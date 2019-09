„Osvobozený Babiš“: Brzděte, zaznělo. A Erik Best také něco má

Český novinář amerického původu napsal na svém Facebooku status k trestnímu stíhání Andreje Babiše. Sdílel fotku z pořadu Události komentáře na ČT24, kde se řešilo zastavení trestního stíhání Andreje Babiše, kam byli pozváni všichni zástupci parlamentních stran. Jedním z podtémat byly i obavy o nezávislost české justice, a právě tam mířil Bestův komentář. Napsal tedy:

„Nezávislost české justice byla vzorem pro všechny demokratické státy světa, když ještě u moci byli Sobotka, Chovanec, Pokorný, Blahut, Šuman, Roman, Bakala, Křetínský, Vítek.

Teď už jsou ale zlaté časy definitivně pryč. ??“

Okomentoval mu to například Pavel Doubrava, napsal: „Koho tihle panáci ještě zajímají...? ??“

Okomentoval to i Jaroslav Turek, který napsal: „Pánové by si měli v tomto směru prostudovat historii ČR, stačilo by od r 1993 po r 1996.“

Anketa Jakou roli sehrál ruský národ v dějinách Československa a České republiky? Jednoznačně kladnou 88% Spíše kladnou 7% Spíše zápornou 3% Jednoznačně zápornou 2% hlasovalo: 1884 lidí

Psychoanalytik Tomas Rektor se k Babišovi taky vyjádřil. Ve svém statusu se dotkl ruských trollů:

„K tomu zastavení trestního stíhání. Dřív, než vezmete do rukou vidle a pochodně, nechcete počkat aspoň na odůvodnění?

Jeden z cílů (pro)ruských trollů je narušení naší důvěry v právní stát. Nedělejme tu práci za ně.“

Někdejší mluvčí Pavla Němce a publicista Petr Dimun měl též potřebu se vyjádřit k zastavení trestního stíhání Babiše. Zaujalo ho neustálé strašení politiků o ohrožení právního státu, i když finální rozhodnutí nepadlo.

Napsal tedy:

„Takže abych shrnul politickou kulturu a důvěru politické elity v právní stát:

Ačkoliv nepadlo finální rozhodnutí a o důvodech údajné změny právního názoru dozorového státního zástupce není nic známo, drtivá většina politiků celý den vyjadřuje zásadní pochybnosti a zpochybňuje osobu tohoto státního zástupce. Ten Babiš zatemňuje lidem mysl a je zřejmé, že mnozí tak dlouho nahlíželi do propasti, až propast vhlédla do nich.“

S tím však úplně nesouhlasil vědecký pracovník v Historickém ústavu Akademie věd Jan Slavíček v diskuzi. Napsal: „Petře, a kdo to začal? Kdo začal vykřikovat o koupeném stíhání? Já pevně věřím v právní stát, pokud to žalobce zastaví, fajn. Pokud s tím nadřízené instance budou souhlasit, budu to samozřejmě respektovat s vírou, že právní stát platí. Ale po těch letech, co tu Babiš a jeho lidi vykřikovali, že právní stát není, že si lze stíhání koupit a kdo ví co ještě, se prostě nelze divit takovéto reakci. Nejzásadnějšími zpochybněními právního státu byla přece dlouhé měsíce/roky vyjádření premiéra AB. a prezident MZ. a jejich lidí.“

Na to ovšem reagoval Petr Dimun, když napsal: „Ale to já nezpochybňuji, že je AB v tomto úplně stejný, jako ti, které označil za Matrix. Možná horší. Ale oni se nesmí přece snížit na jeho úroveň,“ kdy na to reagoval opět Jan Slavíček: „Petr Dimun Jenže to je právě to strašně těžký. Základní slabinou demokracie je, že je v nevýhodě proti těm, kdo využívají jejích institucí k jejímu rozkladu. Podobně je v zásadní nevýhodě racionální směr politiky proti populismu. Pokud do toho nepůjdeš podobně tvrdě jako populisté, budeš prohrávat. Opozice nedokáže proti AB. najít cestu k integraci, nedokáže vygenerovat silné osobnosti. A racionální argumentace, jak se ukazuje, vůbec nepomáhá (volby, průzkumy). Tak zkouší tohle. Samozřejmě to taky nebude fungovat a taky je mi to líto. Ale vlastně je docela chápu.“

Na to reagoval, do diskuze nově vstoupivší, Karol Hrádela: „I já věřím v právní stát. Přesto jsem zcela vážně v červnu přednášel na vědecké konferenci o účelových trestních stíháních a uváděl konkrétní skutečnosti a důkazy o tom, co se u nás děje,“ kdy opět reagoval Jan Slavíček, když napsal: „Jistě. Nejste ovšem premiér ani prezident. Pokud se v tom vyznáte, mohl byste mi jmenovat jiné v dané době úřadující hlavy států/vlád, které toto prohlásily? Podle mého je to obludně solitérní případ, ale nepátral jsem a rád se to dozvím (a uznám, že jsme se mýlil).“ Diskuzi zde zakončil Karol Hrádela komentářem: „Jan Slavíček A co má dělat premiér, pokud je přesvědčen, že jde o účelové jednání? Má případné lumpárně vyjít vstříc? Tím nijak nehodnotím vlastní jednání. Neznám spis, jen jsem si z veřejných zdrojů ověřoval některá tvrzení našich sdělovacích prostředků o tom, co se dělo a jako právník jsem na základě důkazů dospěl k jiným závěrům. Nemohu však vyloučit, že ve spise je něco, co neuniklo a co celou věc staví do jiného světla. Proto nehodnotím, zda se něčeho dopustil či ne. Bez znalosti spisu by to bylo povrchní a tvrzení zainteresovaných vždy beru s jistou reservou. Zatím se mi jeho trestná činnost nezdá být prokázaná, ale skutečně neznám spis.“

Diskuzi okomentoval i Dušan Šrámek: „Tak jestliže to vypálili tak, že porušili brutálně tř., tak to prostě smrdí,“ napsal.

