napsat v říjnu 2024, že Ukrajina může nad Ruskem brzy zvítězit, může jenom od reality úplně odtržený blázen,“ napsal v odpovědi Filip Šamonil.

„Vaše prázdné fráze, jako vystřižené z Rudého práva, popírají realitu. To jen dokládá, že jste se nikdy neměla stát druhým nejvyšším ústavní činitelem v této zemi. Politická situace v této zemi není normální,“ zkonstatoval Pavel Trojan.

Psali jsme: „Pánové, jdu zvracet.“ Útoky na Babiše kvůli StB? Něco se neříká. Vyoral se neudržel „On mluvil s Putinem.“ Velké předvolební odhalení je tu. Ne na Trumpa, ale na Muska Ministr Rakušan: Výjimka umožní perspektivním lidem postupovat, protože praxe je mnohdy důležitější Velká rána pro šéfa OSN. Zelenskyj se s ním nesejde a nadává mu Dominik Hašek s Tomášem Zdechovským