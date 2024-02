„Ozdobné“ špekáčky v prodejně Lidl. „Celé kolonie plísní“

Problémy s masem v českých supermarketech, na jejichž pultech se nezřídka kdy objevují i již zcela zkažené výrobky pokryté plísní, nekončí. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) při svých nedávných kontrolách objevila maso už v takovém stavu, kdy by jej již „ani pes nežral“. V takovémto tristním stavu byly lidem prodávány kupříkladu špekáčky v prodejně Lidlu v Doksech, které již na svém povrchu hostily celé kolonie plísní. Zatímco „ozdobné“ špekáčky lze rozpoznat pouhým okem, u nebezpečného masa z řetězců Kaufland, Globus anebo Albert byste si na první pohled zřejmě vůbec ničeho nevšimli. Přesto po jeho konzumaci hrozí vážné zdravotní potíže. SZPI varuje, že toto maso můžete mít stále doma.

Na přelomu roku již potravinářská inspekce při svých kontrolách objevila všelijaké nepříliš potěšivé nálezy, mezi nimiž byly případy, kdy byl zákazníkům nabízen ke koupi v provozovně Penny Marketu termix s kovovou chutí a vůní po chemikáliích či těstoviny s alkaloidy vyvolávajícími otravu v prodejně Kauflandu. Nejčastěji však budilo pozornost inspektorů SZPI maso, jehož nákup v tuzemských supermarketech dle počtu hlášení nebezpečných potravin, připomínal leckdy až ruskou ruletu.



Zkažené maso objevovali inspektoři v obchodech v takovém stavu, že leckdy nebylo třeba ani otevírat obal a už z dálky bylo z jeho zbarvení zacházejícího až do zelených odstínů patrné, že je zákazníkům nabízeno něco, co už mělo být dávno leda tak v kontejneru. I přesto, že SZPI uveřejnila již stovky takovýchto případů, zjištění, že byly nakupujícím prodávány už viditelně značně zkažené masné výrobky, přibývají i nadále.

Hned při prvním pohledu již přitom bylo jasné, že něco není v pořádku například v prodejně Lidlu v Doksech, kde kontroloři objevili celé kolonie plísní na povrchu farmářských špekáčků Múúú.







Při kontrole SZPI přitom ještě podle data trvanlivosti měly být špekáčky od výrobce MASO UZENINY PÍSEK, a.s. plné plísně zcela v pořádku nejméně po dobu dalších dvou dnů. „Na povrchu potraviny se pod neporušeným obalem vyskytovaly kolonie plísní. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, pokud jeví známky kažení,“ upozornili inspektoři.







V další prodejně Lidlu pak na začátku ledna kontroloři našli nevábnou hovězí polévkovou směs z mladého býka, která zapáchala po kažení. Nález zkaženého masa v Lidlu v Mukařově, u nějž byla výrobcem firma MASO UZENINY POLIČKA, a.s. pak tentokrát přišel v době, kdy do konce data použitelnosti zbývaly až 3 dny.

Z masných výrobků bylo dle inspektorů kolonie plísní možné vidět pouhým okem rovněž v Penny Marketu ve Vratimově na paštice s brusinkami od výrobce Alimpex- Maso s.r.o., přičemž tentokrát SZPI její balení zakoupila plesnivé už 9. ledna, avšak dle obalu mělo vydržet až do 20. ledna.







Na pozoru by se měli mít také zákazníci z plzeňského Globusu v Chotíkově, kteří si domů přinesli kuřecí řízky. Půlkilové balení řízků, pocházejících dle obalu z Polska, se tam prodávalo s tím, že jejich minimální trvanlivost končí až 28. června letošního roku. Po rozbalení však inspektoři zjistili, že maso zapáchalo po kažení.



„Jeví-li potravina známky kažení, nelze ji považovat za bezpečnou pro lidské zdraví,“ upozorňuje SZPI před jakým masem být na pozoru.

Obezřetnost byste však měli mít, i pokud jste nakupovali další mraženou drůbež. Státní zemědělská a potravinářská inspekce v těchto dnech totiž vydala varování pro spotřebitele, že mohou mít doma dvě šarže drůbežího masa ze zahraničí se salmonelou, které se objevily v tržní síti.



První ze salmonelou prolezlých mas našli inspektoři rovněž v Plzni. Patogenní bakterie Salmonella Anatum se vyskytovala v kachně bez drobů značky Valdor, dovezené z Maďarska s datem použitelnosti do 21. října 2023 a šarží L 210090103. Inspektoři tento nález tentokrát učinili na pultu Albertu v Písecké ulici.





A zatímco je tak méně pravděpodobné, že by tuto kachnu ještě někdo měl v mrazáku, u druhého z nálezů je již riziko mnohem horší, jelikož husí prsa s kůží a kostí z chrudimského Kauflandu, rovněž z Maďarska, mají vydržet minimálně do 30. září 2025. V této potravině byla zjištěna přítomnost patogenní bakterie Salmonella Agona a Salmonella Newport.

„SZPI důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří mají předmětné šarže potraviny doma (ve zmrazeném stavu), aby je nekonzumovali,“ varuje potravinářská inspekce, a dodala, že s kontrolovanými osobami zahájí správní řízení o uložení pokuty.





